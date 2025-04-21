OGM personel alımı ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü 3477 işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir?

Şoför, Operatör, Temizlik ve Destek Kadrolarına Alım Yapılacak

OGM bünyesinde istihdam edilmek üzere toplamda 3477 sözleşmeli destek personeli alınacak. Bu kadroların 2674'ü şoför ve operatörlerden, 803'ü ise temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri gibi destek hizmetlerinden oluşuyor. Adaylarda KPSSP94 puan türünden en az 60 puan alma şartı arandı.