Napoli’den Galatasaray’a Victor Osimhen çağrısı! Başkan De Laurentiis öfkelendi
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Osimhen'i İstanbul'da ziyaret etti. Osimhen ile transfer görüşmesi yapan Manna, yıldız futbolcunun sezon sonuna kadar Türkiye'de kalacağını iletmesinin ardından sinirlendi. Bu duruma öfkelenen Napoli Başkanı De Laurentiis "Galatasaray'a söyleyin onu alsın." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 07.01.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:16