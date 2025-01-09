Müge Anlı'da dolandırıcılık ağı ve cinayet sarmalı! Zekiye Aydın öldürüldü mü?
Nezaket Uyur cinayetinin ardından bir cinayet daha orta çıkmıştı. Uyur'un baba Yusuf ve kardeşleri tarafından tecavüz edilerek öldürüldüğü ve asitle yok edildiği iddiası şoke etmişti. Olaya karışan kişinin başka cinayetler işlediği ve 6 kişinin öldürüldüğü öne sürüldü. Müge Anlı'daki cinayet dosyaları Çanakkale'ye uzandı. Müge Anlı aynı zamanlarda Zekiye Önel'in öldürülmüş olabileceğine dair ağır cezadan dosya hazırlandığını söyledi. Olayda adı geçen Adil Önel, hakkında ortaya çıkanlar ise herkesi şoke etti.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:32