Bölge alarma geçti! 17 mahalle karantinaya alındı: Mahalleli diken üstünde
Bir mahallede ortaya çıkan risk sonrası çevredeki yerleşim alanlarında acil tedbirler devreye alındı. İki ilçeyi kapsayan karar kapsamında giriş-çıkışlar durduruldu, ekipler bölgede yoğun çalışma başlattı.
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde görülen şap hastalığı sonrası bölgede geniş çaplı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Yenipazar ve Çine ilçelerinde toplam 17 mahallede acil önlemleri devreye aldı.
Edinilen bilgilere göre, Yenipazar ilçesine bağlı Hacıköseler Mahallesi'nde tespit edilen vakaların ardından çevrede bulunan Karacaören, Paşaköy, Çavdar, Eğridere, Koyunlar, Alioğulları ve Karaçakal mahalleleri de tedbir kapsamına alındı.
Riskin yayılma ihtimaline karşı Çine ilçesindeki İbrahimkavağı, Bağlarbaşı, Bereket, Çatak, Sarnış, Subaşı, Elderesi, Kavşit ve Kırkışık mahallelerinde de karantina uygulaması başlatıldı.