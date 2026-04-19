Okul saldırılarının arka planı: CIA oyunlar üzerinden 'ölüm makinesi' yetiştiriyor
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkisi tartışma konusu oldu. Eski CIA ajanı Edward Snowden tarafından sızdırılan belgeler, CIA ve NSA gibi ABD istihbarat birimlerinin popüler çevrimiçi oyunlardan eleman devşirme faaliyetleri yürüttüğünü ortaya koydu.
Türkiye, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'dan gelen okul saldırıları haberiyle sarsılırken, bu kanlı eylemlerin arkasındaki sinsi el dijital dünyada deşifre ediliyor. A Haber'in özel analizinde okyanus ötesinden Anadolu'nun kalbine uzanan kirli senaryolar, CIA'nın zihin kontrolü projeleri ve istihbarat servislerinin oyun dünyasındaki algı operasyonları bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor.
ŞİDDETİN TEMELİ BİLGİSAYAR OYUNLARINDA
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşananlar, dijital terörün ulaştığı korkunç boyutu bir kez daha kanıtladı. 14 yaşındaki saldırgan İsa Aras Mersinli'nin 10 kişiyi hayattan koparması Şanlıurfa Siverek'teki okul saldırısından sadece 28 saat sonra gerçekleşti. Türkiye tarihinin en ölümcül okul saldırısı olarak kayıtlara geçen bu olay bir tesadüf mü yoksa büyük bir projenin kanlı bir provası mı?
Uzmanlar, çocukların zihinlerindeki emniyet kilidini kimlerin açtığını sorguluyor. Klinik Psikolog Emel Güler, "Çocuk şiddet uyguluyorsa o şiddeti ya yaşamıştır ya da tanık olmuştur. Bu şiddet bazen aile içinde, bazen bilgisayar oyunlarında bazen de sosyal medyada görülür" diyerek tehlikenin kaynaklarına işaret ediyor. Çocuk Gelişimi Uzmanı Emine Ergün ise, "Suça sürüklenen çocuk aslında bir anda patlama gibi değil de yavaş yavaş bir birikimle ortaya çıkar" sözleriyle tehlikenin sinsi ilerleyişini vurguluyor.
OKYANUS ÖTESİNDEN GELEN TEHLİKE: ZİHİN KONTROLÜ
Zihin kontrolü bir bilim kurgu senaryosu gibi görünse de CIA'nın 1950 ve 60'lı yıllarda yürüttüğü yasa dışı MK-Ultra projesi bugün dijital dünyada farklı formlarda karşımıza çıkıyor. Soğuk Savaş döneminde düşmanları sorgulamak ve davranışları manipüle etmek için geliştirilen bu yöntemler artık akıllı telefonlar ve algoritmalar aracılığıyla gençlerin zihinlerine sızıyor.
İstihbarat servislerinin kapalı gruplar ve anonim hesaplar üzerinden yürüttüğü bu faaliyetler çocukları öfkeyle besleyerek yalnızlaştırıyor ve patlamaya hazır birer bombaya dönüştürüyor.