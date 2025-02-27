Müge Anlı'da çifte cinayet şüphesi: "Ensesinde delik gördüm" Mahir Ünlütaşkıran olayı...

Mahir'i aramaya gelen hala Kevser Hanım'ın iddiası, Çiğdem Ünlütaşkıran, eşi Mahir'in kardeşi Umutcan'dan çocuk yaptığı ve kıskançlık cinayeti işlendiği yönündeydi. Çiğdem Ünlütaşkıran ve Umutcan Ünlütaşkıran canlı yayına katılarak haklarındaki iddiaları yanıtladı. Çiğdem, Mahir ile gönül bağı olmadığını, anlaşmalı olarak evlendiklerini söyledi.