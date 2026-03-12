Öğrencilere ayda 2 bin lira kantin desteği: Velilerin yükü hafifleyecek
İstanbul Valiliği, ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul hayatını kolaylaştıracak bir sosyal projeyi hayata geçiriyor. "Gönülden Bir Öğün Kartı" projesi ile her ay düzenli olarak öğrencilere 2 bin TL kantin desteği sağlanacak. İşte 2 bin TL kantin yardımının detayları ve başvuru süreci...
İstanbul Valiliği, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek adına bu yıl ilk kez uygulanacak "Gönülden Bir Öğün Kartı" projesini başlattı. İstanbul Valisi Davut Gül, ihtiyaç sahibi öğrencilerin her ay kantin masrafları için kartlarına 2 bin TL yükleme yapılacağını duyurdu.
GÖNÜLDEN BİR ÖĞÜN KARTI NEDİR, NERELERDE GEÇERLİ?
Vali Davut Gül'ün açıklamasına göre, bu özel kart sadece okul kantinlerinde geçerli olacak. Öğrenciler, kartlarına her ay düzenli olarak yüklenen 2 bin lirayı başta yemek olmak üzere kantindeki zorunlu ihtiyaçları için kullanabilecek. Bu uygulama ile öğrencilerin okul saatleri içerisinde sağlıklı beslenmeye erişimi hedefleniyor.
KİRA DESTEĞİ DE 20 BİN TL OLARAK DEVAM EDİYOR
Eğitim desteğinin yanı sıra ailelerin barınma ihtiyaçlarına da değinen Vali Gül, sosyal yardım alan ailelere yönelik aylık 20 bin TL kira desteğinin de kesintisiz bir şekilde devam edeceğinin altını çizdi. İstanbul Çocukları Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen projelerle çocukların eğitimden sağlığa kadar her alanda yanlarında olunacağı vurgulandı.
"KENDİ EVLADIMIZDAN FARKLI GÖRMÜYORUZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Vali Gül, "Sizleri kendi kardeşimiz, evladımız görerek eğitim hayatınızdaki bütün ihtiyaçları hayırseverlerimizin desteğiyle gidermeye çalışacağız. Aramıza asla bir mesafe koymayacağız" ifadelerini kullandı.
ÖĞRENCİLERE 2 BİN TL KANTİN DESTEĞİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER
1. Kantin desteği kartı ne zaman verilecek? "Gönülden Bir Öğün Kartı" uygulaması bu eğitim yılı itibarıyla ilk defa başlatılıyor. Dağıtımların İstanbul Valiliği ve ilgili vakıflar koordinasyonunda yapılması planlanıyor.
2. Her ay ne kadar ödeme yapılacak? Kapsama giren her öğrencinin kartına eğitim süreci boyunca aylık düzenli olarak 2 bin TL nakit bakiye yüklenecek.
3. Kart sadece yemek için mi kullanılacak? Kart, okul kantinlerinde geçerli olup başta yemek olmak üzere öğrencilerin bütün zorunlu kantin ihtiyaçlarını (su, atıştırmalık, kantin ürünleri) karşılayacak şekilde tasarlandı.
4. Başvuru şartları nelerdir? Destek, öncelikli olarak İstanbul Valiliği ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı sisteminde kayıtlı olan yetim çocuklar ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını kapsamaktadır. Ailelerin mevcut kayıtları üzerinden değerlendirmeler otomatik yapılmaktadır.
5. Kira desteği miktarı ne kadar? Valilik tarafından yürütülen sosyal destek projeleri kapsamında belirlenen kriterlere uyan ailelere aylık 20 bin TL kira yardımı yapılmaktadır.