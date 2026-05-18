Milyoner'de Türkiye birincisi rüzgarı! 500 bin TL'lik soruda nefesler tutuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yine izleyicileri ekran başına topladı. Geceye damga vuran isim ise başarısı ve özgüveniyle dikkat çeken 19 yaşındaki üniversite öğrencisi İlayda Çavdar oldu. Türkiye dereceleriyle adından söz ettiren genç yarışmacı, 500 bin liralık büyük ödüle bir adım kala karşısına çıkan soruyla kritik anlar yaşadı. Tüm izleyicilerin nefesini tuttuğu dakikalarda stüdyoda heyecan zirveye çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışmada, 18 Mayıs akşamı programa konuk olan İlayda, geceye damga vuran yarışmacılardan biri oldu.

TÜRKİYE BİRİNCİSİNDEN MUHTEŞEM PERFORMANS

İstanbul'da yaşayan 19 yaşındaki İlayda Çavdar, eğitim hayatındaki başarılarıyla dikkat çekti. Galatasaray Lisesi'ne Türkiye birincisi olarak giren genç yarışmacı, YKS'de eşit ağırlık alanında Türkiye 179'uncusu olarak Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

Programa bir arkadaşıyla katılmayı planladığını söyleyen Çavdar, son anda yaşanan aksilik nedeniyle yarışmaya tek başına geldiğini belirtti.

Genç yarışmacı, stüdyodaki özgüveni ve sakin tavırlarıyla izleyicilerden takdir topladı.

OKTAY KAYNARCA'DAN GENÇ YARIŞMACIYA DESTEK

Yarışmanın sunucusu Oktay Kaynarca, genç yarışmacının sergilediği duruş ve özgüvenden etkilendiğini dile getirdi. Yarışma boyunca İlayda Çavdar'a moral veren Kaynarca, hem seyircilerin hem de kendisinin genç yarışmacının arkasında olduğunu belirterek başarı dileklerinde bulundu.

Bu destekle motivasyonu artan Çavdar, yaptığı doğru çıkarımlar ve genel kültür bilgisiyle baraj sorularını geçerek 500 bin TL'lik soruya kadar yükseldi.

500 BİN LİRALIK DEV SORUDA KRİTİK ANLAR

Stüdyoda sessizliğin hakim olduğu, nefeslerin tutulduğu o anlarda 500 bin lira değerindeki soru ekrana yansıdı.

İŞTE O SORU:

Dikkuyruk, hangi hayvanın küçük bir türüdür?
A-) Köpek
B-) Kertenkele
C-) Akrep
D-) Ördek

Soru üzerinde uzun süre düşünen, bildiklerini tartan ve mantık süzgecinden geçiren Çavdar, zorlu bir karar aşamasına girdi.

Yarışmacı, soru üzerinde uzun süre düşünerek mantık yürüttü ve doğru cevabı bulmaya çalıştı. Bir süre kararsız kalan genç yarışmacı, finalde C şıkkı olan "Akrep" cevabını verdi.

Ancak doğru cevabın D şıkkındaki "Ördek" olduğunun açıklanmasıyla stüdyoda büyük üzüntü yaşandı.

1 MİLYON TL'YE BİR ADIM KALA VEDA ETTİ

Yarışmadan 50 bin TL ödülle ayrılan İlayda Çavdar'a destek veren isim ise yine Oktay Kaynarca oldu. Genç yarışmacının sergilediği performans ve cesareti öven Kaynarca, İlayda'yı tebrik etti.

Türkiye dereceleriyle dikkat çeken genç yarışmacı, yarışmadan büyük ödülle ayrılamasa da bilgisi, sakinliği ve duruşuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" tarihinin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı.

