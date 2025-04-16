Müge Anlı'da esrarengiz kayıp: Mehmet Çetin'e ne oldu? "Oğlunuzu aramayın cinsiyet değiştirdi"
Isparta'da 10 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Mehmet Çetin'in ailesi, oğullarını bulmak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Aile, Mehmet'in kaybıyla ilgili olarak çocukluk arkadaşı Bayram Akçay'dan şüphelendiklerini dile getirdi. Bunun nedeni ise "Oğlunuzu aramayın. Cinsiyet değiştirdi" demesinden kaynaklanıyordu. Programa damga vuran bir diğer detay ise Tarkan Gürakan adlı şahsın, Mehmet Çetin adına hayat sigortası yaptırdığı bilgisi oldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 13:29