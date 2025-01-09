Müge Anlı’da dolandırıcılık ağı ve cinayet sarmalı! Zekiye Aydın öldürüldü mü?

Nezaket Uyur cinayetinde olduğu gibi Kışı'nın da 'namus' meselesi iddiasıyla öldürüldüğü öne sürüldü. Canlı yayında, o dönem sevgilisiyle ilişki yaşadığı için teyzesinin oğlu ile evlendirildiği belirtildi. Adil isimli kuzeni tarafından götürülen Nezaket Kışı'dan bir daha haber alınamadı. Nezaket Uyur'un eşi Yusuf'un da bu cinayete ilişkin bilgi sahibi olduğu söylendi.