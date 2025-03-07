Viral Galeri Viral Tıkla Müge Anlı bile şok oldu! Sıcak yuvasını bıraktı minibüste yaşayan adama kaçtı!

Müge Anlı bile şok oldu! Sıcak yuvasını bıraktı minibüste yaşayan adama kaçtı!

Müge Anlı'nın programında yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 9 gündür kayıp olan 4 çocuk annesi Nesrin Sungur bulundu ancak yaptığı açıklamalar herkesi şoke etti. Canlı yayına bağlanan Nesrin, eşini artık istemediğini söylerken, kaçtığı kişinin kimliğiyle ilgili gelen ihbarlar olayın seyrini değiştirdi. Gelen ihbarlar doğrultusunda minibüste yaşayan adamın sosyal medyada asker kıyafetleriyle fotoğraflar paylaşarak kadınları kandırdığı ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.03.2025 12:05 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 12:29
Müge Anlı bile şok oldu! Sıcak yuvasını bıraktı minibüste yaşayan adama kaçtı!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Nesrin Sungur, 26 Şubat Çarşamba günü eşini ve çocuklarını geride bırakarak evini terk etti. Günlerdir kendisinden haber alamayan ailesi, Müge Anlı'dan yardım istedi. Eşi ve kızı, Sungur'un evdeki altın ve bilezikleri de alarak ortadan kaybolduğunu belirtti.

Müge Anlı bile şok oldu! 22 yıllık yuvasını bıraktı minibüste yaşayan adama kaçtı!

"GÖZÜME ÇİRKİN GELDİ GİTTİM"

Kaybının 9. gününde bulunan Nesrin Sungur, canlı yayına bağlanarak yaptığı açıklamalarla izleyicileri şoke etti. Sanal aşkına kaçan "Eşime olan sevgim kalmadı. Gözüme çirkin geldiği için gittim. Artık onu istemiyorum. 4 yıldır Gaziantep'te görüştüğüm biri vardı. O evli değil, çocuklarımı da görmek istemiyorum. Yapacak bir şey yok, sevgim daha ağır basıyor" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı bile şok oldu! 22 yıllık yuvasını bıraktı minibüste yaşayan adama kaçtı!

Bu sözler üzerine eşi büyük bir üzüntüyle "Ben seni her zaman el üstünde tuttum. Biz bunları hak etmedik" diyerek tepki gösterdi.

Müge Anlı bile şok oldu! 22 yıllık yuvasını bıraktı minibüste yaşayan adama kaçtı!

Ancak Nesrin'in, "Beni unutun. Çocuklarıma anneniz öldü deyin" sözleri stüdyoda büyük şaşkınlık yarattı. Müge Anlı, bu açıklamalar karşısında "Tehdit altında mısınız? Bu normal bir durum değil" diyerek Nesrin'e tepki gösterdi.

Müge Anlı bile şok oldu! 22 yıllık yuvasını bıraktı minibüste yaşayan adama kaçtı!

"ANNENİZ ÖLDÜ" DEYİN

Bu sözler üzerine Sungur'un eşi "Ben seni her zaman el üstünde tuttum. Biz bunları hak etmedik." diyerek tepki gösterdi. Bu sözler üzerine Nesrin, "4 senedir biriyle konuşuyordum. TikTok'ta tanıştık. Evli olduğumu biliyor. Her şeyi kabul etti. Beni unutun. Çocuklarıma anneniz öldü deyin" dedi.

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