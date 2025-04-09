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Müge Anlı'da şoke eden olay: Kendini 14. Melek ilan etti! Kılıç ve tasla kandırdı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı gündeme geldi. Çankırı'dan İstanbul'a gelen İsmail Cevizci, stüdyoda yaptığı açıklamalarla izleyenleri şoke etti. Cevizci, kardeşinin yaklaşık 6 yıl önce evlendiği gelinlerinin, tüm aileyi hurafelere inandırarak etkisi altına aldığını ve dolandırdığını iddia etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.04.2025 14:12 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 14:26
Müge Anlı’da şoke eden olay: Kendini 14. Melek ilan etti! Kılıç ve tasla kandırdı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 9 Nisan 2025 tarihinde ekranlara gelen olay izleyenleri hayretler içinde bıraktı.

Müge Anlı’da şoke eden olay: Kendini 14. Melek ilan etti! Kılıç ve tasla kandırdı...

Çankırı'dan çıkıp gelen İsmail Cevizci'nin söylediğine göre kardeşinin 6 yıl önce evlendiği gelinleri tüm aileyi hurafelerle etkisi altına alarak dolandırdı.

Müge Anlı’da şoke eden olay: Kendini 14. Melek ilan etti! Kılıç ve tasla kandırdı...

Cevizci, gelininin kendisini "Hz. Hamza'sın, bu kılıç sana helaldir" diyerek kandırdığını ve dini duyguları manipüle ederek ailesini büyük bir maddi kayba sürüklediğini açıkladı.

Müge Anlı’da şoke eden olay: Kendini 14. Melek ilan etti! Kılıç ve tasla kandırdı...

Talihsiz bir adam, Mandinli gelininin kendisini melek, kocasını Mehdi ve babasını ise peygamber olarak ilan ettiğini iddia etti. Müge Anlı, bu ilginç iddiaya tepki göstererek, "Her 3 kişiden biri Mehdi oluyor" şeklinde bir çıkış yaptı.

Müge Anlı’da şoke eden olay: Kendini 14. Melek ilan etti! Kılıç ve tasla kandırdı...

İsmail Cevizci yaşadığı mağduriyeti canlı yayında şöyle dile getirdi:

"O an inandım, bu şekilde beni ve ailemi manevi olarak etkiledi. Sonrasında ise mallarımızı, evlerimizi, arabalarımızı sattırdı. Her şeyimizi kaybettik."

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