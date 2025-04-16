Müge Anlı'da esrarengiz kayıp: Mehmet Çetin'e ne oldu? "Oğlunuzu aramayın cinsiyet değiştirdi"

"BIÇAK ÇEKTİ SONRA DA TOST YİYELİM DEDİ"

Stüdyoya gelerek aileyle yüzleşen Bayram Akçay, Mehmet Çetin'in kaybolmadan önce kendisini çağırdığını ve aralarında tartışma yaşandığını söyledi.

Akçay şu ifadeleri kullandı:

"Başka biriyle mesajlaşıyordu. Sorduğumda boğazıma bıçak dayadı. Asker arkadaşının düğününe gideceğini söyleyerek benden borç istedi. İki otobüs bileti aldı, biri kendi adına biri benim adıma. Olaydan sonra tost yemeye gitmeyi teklif etti" Akçay ayrıca, Mehmet'in kendi eşi Derya'yı başka bir adamla yakaladığını ve bu olayın ardından psikolojik olarak yıprandığını iddia etti.