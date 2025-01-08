Viral Galeri Viral Tıkla Nezaket Kışı kim öldürdü? Müge Anlı'da zincirleme cinayet! Uygunsuz görüntülerini dağıttılar...

Nezaket Kışı kim öldürdü? Müge Anlı'da zincirleme cinayet! Uygunsuz görüntülerini dağıttılar...

Müge Anlı'da aydınlatılan Nezaket Uyur cinayeti başka bir cinayeti daha ortaya çıkardı. Uyur'un cinayetiyle ilgili ortaya çıkan yeni iddialar, bir dizi faili meçhul cinayeti barındıran seri katil vakası olabileceğini gündeme getirdi. Uyur'un ölümüne yardım eden Nihat Önel'in Nezaket Kışı'yı da ortadan kaldırmış olabileceği iddia edildi. Son olarak, Kışı'nın uygunsuz görüntülerini tüm köye dağıtıldığını söyleyen tanık, anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2025 13:49 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 13:49
Nezaket Kışı kim öldürdü? Müge Anlı’da zincirleme cinayet! Uygunsuz görüntülerini dağıttılar...

20 yıllık düğüm Müge Anlı'da çözüldü! Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Nezaket Uyur'un, baba Yusuf ve kardeşleri tarafından tecavüz edilerek öldürüldüğü ve asitle yok edildiği iddiası herkesi şoke etmişti. Olaya karışan kişinin başka cinayetler işlediği ve 6 kişinin öldürüldüğü öne sürüldü.

Nezaket Kışı kim öldürdü? Müge Anlı’da zincirleme cinayet! Uygunsuz görüntülerini dağıttılar...

İşte Nezaket Uyur ve Nezaket Kışı cinayetine ilişkin merak edilenler...

2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdular. Cinayetle suçlanan baba Yusuf Bığrık, bu süreç boyunca suçlamaları kabul etmedi.

Nezaket Kışı kim öldürdü? Müge Anlı’da zincirleme cinayet! Uygunsuz görüntülerini dağıttılar...

Edinilen bilgilere göre Yusuf Bığrık, eşi Nezaket Uyur'un yıllar önce kendisini aldattığını öğrendi ve ihaneti sindiremedi. Eşinin kendisini kardeşi Adem Bığrık ile aldattığını öğrenen Yusuf Bığrık, diğer kardeşi Hüseyin Kılıç'a Nezaket'i öldürmeleri gerektiğini söyledi. Yengesini öldürme planı yapan Hüseyin Kılıç, amcasını öldürdüğü için aranan arkadaşı Nihat Önel'i aradı ve cinayet için 6 bin 500 lira verdi.

Nezaket Kışı kim öldürdü? Müge Anlı’da zincirleme cinayet! Uygunsuz görüntülerini dağıttılar...

Plan yapan Nihat Önel ve Hüseyin Kılıç, Şile tarafında ıssız bir bölgede Nezaket Uyur'un boynunu kırarak öldürdüler ve cesedi ormanlık alana attılar. Sinop cezaevinde olduğu bilinen Nihat Önel'in o dönemde kardeşlere neden yardım ettiği gündeme geldi.

Nezaket Kışı kim öldürdü? Müge Anlı’da zincirleme cinayet! Uygunsuz görüntülerini dağıttılar...

Nihat Önel'in Nezaket Uyur'un eski eşi Yusuf Bığrık'ın köylüsü olduğu ortaya çıktı ve Nezaket'in kaybolduğu 2004-2005 yıllarında Nihat'ın, abisi Adil'in 17-18 yaşlarındaki dini nikahlı eşi Nezaket Kışı'yı ortadan kaldırdığı iddia edildi.

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