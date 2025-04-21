OGM personel alımı ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü 3477 işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir?
Orman Genel Müdürlüğü'nün 3477 sözleşmeli personel alımı için 28 Mart'ta sona eren başvuruların ardından gözler sonuçlara çevrildi. KPSS puanına göre yapılacak yerleştirme sonrası kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak, tüm bilgilendirmeler OGM'nin resmi internet sitesinden duyurulacak. Peki OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.04.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 14:24