Müge Anlı’da şoke eden olay: Kendini 14. Melek ilan etti! Kılıç ve tasla kandırdı...

Talihsiz bir adam, Mandinli gelininin kendisini melek, kocasını Mehdi ve babasını ise peygamber olarak ilan ettiğini iddia etti. Müge Anlı, bu ilginç iddiaya tepki göstererek, "Her 3 kişiden biri Mehdi oluyor" şeklinde bir çıkış yaptı.