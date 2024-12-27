Dedektif şapkanızı takın, gözleri dört açın! Optik illüzyonda kamufle edilmiş 3 yavru köpeği bulun
Köpek sever misiniz? İşte sizi hem eğlendirecek hem de odaklanma becerilerinizi zorlayacak bir meydan okuma daha! Düşen yapraklarla kaplı bir sonbahar parkında kamufle olmuş 3 sevimli köpek yavrusunu sadece 12 saniyede bulabilir misiniz? Yavru köpeklerin çok iyi kamufle edildiği bu test hem dikkat hem de sabır istiyor. Sadece dahiler yavru köpekleri bulabiliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.12.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 19:38