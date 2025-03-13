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Müge Anlı'da hayrete düşüren olay! Yalanıyla ailesini perişan etti! "İçine şeytan girmiş"

Müge Anlı'nın programında izleyenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Ayşegül Selik, 19 yaşındaki bir gençle kaçtıktan sonra canlı yayına bağlanarak "Babam beni taciz etti" diyerek herkesi şoke eden bir iddiada bulunmuştu. Bugün ise olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Ayşegül'ün annesi, kızının iddialarına sert tepki göstererek "İçine şeytan girmiş" dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 14:51 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 14:51
Müge Anlı’da hayrete düşüren olay! Yalanıyla ailesini perişan etti! İçine şeytan girmiş

Melek ve Birol çifti, 18 yaşındaki kızları Ayşegül Selik'in kaybolduğunu belirterek Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı'nın araştırmaları sonucu genç kızın Trabzon'da olduğu ve 19 yaşındaki Özcan isimli bir erkek arkadaşıyla birlikte olduğu tespit edildi.

Müge Anlı’da hayrete düşüren olay! Yalanıyla ailesini perişan etti! İçine şeytan girmiş

BABASINA AĞIR SUÇLAMA

Canlı yayına bağlanan Ayşegül, babasının yıllardır kendisini ve ablasını taciz ettiğini iddia etti. Genç kız, "Bu yüzden evden kaçtım" derken, ailesi stüdyoda fenalaştı. Ayşegül, bu zamana kadar polise gitmemesinin sebebini "Şikayet edersem üzerimde daha fazla baskı olurdu" diyerek açıkladı.

Müge Anlı’da hayrete düşüren olay! Yalanıyla ailesini perişan etti! İçine şeytan girmiş

Ancak Ayşegül'ün açıklamaları sonrası ablası ve teyzesi canlı yayına bağlanarak iddiaların gerçek olmadığını öne sürdü. "Ayşegül eve geri dönmemek için böyle bir yalan söylüyor" diyen aile üyeleri, genç kızın sözlerini reddetti.

Müge Anlı’da hayrete düşüren olay! Yalanıyla ailesini perişan etti! İçine şeytan girmiş

Müge Anlı, Ayşegül'e polis ve adli makamlara giderek şikayetçi olması gerektiğini söyledi. Ancak Ayşegül, söylediklerinin arkasında olduğunu fakat şikayetçi olmayacağını belirtti. "Ben kararımı verdim, eve dönmek istemiyorum. Reşitim ve kendi hayatımı yaşamak istiyorum" dedi.

Müge Anlı’da hayrete düşüren olay! Yalanıyla ailesini perişan etti! İçine şeytan girmiş

"KIZIMIN İÇİN ŞEYTAN GİRMİŞ"

Bugün ise Müge Anlı, Ayşegül'ün günlüğünden bir sayfayı ekrana taşıdı. Günlükte "Ailemi çok seviyorum" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Bu gelişme sonrası Anlı, "Ayşegül, doğruyu söyle. Yoksa kardeşlerin yurda alınır" diyerek genç kıza seslendi. Anne Melek ise "Bu benim çocuğum değil. İçerisine şeytan girmiş" dedi.

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