Müge Anlı'da çifte cinayet şüphesi: "Ensesinde delik gördüm" Mahir Ünlütaşkıran olayı...
Müge Anlı'da günlerce konuşulan Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybındaki sır perdeleri yavaş yavaş aralanmaya devam ediyor. Mahir ve babası Mesut Ünlütaşkıran'ın ölümü hakkında önemli gelişmeler yaşandı. Mahir'in halası Kevser Hanım'ın eşi Muhittin Bey, Mesut Ünlütaşkıran'ın öldüğünde ensesinde bir delik olduğunu açıkladı. Peki, çiftlikteki çifte ihanet cinayetle mi bitti? İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 14:25