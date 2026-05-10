Milyoner'de kahkaha tufanı! 100 bin TL'yi kaybetmemek için verdiği yanıtla damgasını vurdu

ATV'nin eğlendirirken para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi 10 Mayıs akşamında da seyircisine unutulmaz anlar yaşattı. Sevilen yarışmanın yeni bölümünde yarışmacı Ahmet Aksu geceye espritüel kişiliği ve sorulara verdiği yanıtlarla adeta damga vurdu. Yarışmacı karşısına çıkan 7. soruda gösterdiği tepkilerle başta Milyoner'in sevilen sunucusu Oktay Kaynarca olmak üzere seyircileri adeta kahkahaya boğdu. İşte Milyoner'de yaşanan o anlar...

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 10 Mayıs 2026 pazar akşamı seyircisini yeniden ekrana kilitlemeyi başardı. Yarışmanın bu haftaki bölümünde Rizeli Ahmet Aksu, karşısında çıkan sorularda vermiş olduğu yanıtlarla adeta geceye damgası vurdu.

Yıllarca İstanbul'da yaşayan ve emekli olmasının ardından memleketi Rize'ye yerleşen Ahmet Aksu, esprili kişiliğiyle Kim Milyoner Olmak İster'e katılarak büyük ödül için kıyasıya yarıştı. Yarışmacı, karşısına çıkan sorularda barajı kolaylıkla aşarken, 100 bin TL ödüllü 8. soruya geldiğinde izleyicileri adeta gülmekten yerlere yatıran anlar yaşandı.

OKTAY KAYNARCA'YI KAHKAHAYA BOĞDU


Yarışmacı Aksu, karşısına çıkan TDK sorusunda büyük ödülü kaybetmemek için gösterdiği çaba dikkat çekerken, verdiği cevaplarla herkesi gülümsetti. Ahmet Aksu 100 bin TL'lik 8. soruda "Hangisi TDK Güncel Türkçe Sözlük'te tanımı bulunan bir bitki değildir?" sorusunda şıklar arasında kalırken Milyoner'in başarılı sunucusu Oktay Kaynarca ile aralarında geçen diyalog ise izleyenlere kahkaha attırdı.

Emekli yarışmacı şıklar arasında kalırken joker hakkını kullanmasının ardından 100 bin TL'yi kaybetmemek için Kaynarca'ya sorduğu sorular gülümsetti. Yarışmacı "100 bin TL almak için ne yapmam lazım. Joker'e soracağız o zaman" demesiyle Kaynarca kahkaha krizine girdi.

MİLYONER'DE YARIŞMACININ ESPRİLİ TAVRI OKTAY KAYNARCA'YI KAHKAHAYA BOĞDU

Başarılı sunucu, yarışmacının esprili tavırları karşısında "İlk defa başıma böyle bir şey geldi" diyerek yaşanan o anlarda duygularını ifade ederken gözlerinden yaşlar geldiği görüldü.

İŞTE O SORU

Kim Milyoner Olmak İster'in 7. sorusunda "Hangisi TDK Güncel Türkçe Sözlük'te tanımı bulunan bir bitki değildir? yer aldı.

Şıklar arasında;

a- Yalancı safran
b- Yalancı ıspanak
c- Yalancı turp
d-Yalancı biber seçenekleri yer aldı.

ÇİFT JOKER HAKKINI KULLANDI


Esprili yarışmacı b- Yalancı ıspanak ve c- Yalancı turp şıklarının kalmasının ardından 100 bin TL'yi kaybetmemek için riske girmedi ve çift cevap hakkını kullandı. Çıkan sorunun doğru cevabı ise " c- Yalancı turp" olacaktı.

FUTBOL SORUSUNDA ZOR ANLAR YAŞANDI


Sevilen yarışmacı, 200 bin TL değerindeki 8. sorunun kilidini açarken karşısına çıkan futbol sorusunda oldukça zorlandı. Çıkan soruda ise "Arda Güler Real Medrid formasıyla Mart 2026'da Elche kalesine yaklaşık kaç metrelik mesafeden gol atmıştır?" yer aldı.

Şıklar arasında;

a- 38 metre
b- 48 metre
c- 58 metre
d- 68 metre

CEVAP HİÇ UMDUĞU GİBİ OLMADI


Yarışmacı, 100 bin TL ödülle Kim Milyoner Olmak İster'e veda ederken devam etmesi durumunda a-38 metre yanıtını vereceğini söylerken o anlarda "Bunu kimse bilemez" diyerek çekilmese eleneceğini açıkça belirtti.

Doğru yanıt d- şıkkı 68 metre olacaktı. Esprili yapısıyla Milyoner'e renk takan Ahmet Aksu, 100 bin TL alarak yarışmadan ayrıldı.

