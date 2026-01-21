CANLI YAYIN
MSB 1113 işçi alımı kurası başladı: Sonuçlar açıklanıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi

MSB'nin 1113 sürekli işçi alımı için kura çekimi 21 Ocak 2026 Çarşamba (bugün) saat 10.00 itibarıyla başladı. Noter huzurundaki çekilişin ardından sınava girecek aday listesi personeltemin.msb.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, bünyesinde görevlendirilmek üzere 1113 sürekli işçi alımı kapsamında kura çekimi başladı. Çekiliş 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Ankara Çankaya'daki Personel Temin Daire Başkanlığında noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Kura sonucunda sınava girmeye hak kazanan asil ve yedek adaylar gün içinde MSB'nin personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyurulacak.

MSB KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

MSB 1113 sürekli işçi alımı kura çekimi 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da başladı. İş güvenliği uzmanı, uçak kaporta bakım-onarım personeli, uçak motor ve sistemleri bakım-onarım görevlisi, tekneci, motorcu, kaynakçı, terzi ve elektronikçi gibi farklı branşlarda istihdam edilecek işçiler, kura yöntemiyle belirlenecek.

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonucunda sınava girmeye hak kazanan aday listesi, personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımlanacak. Duyuru tebliğ niteliğinde olacak, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI VE KONTENJAN DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN