Müge Anlı'da korkunç olay: Para için ailesini yok ettiler! Zekiye Aydın cinayeti...

Müge Anlı'nın programında son günlerde işlenen konular akıllara durgunluk verdi. Nezaket Uyur cinayetinin çözümlenmesinin ardından bir cinayet sarmalı ortaya çıktı. Müge Anlı, dünkü yayınında Zekiye Aydın cinayetiyle ilgili ulaştığı ve 2009 yılına ait bir belgeyi izleyicileriyle paylaştı. Aydın'ın ölümü ile ilgili adı geçen isim, bugün yayına bağlandı ve hakkında çıkan iddiaları yalanladı. Bunun üzerine bir görgü şahidi bu açıklamaların aksine, korkunç iddialarda bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi