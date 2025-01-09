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Müge Anlı'da dolandırıcılık ağı ve cinayet sarmalı! Zekiye Aydın öldürüldü mü?

Nezaket Uyur cinayetinin ardından bir cinayet daha orta çıkmıştı. Uyur'un baba Yusuf ve kardeşleri tarafından tecavüz edilerek öldürüldüğü ve asitle yok edildiği iddiası şoke etmişti. Olaya karışan kişinin başka cinayetler işlediği ve 6 kişinin öldürüldüğü öne sürüldü. Müge Anlı'daki cinayet dosyaları Çanakkale'ye uzandı. Müge Anlı aynı zamanlarda Zekiye Önel'in öldürülmüş olabileceğine dair ağır cezadan dosya hazırlandığını söyledi. Olayda adı geçen Adil Önel, hakkında ortaya çıkanlar ise herkesi şoke etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2025 14:30 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:32
Müge Anlı’da dolandırıcılık ağı ve cinayet sarmalı! Zekiye Aydın öldürüldü mü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler babaları tarafından öldürüldüğünü düşündükleri anneleri Nezaket Uyur'a ne olduğunu öğrenmek istedi.

Müge Anlı’da dolandırıcılık ağı ve cinayet sarmalı! Zekiye Aydın öldürüldü mü?

Yayına katılan gizli tanık Nezaket Uyur'un baba Yusuf ve amcalar tarafından öldürüldüğünü söyledi. Amca Adem ile Nezaket'in ilişkisi olduğunu öğrenen Yusuf'un intikam için tecavüz ederek öldürdüklerini belirtti. Eski eş Yusuf Bığrık, kayınbirader Adem Bığrık ve diğer kayınbirader Hüseyin Kılıç kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müge Anlı’da dolandırıcılık ağı ve cinayet sarmalı! Zekiye Aydın öldürüldü mü?

6 bin lira vererek Nezaket'i Nihat Ö.'ye öldürttüklerini itiraf eden caniler, cesedi Hüseyin K. ile birlikte ormanlık alanın içine çekerek üzerini yapraklarla örterek sakladıkları belirtti. Bu iddialardan sonra geçtiğimiz günlerde 5 kişi gözaltına alınmıştı. Kadının eşi sorguda cinayeti itiraf etmişti. Ancak olay bu kadarla sınırlı kalmadı. Nezaket Uyur'un cinayeti ile ilgili adı geçen bir başka isim ise Yusuf'un köylüsü Nihat Önel'di.

Müge Anlı’da dolandırıcılık ağı ve cinayet sarmalı! Zekiye Aydın öldürüldü mü?

Bu cinayete yakın dönemlerde, kayıplara karışan Nezaket Kışı isimli kişinin de öldürüldüğü ortaya çıktı. Nezaket Uyur'un kaybolduğu tarihte Nihat'ın, abisi Adil'in 17-18 yaşlarındaki dini nikahlı eşi Nezaket Kışı'yı ortadan kaldırdığı iddia edildi. Şu anda Sinop cezaevinde olduğu bilinen Nihat Önel'in o dönem kardeşlere yardım ettiği iddia edildi. Tam da Nezaket'in kaybolduğu 2004 - 2005 yıllarında Nihat'ın, abisi Adil'in 17-18 yaşlarındaki dini nikahlı birlikteliği olan kişiyi ortadan kaldırdığı ileri sürüldü.

Müge Anlı’da dolandırıcılık ağı ve cinayet sarmalı! Zekiye Aydın öldürüldü mü?

Nezaket Uyur cinayetinde olduğu gibi Kışı'nın da 'namus' meselesi iddiasıyla öldürüldüğü öne sürüldü. Canlı yayında, o dönem sevgilisiyle ilişki yaşadığı için teyzesinin oğlu ile evlendirildiği belirtildi. Adil isimli kuzeni tarafından götürülen Nezaket Kışı'dan bir daha haber alınamadı. Nezaket Uyur'un eşi Yusuf'un da bu cinayete ilişkin bilgi sahibi olduğu söylendi.

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