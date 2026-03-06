Osmanlı’dan Batı’ya uzanan mimari köprü: Pertevniyal Valide Sultan Camisi

"Pertevniyal Valide Sultan Camisi tam bir eklektik yapıdır. Hint mimarisinden köşe kuleleri, Yunan mimarisinden üçgen alınlıklar, gotik mimariden pencereler, Endülüs mimarisinden minber ve bazı süslemeler, Osmanlı mimarisinden mukarnaslı mihrap, geometrik benzemelerle birçok sanat üslubu burada uyumlu bir şekilde bir araya getirilmiş.

Batının barokundan kurtulduğu söylenebilir ama klasik Osmanlı mimarisine döndüğü de iddia edilemez. Modern ile gelenek arasında bir köprü sayılabilir. Karakol, medrese, sıbyan mektebi, türbe, çeşme ve dükkanlar gibi birçok yapı usulünü bir arada burada görmekteyiz. Ticaret merkezi içerisinde yer aldığı için çok kültürlü bir yapıya sahip. Yani burada hangi memleketten gelirseniz gelin kendinize ait bir iz görmeniz mümkün, eklektik bir yapı olduğu için bu bakımdan da çok renkli bir dünyaya sahip."

AVLUDAN SOKAĞA AÇILAN GÖSTERİŞLİ TAŞ KAPI



Caminin oldukça aydınlık ve ferah olduğuna işaret eden Doğanay, camideki süslemelerde barok mimarinin etkisiyle Türk motiflerinin gölgelendirilerek yapıldığını, yine rokoko tarzının da görüldüğünü, mermer işçiliği açısından mihrap ve minberin dikkat çekici olduğunu, mihrabın üstündeki taş kısmında yer alan şemseli başlığın ise sadece bu camiye ait bir özellik olduğunu kaydetti.

Aziz Doğanay, minberin külah kısmının soğan kubbe şeklinde olduğunu, bunun klasik Osmanlı mimarisinde yer almadığını ifade ederek, "Ama Osmanlı tezyinatının ve Osmanlı minber özelliklerini yansıtmaktadır. Mehmet Hulusi imzasını taşıyan sülüs kitabede Tebareke Suresi yazmaktadır. Kitabenin altındaki mukarnas kuşak da yapıyı ayrıca karakteristik bir özellik katmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Pertevniyal Valide Sultan Camisi'ni diğer yapılardan farklı yapan özelliğinin avludan sokağa açılan kapı detayı olduğuna dikkati çeken Doğanay, "Burada oldukça görkemli ve gösterişli taş kapı, kapının yan taraflarında da çeşmeler yer almaktadır. Kapının üstünde de oldukça güzel, camiyle alakalı şiirlerin yer aldığı hat sanatı açısından oldukça nadir kitabeler bulmaktadır." diye konuştu.