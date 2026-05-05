Okul kantinlerinde yeni dönem! Logosu olmayan ürünler satılamayacak | 200 bin TL cezası var

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 08:05 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kantinlerinde yeni bir dönem başlıyor. Öğrencilerin sağlıklı beslenmesini güvence altına almak amacıyla hayata geçirilen düzenlemeyle, kantin raflarında sadece "Okul Gıdası" logosuna sahip ürünler yer alabilecek. Kuralları ihlal eden işletme ve üreticilere ise rekor seviyede para cezası uygulanacak.

TBMM'nin yeni yasama yılında gündemine alması beklenen devrim niteliğindeki gıda düzenlemesiyle, sofraların baş tacı ekmekten okul kantinlerine kadar her alanda köklü değişiklikler yapılacak.

TBMM'ye gelecek yasama yılında sunulması beklenen kanun teklifi taslağına göre, ekmeklik unlara vitamin takviyesi zorunlu hale gelecek. Tam buğday oranı yüzde 40'ın altında olan ekmeklik buğday unları, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek vitamin ve minerallerle zenginleştirilecek. Bu hamleyle, toplumun genel beslenme kalitesinin artırılması ve vitamin eksikliklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

AMBALAJLARDA "RENKLİ UYARI" SİSTEMİ



Tüketicinin karmaşık tablolar arasında kaybolmasına son verilecek. Ambalajlı gıdaların üzerinde ürünün ne kadar nişasta bazlı şeker ve toplam yağ içerdiğini gösteren renkli uyarı ibareleri yer alacak. Sağlıklı ve sağlıksız ürün arasındaki fark bir bakışta görülebilecek.

KANTİNLERDE SIKI DENETİM



Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda satılan ürünler için kriterler en üst seviyeye çıkarılacak. Kantinlerde sadece Sağlık Bakanlığının onay verdiği kriterlere uygun ürünler yer alabilecek. Üzerinde "Okul Gıdası" logosu bulunmayan hiçbir paketli ürünün okul sınırları içerisinde satışına izin verilmeyecek.

İHLAL EDENE REKOR CEZA



Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in haberine göre yeni düzenleme, sadece kuralları koymakla kalmayacak uymayanlar için de ağır yaptırımlar getirecek. Buna göre unu zenginleştirmeyen üreticiye 500 bin TL, ambalaja uyarı koymayana 200 bin TL para cezası uygulanması öngörülüyor. Kurallara aykırı üretilen gıdalara el konulabilecek ve bu ürünlerin mülkiyeti kamuya geçebilecek.

SU GÜVENLİĞİNDE TAVİZ YOK



Sadece gıda değil, içme suları da mercek altında. Bakanlığın denetimindeki sularda bir yıl içinde tekrarlanan ihlallerde cezalar katlanarak uygulanacak. Böylece ihlallerin önlenmesi ve caydırıcılığın artırılması hedefleniyor.