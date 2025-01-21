"Ölüm büyüsü yapmışlar" Üfürükçü vakası Müge Anlı'yı çileden çıkardı: Siz kimsiniz?

Müge Anlı'nın programında işlenen konu akıllara durgunluk verdi! Emin ve Resul Gaygısız kardeşler, Almanya'dan Türkiye'ye kaçan eşlerini aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. İki kardeş, eşlerinin üfürükçünün sözüyle kaçtıklarını söyledi. Üstelik eşleri hemşireydi. Müge Anlı ise o üfürükçüye ulaştı. Anlı, anlatılanlar karşısında sinirlerine hakim olmadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi