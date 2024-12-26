Viral Galeri Viral Tıkla Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor! 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor! 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak

İkinci el araç satışlarına ilişkin alınan yeni karara göre, motorlu araçların satış veya devir işleminin yapılabilmesi için bu işlemler öncesinde alıcı adına trafik sigortası zorunluluğu getirildi. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bu karar 5 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ise ikinci el araç satışlarında yeni dönemin başladığını belirterek, bu değişikliğin 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacağını duyurdu. İşte sürücüleri ilgilendiren o değişiklik ve haberin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 26.12.2024 19:31
Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor! 1 Şubat’tan itibaren geçerli olacak

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren kararla birlikte araç alım satışlarında yeni dönem başladı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından ikinci el araç satışlarına ilişkin yeni karar alındı.

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor! 1 Şubat’tan itibaren geçerli olacak

SEDDK'nin "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor! 1 Şubat’tan itibaren geçerli olacak

Yönetmelik kapsamında, Kurum, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesini haiz işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmeleri için sigorta süresini 30 güne kadar indirmeye yetkili kılındı.

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor! 1 Şubat’tan itibaren geçerli olacak

SEDDK'den yapılan açıklamada, "Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik" ile 5 Aralık'tan itibaren motorlu araçların satış veya devir işleminin gerçekleşebilmesi için bu işlemler öncesinde alıcı adına trafik sigortası zorunluluğu getirildiği vurgulandı.

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor! 1 Şubat’tan itibaren geçerli olacak

"Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te yapılan ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni değişiklikten bahsedilen açıklamada, SEDDK'nin bu değişiklikle ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmelerinin asgari süresini belirlemeye yetkili kılındığı belirtildi.

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