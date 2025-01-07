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Napoli’den Galatasaray’a Victor Osimhen çağrısı! Başkan De Laurentiis öfkelendi

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Osimhen'i İstanbul'da ziyaret etti. Osimhen ile transfer görüşmesi yapan Manna, yıldız futbolcunun sezon sonuna kadar Türkiye'de kalacağını iletmesinin ardından sinirlendi. Bu duruma öfkelenen Napoli Başkanı De Laurentiis "Galatasaray'a söyleyin onu alsın." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 07.01.2025 10:16 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:16
Napoli’den Galatasaray’a Victor Osimhen çağrısı! Başkan De Laurentiis öfkelendi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen transfer durumu netleşiyor. Okan Buruk'un kadroda kalmasından yana olduğu Osimhen ile Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna İstanbul'da bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Napoli’den Galatasaray’a Victor Osimhen çağrısı! Başkan De Laurentiis öfkelendi

Görüşme sonucunda Osimhen, kulübü Napoli'ye Galatasaray'da kalmak istediğini iletti.

Napoli’den Galatasaray’a Victor Osimhen çağrısı! Başkan De Laurentiis öfkelendi

İtalyan basınından Repubblica'nın haberine göre; Bu duruma öfkelenen Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis "Galatasaray'a söyleyin onu alsın." ifadelerini kullandı.

Napoli’den Galatasaray’a Victor Osimhen çağrısı! Başkan De Laurentiis öfkelendi

75 milyon euro güncel piyasa değeri bulunan Osimhen'nin Manchester United'dan gelen transfer teklifini de reddettiği iddia edilmişti.

Napoli’den Galatasaray’a Victor Osimhen çağrısı! Başkan De Laurentiis öfkelendi

26 yaşındaki Nijeryalı golcü, bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta 13 gol ve 5 asistlik katkı yapmıştı.

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