Nezaket Kışı kim öldürdü? Müge Anlı'da zincirleme cinayet! Uygunsuz görüntülerini dağıttılar...
Müge Anlı'da aydınlatılan Nezaket Uyur cinayeti başka bir cinayeti daha ortaya çıkardı. Uyur'un cinayetiyle ilgili ortaya çıkan yeni iddialar, bir dizi faili meçhul cinayeti barındıran seri katil vakası olabileceğini gündeme getirdi. Uyur'un ölümüne yardım eden Nihat Önel'in Nezaket Kışı'yı da ortadan kaldırmış olabileceği iddia edildi. Son olarak, Kışı'nın uygunsuz görüntülerini tüm köye dağıtıldığını söyleyen tanık, anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 13:49