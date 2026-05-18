Milyoner'de Türkiye birincisi rüzgarı! 500 bin TL'lik soruda nefesler tutuldu

OKTAY KAYNARCA'DAN GENÇ YARIŞMACIYA DESTEK Yarışmanın sunucusu Oktay Kaynarca, genç yarışmacının sergilediği duruş ve özgüvenden etkilendiğini dile getirdi. Yarışma boyunca İlayda Çavdar'a moral veren Kaynarca, hem seyircilerin hem de kendisinin genç yarışmacının arkasında olduğunu belirterek başarı dileklerinde bulundu.

Bu destekle motivasyonu artan Çavdar, yaptığı doğru çıkarımlar ve genel kültür bilgisiyle baraj sorularını geçerek 500 bin TL'lik soruya kadar yükseldi.

500 BİN LİRALIK DEV SORUDA KRİTİK ANLAR Stüdyoda sessizliğin hakim olduğu, nefeslerin tutulduğu o anlarda 500 bin lira değerindeki soru ekrana yansıdı.

İŞTE O SORU: MİLYONER'DE 500 BİN TL'LİK SORUDA NEFESLER TUTULDU Dikkuyruk, hangi hayvanın küçük bir türüdür?

A-) Köpek

B-) Kertenkele

C-) Akrep

D-) Ördek