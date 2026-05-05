Nükleer tesislerde yeni dönem: Siber güvenlik yöneticisi zorunlu olacak
Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle nükleer tesislerde siber güvenlikten sorumlu yönetici atanması zorunlu hale getirildi.
Nükleer Düzenleme Kurumu'nun "Nükleer Tesislerde Siber Güvenliğe İlişkin Yönetmeliği" 5 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle nükleer tesislerde siber güvenliğin sağlanmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi.
SİBER GÜVENLİKTEN SORUMLU YÖNETİCİ ZORUNLU
Yönetmelik kapsamında, nükleer tesislerdeki tüm dijital varlıkların güvenliğinden sorumlu bir yönetici atanacak ve bu görev organizasyon yapısına dahil edilecek.
Siber güvenliğin sağlanmasında asıl sorumluluk, tesisi kuran, işleten veya işletmeden çıkaran kuruluşlara ait olacak. Bu kuruluşlar, tesis ve sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılmasına kadar dijital varlıkların korunması, saldırıların önlenmesi, tespit edilmesi ve müdahale edilmesine yönelik faaliyetleri yürütmekle yükümlü olacak.
RİSK BAZLI VE KATMANLI GÜVENLİK MODELİ
Siber güvenlik önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasında "dereceli yaklaşım" ve "derinliğine savunma" ilkeleri esas alınacak. Böylece dijital varlıkların güvenlik, emniyet ve nükleer güvence üzerindeki etkisine göre risk bazlı ve katmanlı bir koruma yapısı oluşturulacak.
Kuruluşlar, tüm dijital varlıkları tanımlayacak, işlevlerini belirleyecek ve her biri için kritiklik derecesi atayacak. Kritik dijital varlıklar için güncel envanter tutulacak ve bu envanterde varlığın adı, tipi, yeri, yedekleme bilgisi, kritiklik derecesi ve sorumlusu yer alacak.
SİBER GÜVENLİK PLANI VE DENETİM SÜRECİ
Kuruluşlar tarafından hazırlanacak siber güvenlik planı Nükleer Düzenleme Kurumu'na sunulacak ve yılda en az bir kez gözden geçirilecek. Risklerin değişmesi, organizasyon yapısının güncellenmesi veya yeni tehditlerin ortaya çıkması halinde plan yenilenecek.
Reaktör içeren tesislerde yılda en az bir kez, diğer nükleer tesislerde ise en az üç yılda bir siber güvenlik risk değerlendirmesi yapılacak. Yeni zafiyetlerin tespit edilmesi durumunda ilave değerlendirmeler gecikmeksizin gerçekleştirilecek.
FELAKET KURTARMA VE YEDEKLEME ZORUNLULUĞU
Kritik dijital varlıkların zarar görmesi veya kaybı ihtimaline karşı yedekleme mekanizmaları kurulacak.
Felaket, arıza veya siber saldırı durumlarında sistemlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla ana sistemlerden bağımsız felaket kurtarma merkezleri oluşturulacak.