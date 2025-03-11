Müge Anlı'da 595 bin TL'ye patlayan aşk! Evlilik vaadiyle kandıran adam evli çıktı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine bir dolandırıcılık olayı gündem geldi. Döndü Dikmen isimli genç kadın, aynı iş yerinde tanıştığı sevgilisi tarafından 595 bin TL dolandırıldığını iddia etti. Daha da şok edici bir detay ise, Döndü'yü özel görüntüleriyle tehdit adamın evli ve bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. İddiaların odağındaki şahıs canlı yayındaki sözleriyle de "yok artık" dedirtti.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.03.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 14:02