Viral Galeri Viral Tıkla Müge Anlı'da 595 bin TL'ye patlayan aşk! Evlilik vaadiyle kandıran adam evli çıktı

Müge Anlı'da 595 bin TL'ye patlayan aşk! Evlilik vaadiyle kandıran adam evli çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine bir dolandırıcılık olayı gündem geldi. Döndü Dikmen isimli genç kadın, aynı iş yerinde tanıştığı sevgilisi tarafından 595 bin TL dolandırıldığını iddia etti. Daha da şok edici bir detay ise, Döndü'yü özel görüntüleriyle tehdit adamın evli ve bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. İddiaların odağındaki şahıs canlı yayındaki sözleriyle de "yok artık" dedirtti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.03.2025 13:52 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 14:02
Müge Anlı’da 595 bin TL’ye patlayan aşk! Evlilik vaadiyle kandıran adam evli çıktı

Müge Anlı'nın programında, dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez, 26 yaşındaki Döndü isimli genç kadın, çalıştığı e-ticaret firmasında şoförlük yapan sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Müge Anlı’da 595 bin TL’ye patlayan aşk! Evlilik vaadiyle kandıran adam evli çıktı

32 yaşındaki Fuat Yılmaz tarafından 595 bin TL dolandırıldığını öne süren Döndü, parasını geri isteyince de uygunsuz görüntülerini babasına göndermek tehdit edildiğini öne sürdü.

Müge Anlı’da 595 bin TL’ye patlayan aşk! Evlilik vaadiyle kandıran adam evli çıktı

EVLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hepsi bununla da sınırlı kalmıyor! Döndü, birlikte yuva kurmayı arzu ettiği sevgilisinin evli ve bir çocuk babası olduğunu öğreniyor.

Müge Anlı’da 595 bin TL’ye patlayan aşk! Evlilik vaadiyle kandıran adam evli çıktı

ÖNCE YARIM MİLYONLUK BORCA SOKTU SONRA TEHDİT ETTİ

Müge Anlı da Döndü'ye "Nasıl tanıştın bu Fuat'la?" diye sorunca, genç kadın içini dökerek yaşadığı süreci anlattı. Döndü, "Birlikte çalıştığımız iş yerinde tanıştık, kısa sürede birbirimize aşık olduk. Birlikte vakit geçiriyorduk, sevgilim olduğunu düşünüyordum. Ama meğer hepsi bir yalanmış. Parayı bana geri vermek yerine beni tehdit etti" dedi.

Müge Anlı’da 595 bin TL’ye patlayan aşk! Evlilik vaadiyle kandıran adam evli çıktı

"HİÇBİR ŞEYİM KALMADI"

Döndü, sevgilisi tarafından dolandırıldığını fark ettiğinde çok geç olduğunu belirterek, "Parayı verdiğimde güvenmiştim. Ama hiçbir şeyim kalmadı, o beni sadece kullandı" diyerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını açıkladı. Sevgilisinin kendisini kandırarak büyük bir borç yüküne soktuğunu ve güvenini suistimal ettiğini söyleyen Döndü, maddi kayıplarının yanı sıra duygusal olarak da büyük bir yıkıma uğradığını vurguladı.

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