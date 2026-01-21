Milli Savunma Bakanlığı, bünyesinde görevlendirilmek üzere 1113 sürekli işçi alımı kapsamında kura çekimi başladı. Çekiliş 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Ankara Çankaya'daki Personel Temin Daire Başkanlığında noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Kura sonucunda sınava girmeye hak kazanan asil ve yedek adaylar gün içinde MSB'nin personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyurulacak.

MSB KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

MSB 1113 sürekli işçi alımı kura çekimi 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da başladı. İş güvenliği uzmanı, uçak kaporta bakım-onarım personeli, uçak motor ve sistemleri bakım-onarım görevlisi, tekneci, motorcu, kaynakçı, terzi ve elektronikçi gibi farklı branşlarda istihdam edilecek işçiler, kura yöntemiyle belirlenecek.