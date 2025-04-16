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Müge Anlı'da esrarengiz kayıp: Mehmet Çetin'e ne oldu? "Oğlunuzu aramayın cinsiyet değiştirdi"

Isparta'da 10 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Mehmet Çetin'in ailesi, oğullarını bulmak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Aile, Mehmet'in kaybıyla ilgili olarak çocukluk arkadaşı Bayram Akçay'dan şüphelendiklerini dile getirdi. Bunun nedeni ise "Oğlunuzu aramayın. Cinsiyet değiştirdi" demesinden kaynaklanıyordu. Programa damga vuran bir diğer detay ise Tarkan Gürakan adlı şahsın, Mehmet Çetin adına hayat sigortası yaptırdığı bilgisi oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:29 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 13:29
Müge Anlı’da esrarengiz kayıp: Mehmet Çetin’e ne oldu? Oğlunuzu aramayın cinsiyet değiştirdi

Isparta'da 17 Ekim 2015 tarihinde şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan Mehmet Çetin'den tam 10 yıldır hiçbir haber alınamıyor. Kaybolduğunda 32 yaşında olan Çetin'in akıbeti belirsizliğini korurken, ailesi çareyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmakta buldu.

Müge Anlı’da esrarengiz kayıp: Mehmet Çetin’e ne oldu? Oğlunuzu aramayın cinsiyet değiştirdi

Aile, yıllardır süren sessizliğin ardında Mehmet Çetin'in çocukluk arkadaşı Bayram Akçay'ın parmağı olabileceğinden şüpheleniyor. Bu şüphelerin temelinde ise Akçay'ın, Mehmet'in kaybından sonra aileye söylediği iddia edilen şu sözler yatıyor: "Sizin oğlunuz cinsiyet değiştirdi. Artık aramayın."

Müge Anlı’da esrarengiz kayıp: Mehmet Çetin’e ne oldu? Oğlunuzu aramayın cinsiyet değiştirdi

"BU ÇOK ŞEYTANİ BİR PLAN"

Müge Anlı, Çetin'in ortadan kaybolmasının bilinçli bir yönlendirme olabileceğini belirterek, "Bu çok şeytani bir plan. Bence böyle bir şey yok. Aile aramasın diye yapılmış olabilir" dedi.

Müge Anlı’da esrarengiz kayıp: Mehmet Çetin’e ne oldu? Oğlunuzu aramayın cinsiyet değiştirdi

Çetin ailesi ise olayın perde arkasında, Mehmet'in çocukluk arkadaşı Bayram Akçay'ın olduğunu öne sürdü.

"KÖYDE DEDİKODU YAYDI"

Mehmet'in babası Ali Çetin, oğlunun kaybolduğu gün Bayram ile kavga ettiğini öğrendiğini söyledi. Acı baba, "Oğlumun kendisine bıçak çektiğini söylemiş. Bu kavgadan sonra çocuk kaybolmuş. O gün oğlumun telefonu birden kesiliyor. Bayram, köyde oğlumun cinsiyet değiştirdiğini ve Antalya'ya kaçtığını söylüyor. Polis ifade almaya gelince de ortadan kayboldu" dedi. Ayrıca, Bayram ile gelini Derya arasında dikkat çeken bir telefon trafiği olduğunu da öğrendiklerini belirtti.

Müge Anlı’da esrarengiz kayıp: Mehmet Çetin’e ne oldu? Oğlunuzu aramayın cinsiyet değiştirdi

"BIÇAK ÇEKTİ SONRA DA TOST YİYELİM DEDİ"

Stüdyoya gelerek aileyle yüzleşen Bayram Akçay, Mehmet Çetin'in kaybolmadan önce kendisini çağırdığını ve aralarında tartışma yaşandığını söyledi.

Akçay şu ifadeleri kullandı:

"Başka biriyle mesajlaşıyordu. Sorduğumda boğazıma bıçak dayadı. Asker arkadaşının düğününe gideceğini söyleyerek benden borç istedi. İki otobüs bileti aldı, biri kendi adına biri benim adıma. Olaydan sonra tost yemeye gitmeyi teklif etti" Akçay ayrıca, Mehmet'in kendi eşi Derya'yı başka bir adamla yakaladığını ve bu olayın ardından psikolojik olarak yıprandığını iddia etti.

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