Viral Galeri Viral Tıkla OGM personel alımı ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü 3477 işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir?

OGM personel alımı ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü 3477 işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir?

Orman Genel Müdürlüğü'nün 3477 sözleşmeli personel alımı için 28 Mart'ta sona eren başvuruların ardından gözler sonuçlara çevrildi. KPSS puanına göre yapılacak yerleştirme sonrası kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak, tüm bilgilendirmeler OGM'nin resmi internet sitesinden duyurulacak. Peki OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.04.2025 14:24 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 14:24
OGM personel alımı ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü 3477 işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir?

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 3477 sözleşmeli destek personeli alımı için başvuru süreci 28 Mart 2025 tarihinde tamamlandı. Şimdi ise adaylar, yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonrası sonuçlar yalnızca dijital platformlardan duyurulacak.

OGM personel alımı ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü 3477 işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir?

Şoför, Operatör, Temizlik ve Destek Kadrolarına Alım Yapılacak

OGM bünyesinde istihdam edilmek üzere toplamda 3477 sözleşmeli destek personeli alınacak. Bu kadroların 2674'ü şoför ve operatörlerden, 803'ü ise temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri gibi destek hizmetlerinden oluşuyor. Adaylarda KPSSP94 puan türünden en az 60 puan alma şartı arandı.

OGM personel alımı ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü 3477 işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir?

Yerleştirmeler KPSS Puanına Göre Yapılacak

Başvurularını e-Devlet üzerinden tamamlayan adaylar için yerleştirme işlemleri, tercih ettikleri pozisyon ve il bazında KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak yapılacak. Eşit puan durumlarında ise sırasıyla diploma notu, mezuniyet tarihi ve yaş dikkate alınacak.

OGM personel alımı ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü 3477 işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir?

Sonuçlar Nereden ve Ne Zaman Açıklanacak?

OGM personel alımı sonuçlarının Nisan ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor. Adaylar sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ve Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresinden (www.ogm.gov.tr) öğrenebilecek. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacak.

OGM personel alımı ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü 3477 işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir?

Belgeler İçin Süre Sınırlı Olacak

Yerleştirilen adayların, işe başlamak için gerekli belgeleri ve bu belgelerin teslim süresiyle ilgili detaylara OGM'nin internet sitesinden ulaşmaları gerekiyor. Belirtilen süre içinde belgelerini teslim etmeyen adaylar, yerleştirme hakkını kaybedecek.

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