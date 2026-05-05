Nükleer tesislerde yeni dönem: Siber güvenlik yöneticisi zorunlu olacak

Siber güvenliğin sağlanmasında asıl sorumluluk, tesisi kuran, işleten veya işletmeden çıkaran kuruluşlara ait olacak. Bu kuruluşlar, tesis ve sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılmasına kadar dijital varlıkların korunması, saldırıların önlenmesi, tespit edilmesi ve müdahale edilmesine yönelik faaliyetleri yürütmekle yükümlü olacak.

Yönetmelik kapsamında, nükleer tesislerdeki tüm dijital varlıkların güvenliğinden sorumlu bir yönetici atanacak ve bu görev organizasyon yapısına dahil edilecek.

RİSK BAZLI VE KATMANLI GÜVENLİK MODELİ

Siber güvenlik önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasında "dereceli yaklaşım" ve "derinliğine savunma" ilkeleri esas alınacak. Böylece dijital varlıkların güvenlik, emniyet ve nükleer güvence üzerindeki etkisine göre risk bazlı ve katmanlı bir koruma yapısı oluşturulacak.

Kuruluşlar, tüm dijital varlıkları tanımlayacak, işlevlerini belirleyecek ve her biri için kritiklik derecesi atayacak. Kritik dijital varlıklar için güncel envanter tutulacak ve bu envanterde varlığın adı, tipi, yeri, yedekleme bilgisi, kritiklik derecesi ve sorumlusu yer alacak.