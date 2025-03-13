Müge Anlı'da hayrete düşüren olay! Yalanıyla ailesini perişan etti! "İçine şeytan girmiş"

"KIZIMIN İÇİN ŞEYTAN GİRMİŞ"

Bugün ise Müge Anlı, Ayşegül'ün günlüğünden bir sayfayı ekrana taşıdı. Günlükte "Ailemi çok seviyorum" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Bu gelişme sonrası Anlı, "Ayşegül, doğruyu söyle. Yoksa kardeşlerin yurda alınır" diyerek genç kıza seslendi. Anne Melek ise "Bu benim çocuğum değil. İçerisine şeytan girmiş" dedi.