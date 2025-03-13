Müge Anlı'da hayrete düşüren olay! Yalanıyla ailesini perişan etti! "İçine şeytan girmiş"
Müge Anlı'nın programında izleyenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Ayşegül Selik, 19 yaşındaki bir gençle kaçtıktan sonra canlı yayına bağlanarak "Babam beni taciz etti" diyerek herkesi şoke eden bir iddiada bulunmuştu. Bugün ise olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Ayşegül'ün annesi, kızının iddialarına sert tepki göstererek "İçine şeytan girmiş" dedi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 14:51