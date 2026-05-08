Bölge alarma geçti! 17 mahalle karantinaya alındı: Mahalleli diken üstünde

Ayrıca hayvan alım-satım işlemlerinin de geçici olarak yasaklandığı bildirildi.

Alınan karar doğrultusunda karantina süreci sona erene kadar söz konusu mahallelerde hayvan giriş ve çıkışları tamamen durduruldu.

Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenilirken, bölgede denetimlerin artırıldığı ve yayılım riskine karşı kapsamlı kontrol uygulandığı belirtildi.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Şap hastalığı; büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen, oldukça bulaşıcı viral bir hastalık olarak biliniyor.

Özellikle sığır, koyun, keçi ve domuz gibi çift tırnaklı hayvanlarda görülen hastalık, ateş, ağız içinde yaralar, salya artışı ve ayaklarda hassasiyet gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.

ŞAP HASTALIĞI NASIL BULAŞIYOR?

Hastalık; temas, hava, yem, su ve hayvan taşıyan araçlar aracılığıyla hızla yayılabiliyor. Bu nedenle vakaların görüldüğü bölgelerde hayvan giriş-çıkışları geçici olarak durduruluyor ve karantina uygulamaları başlatılıyor.

ŞAP HASTALIĞI İNSANA BULAŞIR MI?

Uzmanlara göre şap hastalığının insanlara bulaşma riski oldukça düşük.

Ancak hastalık, hayvancılık sektöründe ciddi ekonomik kayıplara yol açabiliyor.

Bu nedenle erken müdahale ve hızlı karantina uygulamaları büyük önem taşıyor.