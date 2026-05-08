Bölge alarma geçti! 17 mahalle karantinaya alındı: Mahalleli diken üstünde

Bir mahallede ortaya çıkan risk sonrası çevredeki yerleşim alanlarında acil tedbirler devreye alındı. İki ilçeyi kapsayan karar kapsamında giriş-çıkışlar durduruldu, ekipler bölgede yoğun çalışma başlattı.

O ilimizde tespit edilen risk sonrası yetkililer alarma geçti.

Riskin çevre bölgelere yayılma ihtimali üzerine iki ilçede çok sayıda noktada alarm verildi.

Mahalleler için kritik karar alınırken, giriş-çıkışlar durduruldu. Bölgede ekiplerin yoğun çalışma başlattığı öğrenildi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde görülen şap hastalığı sonrası bölgede geniş çaplı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Yenipazar ve Çine ilçelerinde toplam 17 mahallede acil önlemleri devreye aldı.

Edinilen bilgilere göre, Yenipazar ilçesine bağlı Hacıköseler Mahallesi'nde tespit edilen vakaların ardından çevrede bulunan Karacaören, Paşaköy, Çavdar, Eğridere, Koyunlar, Alioğulları ve Karaçakal mahalleleri de tedbir kapsamına alındı.

Riskin yayılma ihtimaline karşı Çine ilçesindeki İbrahimkavağı, Bağlarbaşı, Bereket, Çatak, Sarnış, Subaşı, Elderesi, Kavşit ve Kırkışık mahallelerinde de karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan karar doğrultusunda karantina süreci sona erene kadar söz konusu mahallelerde hayvan giriş ve çıkışları tamamen durduruldu.

Ayrıca hayvan alım-satım işlemlerinin de geçici olarak yasaklandığı bildirildi.

Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenilirken, bölgede denetimlerin artırıldığı ve yayılım riskine karşı kapsamlı kontrol uygulandığı belirtildi.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?
Şap hastalığı; büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen, oldukça bulaşıcı viral bir hastalık olarak biliniyor.

Özellikle sığır, koyun, keçi ve domuz gibi çift tırnaklı hayvanlarda görülen hastalık, ateş, ağız içinde yaralar, salya artışı ve ayaklarda hassasiyet gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.

ŞAP HASTALIĞI NASIL BULAŞIYOR?
Hastalık; temas, hava, yem, su ve hayvan taşıyan araçlar aracılığıyla hızla yayılabiliyor. Bu nedenle vakaların görüldüğü bölgelerde hayvan giriş-çıkışları geçici olarak durduruluyor ve karantina uygulamaları başlatılıyor.

ŞAP HASTALIĞI İNSANA BULAŞIR MI?
Uzmanlara göre şap hastalığının insanlara bulaşma riski oldukça düşük.

Ancak hastalık, hayvancılık sektöründe ciddi ekonomik kayıplara yol açabiliyor.

Bu nedenle erken müdahale ve hızlı karantina uygulamaları büyük önem taşıyor.

