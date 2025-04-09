Müge Anlı'da şoke eden olay: Kendini 14. Melek ilan etti! Kılıç ve tasla kandırdı...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı gündeme geldi. Çankırı'dan İstanbul'a gelen İsmail Cevizci, stüdyoda yaptığı açıklamalarla izleyenleri şoke etti. Cevizci, kardeşinin yaklaşık 6 yıl önce evlendiği gelinlerinin, tüm aileyi hurafelere inandırarak etkisi altına aldığını ve dolandırdığını iddia etti.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.04.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 14:26