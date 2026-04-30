Notalarla savaş stratejisi: Müzik nasıl silaha dönüştü?

Müzik, tarih boyunca devletler, ordular ve toplumlar tarafından savaş süreçlerinde kitleleri yönlendirmek, mobilize etmek ve ortak bir bilinç oluşturmak amacıyla kullanıldı. İran'dan İkinci Dünya Savaşı'na, Bosna'dan Ukrayna'ya kadar farklı dönem ve coğrafyalarda etkisini gösteren bu araç, kriz anlarında toplumları tek bir hedef etrafında kenetleyerek psikolojik savaşın en güçlü unsurlarından biri haline geldi. A Haber ekranlarına yayınlanan Kurgu Yönetmeni Yiğitcan Salman'ın analiz haberinde, müziğin tarih boyunca nasıl bir "silaha" dönüştüğü çarpıcı örneklerle ortaya kondu.

Tarih sadece yazılanlardan ibaret değildi… Bazen bir melodi, bazen bir ritim, bazen de bir marş insanlığın kaderini değiştiren en görünmez güçlerden biri oldu. Müzik; kitleleri harekete geçiren, zihinleri yönlendiren ve duyguları şekillendiren bir psikolojik savaş aracı olarak sahneye çıktı.

MELODİYLE ZİHİNLERİ HEDEF ALAN GİZLİ SİLAH

Müzik, tarih boyunca kitleleri mobilize etme, ulusal bilinç oluşturma ve savaşa hazırlama amacıyla kullanılan güçlü bir psikolojik savaş aracı olarak dikkat çekiyor. Ritim ve ezgi aracılığıyla duyguları yönlendiren müzik; düşmana karşı nefretin artırılmasında, orduların motivasyonunun yükseltilmesinde ve toplumun tek bir amaç etrafında kenetlenmesinde belirleyici rol oynuyor.

PSİKOLOJİK CEPHENİN GİZLİ SİLAHI: MÜZİK NASIL PROPAGANDA ARACI OLDU?

Çünkü müzik sadece dinlenen bir unsur değil; hissedilen ve yön veren bir güç olarak öne çıkıyor. Nitekim İran örneğinde de bu durum açıkça görülüyor. Savaş öncesinde halkın rejime desteği düşük seviyedeyken, İsrail-ABD gerilimiyle birlikte İran toplumunun yeniden rejim etrafında kenetlendiği dikkat çekiyor.

Peki bu sürecin arkasındaki temel dinamik ne?

BU BİR KONSER DEĞİL, TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ

İran sokaklarında yankılanan seslerin yalnızca sloganlardan ibaret olmadığı görülüyor; bu sesler aynı zamanda kalplerin ritmini ve bir milletin yeniden ayağa kalkma çabasını yansıtıyor. O an itibarıyla kalabalık, sıradan bir topluluk olmaktan çıkarak ortak bir ruh haline bürünüyor.

Mersiyeler ve milli ezgiler, geçmişte yaşanan acıları bugünün öfkesiyle birleştiren güçlü melodiler olarak öne çıkıyor. Bu tablo, bir konser atmosferinden ziyade toplumun yeniden inşa edildiği bir sürece işaret ediyor.

TARİHİN EN ESKİ PROPAGANDA ARACI

Dış tehdit algısının içeride yeni bir refleksi tetiklediği görülüyor. Bu refleks, tarih boyunca defalarca ortaya çıkan bir gerçekliğe işaret ediyor: Kenetlenme. Savaşın yalnızca cephede değil; toplumun kalbinde, zihninde ve duygularında kazanıldığı vurgulanıyor. Bu noktada müzik, belirleyici bir unsur olarak devreye giriyor.

İran'da bugün yaşananların yeni olmadığı, tarihin derinliklerine uzanan bir gerçeğin modern bir yansıması olduğu değerlendiriliyor. Müzik ise bu süreçte, savaşın en masum ancak en güçlü araçlarından biri olarak öne çıkıyor.

NAZİLER MÜZİĞİ SİLAHA ÇEVİRDİ

Ünlü Alman felsefeci Theodor Adorno, özellikle Nazi Almanyası gibi otoriter rejimlerde müziğin düşmanı küçük düşürmek, kitleleri manipüle etmek ve savaş esirlerine işkence etmek amacıyla bir araç olarak kullanıldığını belirtiyor.

Birinci Dünya Savaşı, müziğin sistematik biçimde propaganda aracı haline geldiği dönemlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu süreçte şarkılar doğrudan devlet politikalarıyla hizalanırken, asker toplama ve moral yükseltme gibi işlevler üstleniyor. Over There adlı eser bu dönemin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Şarkının, ABD'nin savaşa katılımını destekleyen açık bir çağrı niteliği taşıdığı, sözlerinin doğrudan davet içerdiği ve ritminin motive edici olduğu vurgulanıyor. Amaç ise katılımı artırmak ve ulusal birlik duygusunu güçlendirmek olarak ifade ediliyor.

İkinci Dünya Savaşı döneminde ise müzik yalnızca bir moral unsuru olmaktan çıkarak doğrudan ideolojik bir araç haline geliyor. Nazi Almanyası'nda Amerikan müziklerinin yasaklandığı, kalabalıkların tek bir ritimde yönlendirildiği belirtiliyor. Richard Wagner'in görkemi ve Ludwig van Beethoven'ın gücü, toplumsal algıyı şekillendirmek amacıyla kullanılıyor.

Lili Marleen ise dönemin en güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Alman şarkıcı Lale Andersen tarafından seslendirilen eser, Alman askerleri arasında yayılmasının ardından müttefik kuvvetler tarafından da benimsenerek müziğin sınırları aşan etkisini gözler önüne seriyor.

VİETNAM'DA NOTALAR İSYANA DÖNÜŞTÜ

Ve Vietnam Savaşı… Bu süreçte savaşın yalnızca silahlarla değil, fikirlerle de yürütüldüğü görülüyor. Amerikan askerleri için müzik, ev hasretinin bir yansıması haline geliyor. Fortunate Son ise bir başkaldırı olarak öne çıkıyor. Şarkının, "Bu savaş kimin savaşı?" sorusunu dile getiren bir anlatım sunduğu ifade ediliyor.

Öte yandan Vietnam halkı için şarkılar, bağımsızlık mücadelesinin bir yemini olarak değerlendiriliyor.

DİJİTAL ÇAĞDA MÜZİK: SANİYELERDE KÜRESEL ETKİ

Ve 21. yüzyılda savaş ile müzik arasındaki ilişkinin yeni bir evreye girdiği görülüyor. Bu dönemde şarkıların yalnızca profesyonel müzisyenler tarafından üretilmediği; savaş bölgelerinde yaşayan bireylerin, askerlerin ve sivillerin de doğrudan içerik üreticisine dönüştüğü dikkat çekiyor.

Sosyal medya platformlarının ise savaş alanlarının müzikle birlikte dolaşıma girdiği yeni bir mecra oluşturduğu ifade ediliyor.

SAVAŞIN ORTASINDA KONSER: SARAYBOSNA DİRENİŞİ

1990'larda Sırpların Bosna'da gerçekleştirdiği katliamlar sırasında müzik, Boşnak direnişinin en önemli sembollerinden biri haline geldi. Saraybosna Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, 4 yıl boyunca 206 konser vererek müziği hayata tutunmanın bir yolu olarak öne çıkardı.

Ukrayna-Rusya Savaşı sürecinde ortaya çıkan müzikal üretimler ise dijital çağda müziğin nasıl hızla politik ve kültürel anlamlar kazanabildiğini gösteren dikkat çekici örnekler olarak değerlendirildi. Bu süreçte hem yeni şarkılar üretildi hem de geçmişten gelen eserler yeniden dolaşıma girerek farklı işlevler üstlendi.

Bayraktar ve Stefania, 2022 Eurovision Şarkı Yarışması 2022'ni kazanmasının ardından savaş sürecinde ulusal direnişin sembollerinden biri haline geldi. Şarkıların özellikle savaş görüntüleriyle birlikte sosyal medyada yayılması, müziğin dijital ortamda kitleler üzerindeki etkisini ne kadar hızlı artırabildiğini açık bir şekilde ortaya koydu.

MEHTERİN GÖLGESİ: TARİHİNDEN GELEN GÜÇ

Ama bu hikâye modern çağda başlamış değildi. Hun Türkleri döneminde davul çalınması yalnızca bir ritim değil, aynı zamanda bir çağrı, bir emir ve bir birlik sembolü olarak görülüyordu. Bu seslerle birlikte kalplerin aynı tempoda attığı ifade ediliyor.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise Mehter, dünyanın ilk askeri bandosu olarak öne çıkıyordu. "Ceddin Deden" nidası yükseldiğinde yalnızca askerlerin değil, toprağın bile titrediği aktarılıyor. Düşmanın ise henüz çarpışma başlamadan yenilgiyi hissettiği ifade ediliyor.

"SAVAŞ ZİHİNDE KAZANILIR"

Ve yeniden bugün… 21. yüzyılda savaşın yalnızca cephelerde değil, zihinlerde ve algılarda da yürütüldüğü görülüyor. Bir şarkının milyonlara saniyeler içinde ulaşabildiği bu dönemde; bir sahne, bir şarkı, bir kalabalık ve bir strateji birlikte değerlendiriliyor. Bu durum, modern çağın en güçlü silahlarından biri olarak tanımlanıyor.

Bir gün bir melodi duyulduğunda durup düşünülmesi gerektiği vurgulanıyor: Bu sadece bir şarkı mı? Ve çanlar kimin için çalıyor?

