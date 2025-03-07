Müge Anlı bile şok oldu! Sıcak yuvasını bıraktı minibüste yaşayan adama kaçtı!
Müge Anlı'nın programında yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 9 gündür kayıp olan 4 çocuk annesi Nesrin Sungur bulundu ancak yaptığı açıklamalar herkesi şoke etti. Canlı yayına bağlanan Nesrin, eşini artık istemediğini söylerken, kaçtığı kişinin kimliğiyle ilgili gelen ihbarlar olayın seyrini değiştirdi. Gelen ihbarlar doğrultusunda minibüste yaşayan adamın sosyal medyada asker kıyafetleriyle fotoğraflar paylaşarak kadınları kandırdığı ortaya çıktı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.03.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 12:29