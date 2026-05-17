Okullarda yeni dönem: Öğretmen-veli görüşmeleri çevrim içi sisteme taşınıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yaşanan saldırı olaylarının ardından öğretmen-veli görüşmelerini daha güvenli ve planlı hale getirmek için "Veli Randevu Sistemi"ne yönelik kapsamlı çalışma başlattı. Yeni sistemle birlikte öğretmen ve velilerin çevrim içi görüşme yapabilmesine imkan sağlanacak. Görüşmelerin konuları da bakanlık tarafından takip edilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda yaşanan olayların ardından öğretmen-veli görüşmelerinin daha güvenli ve planlı yürütülmesi amacıyla "Veli Randevu Sistemi"ne yönelik kapsamlı çalışma başlattı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan saldırıların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sistemin daha etkin hale getirilmesine yönelik açıklamaları sonrası yapılacak değişiklikler netleşti.

Bakanlık, öğretmen-veli görüşmeleri için e-Devlet kullanıcı bilgileriyle okulların internet siteleri üzerinden randevu alınmasına imkan sağlayan "Veli Randevu Sistemi" için kapsamlı çalışma yürütüyor. Sürecin yalnızca velinin sisteme giriş yaparak randevu oluşturmasına bağlı olduğu eski sistemin yaşanan saldırı olaylarının ardından yetersiz kaldığı değerlendirilirken, yeni sistemle birlikte daha esnek ve çok kanallı bir yapı hedefleniyor.

Eski sistemde veliler, e-Devlet bilgileriyle "okulrandevu.meb.gov.tr" adresi üzerinden öğretmenlerin uygunluk durumuna göre randevu oluşturabiliyordu. Yeni sistemde süreç yine randevu oluşturma okul onayı ve görüşme adımlarından oluşacak. Ancak mevcut yapıdan farklı olarak başvuru kanalları çeşitlendirilecek, okul yönetimi de veli adına randevu oluşturabilecek ve velilere farklı kanallar üzerinden bildirim gönderilecek.

BAKANLIK GÖRÜŞMENİN KONUSUNU DA TAKİP EDECEK Yeni düzenleme kapsamında veliler yalnızca "okulrandevu.meb.gov.tr" adresi üzerinden değil e-Okul VBS Mobil uygulaması, BiP'teki Okul-Veli Asistanı (OVA) kanalı ve Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) üzerinden de randevu oluşturabilecek.

Yeni sistemle birlikte okullar gerektiğinde veli adına randevu oluşturabilecek, randevularla ilgili SMS ve e-posta bilgilendirmeleri yapılacak. Bakanlık ayrıca oluşturulan randevuların gerçekleşip gerçekleşmediğini ve görüşmenin içeriğini konu başlığı bazında takip edebilecek.

ÖĞRETMEN VE VELİLER ÇEVRİM İÇİ GÖRÜŞEBİLECEK MEB, özellikle çalışan veya zamanı sınırlı olan velilerin öğrencilerin eğitim sürecine daha aktif katılımını sağlamak amacıyla yeni adımlar atmayı planlıyor. Bu kapsamda BiP altyapısı üzerinden öğretmen ve velilerin çevrim içi görüşme yapabilmesine imkan sağlayacak sistemin de yeni yapıya entegre edilmesi hedefleniyor.