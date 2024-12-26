Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor! 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak
İkinci el araç satışlarına ilişkin alınan yeni karara göre, motorlu araçların satış veya devir işleminin yapılabilmesi için bu işlemler öncesinde alıcı adına trafik sigortası zorunluluğu getirildi. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bu karar 5 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ise ikinci el araç satışlarında yeni dönemin başladığını belirterek, bu değişikliğin 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacağını duyurdu. İşte sürücüleri ilgilendiren o değişiklik ve haberin detayları...
Giriş Tarihi: 26.12.2024 19:31