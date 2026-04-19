Okul saldırılarının arka planı: CIA oyunlar üzerinden 'ölüm makinesi' yetiştiriyor

Eski CIA ajanı Edward Snowden tarafından sızdırılan belgeler sanal oyun dünyasının aslında birer operasyon sahası olduğunu kanıtlıyor. Belgeler CIA, NSA ve İsrail istihbarat servislerinin World of Warcraft ve Second Life gibi popüler oyunlarda oyuncuları takip ettiğini, gerçek kimliklerini gizleyerek eleman devşirme faaliyetleri yürüttüğünü gösteriyor.

Dijital dünyanın bu karanlık yüzüne dikkat çeken Snowden, "CIA ve NSA gibi ABD istihbarat birimleri popüler çevrimiçi oyunlarda oyuncuları izleyerek potansiyel eleman devşirme faaliyetleri yürütüyor" ifadelerini kullandı. Bu mecralar, istihbarat servislerine hedef seçtikleri gençlerle doğrudan ve kontrolsüz iletişim kurma imkanı tanıyor.

AİLELERE KRİTİK UYARI

Uzmanlar, dijital çağın sunduğu fırsatların yanı sıra büyük bir savaş stratejisi barındırdığını vurguluyor. Bu savaşta tank veya top yok; hedef doğrudan zihinler, ideolojiler ve kimlikler. Ailelerin sadece fiziksel değil dijital güvenliği de sağlamak zorunda olduğu bu dönemde uzmanlar ebeveynleri şu sözlerle uyarıyor:

"Çocuğunuzun dijital dünyasını tanıyın, ne izlediğini ve kimlerle iletişim kurduğunu bilin. Yasaklamak yerine iletişim kurun ve ani davranış değişikliklerini göz ardı etmeyin."