Nezaket Kışı kim öldürdü? Müge Anlı’da zincirleme cinayet! Uygunsuz görüntülerini dağıttılar...

Edinilen bilgilere göre Yusuf Bığrık, eşi Nezaket Uyur'un yıllar önce kendisini aldattığını öğrendi ve ihaneti sindiremedi. Eşinin kendisini kardeşi Adem Bığrık ile aldattığını öğrenen Yusuf Bığrık, diğer kardeşi Hüseyin Kılıç'a Nezaket'i öldürmeleri gerektiğini söyledi. Yengesini öldürme planı yapan Hüseyin Kılıç, amcasını öldürdüğü için aranan arkadaşı Nihat Önel'i aradı ve cinayet için 6 bin 500 lira verdi.