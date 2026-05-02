"Oflu Hoca" Çetin Altay müjdeyi verdi: "İddiasız değilim"

"Oflu Hoca" olarak tanınan ünlü oyuncu Çetin Altay, radikal bir kararla mikrofon başına geçiyor! Evliliğindeki fırtınaları dindiren ve ikinci kez baba olan Altay, Karadeniz şivesiyle müzik dünyasına damga vurmaya hazırlanıyor.

"Oflu Hoca" Çetin Altay müjdeyi verdi: "İddiasız değilim" 1

Beyazperdede hayat verdiği "Oflu Hoca" karakteriyle gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Çetin Altay, hem özel hayatındaki gelişmelerle hem de kariyerindeki radikal değişiklikle magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir dönem boşanmanın eşiğinden döndüğü eşi Gamze Kaçmaz ile mutluluğu yeniden yakalayan Altay, şimdi de hayranlarını şaşırtacak yeni projesini açıkladı.

"Oflu Hoca" Çetin Altay müjdeyi verdi: "İddiasız değilim" 2

EVLİLİKTE KARA BULUTLAR DAĞILDI

2017 yılında Gamze Kaçmaz ile dünyaevine giren ve bu evlilikten Meryem Mila adında bir kızları olan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda ciddi bir kriz yaşamıştı. Anlaşmalı boşanma davası açarak yollarını ayırma noktasına gelen ikili, profesyonel destek ve aile terapisi sayesinde evliliklerini kurtarmayı başarmıştı.

"Oflu Hoca" Çetin Altay müjdeyi verdi: "İddiasız değilim" 3

Bu zorlu süreci geride bırakan çift, kısa süre önce ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Oğulları Erhan'ı kucağına alan Çetin Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı.

"Oflu Hoca" Çetin Altay müjdeyi verdi: "İddiasız değilim" 4

"BÜTÜN ŞARKILARI KARADENİZ AĞZIYLA SÖYLEYECEĞİZ"

Özel hayatındaki suları durultan Altay, geçtiğimiz akşam Seyrantepe'de bir mekanda oyuncu arkadaşı Şeyma Baday ile görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden ünlü oyuncu, oyunculuğun yanına müzisyen kimliğini de eklemeye hazırlandığını müjdeledi.

"Oflu Hoca" Çetin Altay müjdeyi verdi: "İddiasız değilim" 5

Yeni projesinin detaylarını anlatan Çetin Altay, sahne çalışmaları için kolları sıvadığını şu sözlerle dile getirdi:

"Konser hazırlıklarımız var, şu an repertuvar çalışıyoruz. Çok iyi bir müzisyen ekibi kurdum. Yakın zamanda sahnelerde olacağız. İşin en ilginç kısmı ise; repertuvardaki tüm şarkıları Karadeniz ağzıyla seslendireceğiz. Çok iddialı değilim ama iddiasız da değilim. Son kararı seyirci verecek."

Hem babalık heyecanı hem de yeni müzik kariyeriyle yoğun bir tempoya giren Altay'ın, Karadeniz şivesiyle yorumlayacağı şarkıların nasıl bir yankı uyandıracağı şimdiden merak konusu oldu.

"Oflu Hoca" Çetin Altay müjdeyi verdi: "İddiasız değilim" 6

ÇETİN ALTAY KİMDİR?

1 Ocak 1977'de İstanbul'da doğan Çetin Altay, aslen Trabzonludur. Oyunculuğa tiyatro sahnesinde, tek kişilik stand-up gösterileriyle adım atan Altay, kısa sürede doğaçlama oyunlar sahneleyen bir tiyatro grubu kurarak dikkat çekti.

"Oflu Hoca" Çetin Altay müjdeyi verdi: "İddiasız değilim" 7

Kariyerinin erken döneminde Leman Dergisi bünyesinde senaristlik yapan Altay, mizah yönünü burada geliştirdi. Daha sonra kendi yazdığı sitcom projeleriyle üretim tarafında da öne çıktı.

Televizyon kariyerinde ise 2005–2007 yılları arasında yayınlanan Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı "İdris Fındıkoğlu" karakteriyle tanınırlığını artırdı. Sinema tarafında ise "Oflu Hoca" karakteriyle büyük çıkış yakaladı. Özellikle Oflu Hoca'nın Şifresi ve devam filmleri, Altay'ın kariyerinde önemli bir yer edindi.

"Oflu Hoca" Çetin Altay müjdeyi verdi: "İddiasız değilim" 8

Ardından Sümela'nın Şifresi: Temel, Moskova'nın Şifresi: Temel ve Bana Bir Soygun Yaz gibi yapımlarda rol aldı. 2015 yapımı Ali Baba ve 7 Cüceler filminde ise Cem Yılmaz ve Zafer Algöz ile birlikte başrolde yer aldı.

"Oflu Hoca" serisinin devam projeleriyle kariyerini sürdüren Altay, 2026 yılında duyurulan yeni film projesiyle yeniden gündeme geldi.

