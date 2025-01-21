Viral Galeri Viral Tıkla "Ölüm büyüsü yapmışlar" Üfürükçü vakası Müge Anlı'yı çileden çıkardı: Siz kimsiniz?

"Ölüm büyüsü yapmışlar" Üfürükçü vakası Müge Anlı'yı çileden çıkardı: Siz kimsiniz?

Müge Anlı'nın programında işlenen konu akıllara durgunluk verdi! Emin ve Resul Gaygısız kardeşler, Almanya'dan Türkiye'ye kaçan eşlerini aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. İki kardeş, eşlerinin üfürükçünün sözüyle kaçtıklarını söyledi. Üstelik eşleri hemşireydi. Müge Anlı ise o üfürükçüye ulaştı. Anlı, anlatılanlar karşısında sinirlerine hakim olmadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.01.2025 12:50 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 12:55
Ölüm büyüsü yapmışlar Üfürükçü vakası Müge Anlı’yı çileden çıkardı: Siz kimsiniz?

Müge Anlı'nın programında gündeme gelen üfürükçü olayı ağızları açık bıraktı.

Ölüm büyüsü yapmışlar Üfürükçü vakası Müge Anlı’yı çileden çıkardı: Siz kimsiniz?

Emin ve Resul Gaygısız adlı iki kardeş, eşlerinin üfürükçünün sözüyle hareket edip Türkiye'ye kaçtıklarını söyledi.

Ölüm büyüsü yapmışlar Üfürükçü vakası Müge Anlı’yı çileden çıkardı: Siz kimsiniz?

Üstelik kadınlar çocuklarını da alıp gitmişti. İki kız kardeşle evli olan bilgisayar mühendisi kardeşler, eşlerini çocuklarına cinlerin saldırdığına inandıran bir üfürükçünün kandırdığını söylediler.

Ölüm büyüsü yapmışlar Üfürükçü vakası Müge Anlı’yı çileden çıkardı: Siz kimsiniz?

Türkiye'ye geldikten sonra kendilerine ulaşılamayan kadınlar için Müge Anlı devreye girdi. Yayında adı geçen üfürükçüye ulaştı ancak duydukları yine şoke etti.

Ölüm büyüsü yapmışlar Üfürükçü vakası Müge Anlı’yı çileden çıkardı: Siz kimsiniz?

Üfürükçü Gönül'ün Müge Anlı'yı da kandırmaya çalıştığı öğrenildi. Üfürükçü, "Sana da okudum. Sende de ölüm büyüsü var." dedi.

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