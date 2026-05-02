"Oflu Hoca" Çetin Altay müjdeyi verdi: "İddiasız değilim"

Beyazperdede hayat verdiği "Oflu Hoca" karakteriyle gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Çetin Altay, hem özel hayatındaki gelişmelerle hem de kariyerindeki radikal değişiklikle magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir dönem boşanmanın eşiğinden döndüğü eşi Gamze Kaçmaz ile mutluluğu yeniden yakalayan Altay, şimdi de hayranlarını şaşırtacak yeni projesini açıkladı.

2017 yılında Gamze Kaçmaz ile dünyaevine giren ve bu evlilikten Meryem Mila adında bir kızları olan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda ciddi bir kriz yaşamıştı. Anlaşmalı boşanma davası açarak yollarını ayırma noktasına gelen ikili, profesyonel destek ve aile terapisi sayesinde evliliklerini kurtarmayı başarmıştı.

Bu zorlu süreci geride bırakan çift, kısa süre önce ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Oğulları Erhan'ı kucağına alan Çetin Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı.

Özel hayatındaki suları durultan Altay, geçtiğimiz akşam Seyrantepe'de bir mekanda oyuncu arkadaşı Şeyma Baday ile görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden ünlü oyuncu, oyunculuğun yanına müzisyen kimliğini de eklemeye hazırlandığını müjdeledi.

Yeni projesinin detaylarını anlatan Çetin Altay, sahne çalışmaları için kolları sıvadığını şu sözlerle dile getirdi:

"Konser hazırlıklarımız var, şu an repertuvar çalışıyoruz. Çok iyi bir müzisyen ekibi kurdum. Yakın zamanda sahnelerde olacağız. İşin en ilginç kısmı ise; repertuvardaki tüm şarkıları Karadeniz ağzıyla seslendireceğiz. Çok iddialı değilim ama iddiasız da değilim. Son kararı seyirci verecek."

Hem babalık heyecanı hem de yeni müzik kariyeriyle yoğun bir tempoya giren Altay'ın, Karadeniz şivesiyle yorumlayacağı şarkıların nasıl bir yankı uyandıracağı şimdiden merak konusu oldu.