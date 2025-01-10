Viral Galeri Viral Tıkla Müge Anlı'da korkunç olay: Para için ailesini yok ettiler! Zekiye Aydın cinayeti...

Müge Anlı'da korkunç olay: Para için ailesini yok ettiler! Zekiye Aydın cinayeti...

Müge Anlı'nın programında son günlerde işlenen konular akıllara durgunluk verdi. Nezaket Uyur cinayetinin çözümlenmesinin ardından bir cinayet sarmalı ortaya çıktı. Müge Anlı, dünkü yayınında Zekiye Aydın cinayetiyle ilgili ulaştığı ve 2009 yılına ait bir belgeyi izleyicileriyle paylaştı. Aydın'ın ölümü ile ilgili adı geçen isim, bugün yayına bağlandı ve hakkında çıkan iddiaları yalanladı. Bunun üzerine bir görgü şahidi bu açıklamaların aksine, korkunç iddialarda bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.01.2025 12:34
Müge Anlı’da korkunç olay: Para için ailesini yok ettiler! Görgü şahidi konuştu...

Müge Anlı'nın programında işlenen korkunç konular akıllara durgunluk verdi! Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler, babalarının Nezaket Uyur'u öldürdüğünü öne sürerek, olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu.

Müge Anlı’da korkunç olay: Para için ailesini yok ettiler! Görgü şahidi konuştu...

İzleyicilerden gelen ihbarlar sayesinde, Nezaket Uyur'un şüpheli kaybı sonunda cinayet itirafıyla son buldu. Yapılan itirafla, Nezaket'in eşi ve Yusuf ile onun kardeşleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müge Anlı’da korkunç olay: Para için ailesini yok ettiler! Görgü şahidi konuştu...

Nezaket Uyur cinayetinin aydınlatılmasının ardından başka cinayetler de ortaya çıktı. Nezaket'i öldürenlere yardım eden Nihat Önel'in daha önce de bir kadını öldürdüğü iddia edildi. O kadının da ismi Nezaket'ti.

Müge Anlı’da korkunç olay: Para için ailesini yok ettiler! Görgü şahidi konuştu...

Bunun üzerine Nezaket Kışı'nın kardeşleri de Müge Anlı'nın programına geldi. Oklar genç kadını 'namusu kirlendi' diyerek dini nikah kıyan teyze oğlu Adil Önel'i gösteriyordu.

Müge Anlı’da korkunç olay: Para için ailesini yok ettiler! Görgü şahidi konuştu...

Nezaket Kışı'nın kaybında adı geçen Adil Önel'in ismi halası Zekiye Aydın'ın da kaybında geçiyordu.

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