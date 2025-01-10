Müge Anlı'da cinayet itirafı: "Cenazelerin yerini gösterebilirim"

Müge Anlı'nın programında son günlerde işlenen konular akıllara durgunluk verdi. Nezaket Uyur cinayetinin çözümlenmesinin ardından bir cinayet sarmalı ortaya çıktı. Müge Anlı, dünkü yayınında Zekiye Aydın cinayetiyle ilgili ulaştığı ve 2009 yılına ait bir belgeyi izleyicileriyle paylaştı. Aydın'ın ölümünde adı geçen isim Adil Önal, yayına bağlandı ve hakkında çıkan iddiaları yalanladı. Bunun üzerine cinayet sarmalındaki kilit isim, canlı yayında "Nezaket ve Zekiye'nin cenazelerinin yerini gösterebilirim" dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi