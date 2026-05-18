Milyoner'de Türkiye birincisi rüzgarı! 500 bin TL'lik soruda nefesler tutuldu
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yine izleyicileri ekran başına topladı. Geceye damga vuran isim ise başarısı ve özgüveniyle dikkat çeken 19 yaşındaki üniversite öğrencisi İlayda Çavdar oldu. Türkiye dereceleriyle adından söz ettiren genç yarışmacı, 500 bin liralık büyük ödüle bir adım kala karşısına çıkan soruyla kritik anlar yaşadı. Tüm izleyicilerin nefesini tuttuğu dakikalarda stüdyoda heyecan zirveye çıktı.
Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışmada, 18 Mayıs akşamı programa konuk olan İlayda, geceye damga vuran yarışmacılardan biri oldu.
TÜRKİYE BİRİNCİSİNDEN MUHTEŞEM PERFORMANS
İstanbul'da yaşayan 19 yaşındaki İlayda Çavdar, eğitim hayatındaki başarılarıyla dikkat çekti. Galatasaray Lisesi'ne Türkiye birincisi olarak giren genç yarışmacı, YKS'de eşit ağırlık alanında Türkiye 179'uncusu olarak Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.
Programa bir arkadaşıyla katılmayı planladığını söyleyen Çavdar, son anda yaşanan aksilik nedeniyle yarışmaya tek başına geldiğini belirtti.
Genç yarışmacı, stüdyodaki özgüveni ve sakin tavırlarıyla izleyicilerden takdir topladı.