Milyoner'de kahkaha tufanı! 100 bin TL'yi kaybetmemek için verdiği yanıtla damgasını vurdu

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 10 Mayıs 2026 pazar akşamı seyircisini yeniden ekrana kilitlemeyi başardı. Yarışmanın bu haftaki bölümünde Rizeli Ahmet Aksu, karşısında çıkan sorularda vermiş olduğu yanıtlarla adeta geceye damgası vurdu.

Yıllarca İstanbul'da yaşayan ve emekli olmasının ardından memleketi Rize'ye yerleşen Ahmet Aksu, esprili kişiliğiyle Kim Milyoner Olmak İster'e katılarak büyük ödül için kıyasıya yarıştı. Yarışmacı, karşısına çıkan sorularda barajı kolaylıkla aşarken, 100 bin TL ödüllü 8. soruya geldiğinde izleyicileri adeta gülmekten yerlere yatıran anlar yaşandı.

Yarışmacı Aksu, karşısına çıkan TDK sorusunda büyük ödülü kaybetmemek için gösterdiği çaba dikkat çekerken, verdiği cevaplarla herkesi gülümsetti. Ahmet Aksu 100 bin TL'lik 8. soruda "Hangisi TDK Güncel Türkçe Sözlük'te tanımı bulunan bir bitki değildir?" sorusunda şıklar arasında kalırken Milyoner'in başarılı sunucusu Oktay Kaynarca ile aralarında geçen diyalog ise izleyenlere kahkaha attırdı.

Emekli yarışmacı şıklar arasında kalırken joker hakkını kullanmasının ardından 100 bin TL'yi kaybetmemek için Kaynarca'ya sorduğu sorular gülümsetti. Yarışmacı "100 bin TL almak için ne yapmam lazım. Joker'e soracağız o zaman" demesiyle Kaynarca kahkaha krizine girdi.

Başarılı sunucu, yarışmacının esprili tavırları karşısında "İlk defa başıma böyle bir şey geldi" diyerek yaşanan o anlarda duygularını ifade ederken gözlerinden yaşlar geldiği görüldü.