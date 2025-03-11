Müge Anlı’da 595 bin TL’ye patlayan aşk! Evlilik vaadiyle kandıran adam evli çıktı

"HİÇBİR ŞEYİM KALMADI"

Döndü, sevgilisi tarafından dolandırıldığını fark ettiğinde çok geç olduğunu belirterek, "Parayı verdiğimde güvenmiştim. Ama hiçbir şeyim kalmadı, o beni sadece kullandı" diyerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını açıkladı. Sevgilisinin kendisini kandırarak büyük bir borç yüküne soktuğunu ve güvenini suistimal ettiğini söyleyen Döndü, maddi kayıplarının yanı sıra duygusal olarak da büyük bir yıkıma uğradığını vurguladı.