Müge Anlı bile şok oldu! Sıcak yuvasını bıraktı minibüste yaşayan adama kaçtı!

"GÖZÜME ÇİRKİN GELDİ GİTTİM"

Kaybının 9. gününde bulunan Nesrin Sungur, canlı yayına bağlanarak yaptığı açıklamalarla izleyicileri şoke etti. Sanal aşkına kaçan "Eşime olan sevgim kalmadı. Gözüme çirkin geldiği için gittim. Artık onu istemiyorum. 4 yıldır Gaziantep'te görüştüğüm biri vardı. O evli değil, çocuklarımı da görmek istemiyorum. Yapacak bir şey yok, sevgim daha ağır basıyor" ifadelerini kullandı.