Viral Galeri Viral Tıkla Müge Anlı'da çifte cinayet şüphesi: "Ensesinde delik gördüm" Mahir Ünlütaşkıran olayı...

Müge Anlı'da çifte cinayet şüphesi: "Ensesinde delik gördüm" Mahir Ünlütaşkıran olayı...

Müge Anlı'da günlerce konuşulan Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybındaki sır perdeleri yavaş yavaş aralanmaya devam ediyor. Mahir ve babası Mesut Ünlütaşkıran'ın ölümü hakkında önemli gelişmeler yaşandı. Mahir'in halası Kevser Hanım'ın eşi Muhittin Bey, Mesut Ünlütaşkıran'ın öldüğünde ensesinde bir delik olduğunu açıkladı. Peki, çiftlikteki çifte ihanet cinayetle mi bitti? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 14:10 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 14:25
Müge Anlı’da çifte cinayet şüphesi: Ensesinde delik gördüm Mahir Ünlütaşkıran olayı...

2008'den beri kayıp olan Mahir Ünlütaşkıran'ı aramak için halası ve kuzeni Müge Anlı'dan yardım istemişti. 17 yıldır aranan adamın ailesinin kayıp başvurusu yapmaması gözlerden kaçmamıştı.

Müge Anlı’da çifte cinayet şüphesi: Ensesinde delik gördüm Mahir Ünlütaşkıran olayı...

Mahir'i aramaya gelen hala Kevser Hanım'ın iddiası, Çiğdem Ünlütaşkıran, eşi Mahir'in kardeşi Umutcan'dan çocuk yaptığı ve kıskançlık cinayeti işlendiği yönündeydi. Çiğdem Ünlütaşkıran ve Umutcan Ünlütaşkıran canlı yayına katılarak haklarındaki iddiaları yanıtladı. Çiğdem, Mahir ile gönül bağı olmadığını, anlaşmalı olarak evlendiklerini söyledi.

Müge Anlı’da çifte cinayet şüphesi: Ensesinde delik gördüm Mahir Ünlütaşkıran olayı...

Mahir Ünlütaşkıran aranırken, babasının da yakın zamanda şüpheli şekilde öldüğü iddia edildi. Hakkındaki iddialara bir türlü yanıt veremeyen Mahir'in annesi Safiye Hanım ise geçtiğimiz gün "Bizi öldürecekler. Benim çocuklarımın can güvenliği yok" diyerek korktuğunu söylemişti.

Müge Anlı’da çifte cinayet şüphesi: Ensesinde delik gördüm Mahir Ünlütaşkıran olayı...

Safiye Hanım'ın söylemlerinin provaskosyon olduğunu belirten Müge Anlı, canlı yayında önemli haberi duyurdu. Müge Anlı, Safiye Hanım'ın otelden kaçtığını söyleyerek tüm Türkiye'yi şaşırttı.

Müge Anlı’da çifte cinayet şüphesi: Ensesinde delik gördüm Mahir Ünlütaşkıran olayı...

Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybındaki sır perdeleri yavaş yavaş aralanmaya devam ediyor.

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