Milyoner'de İlber Ortaylı'nın unutulmaz anları yeniden gündemde! O görüntüler izleyenleri duygulandırdı

Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 23:16 Son Güncelleme: 16 Mart 2026 23:29 ahaber.com.tr Haber Merkezi

ATV'nin yıllardır en çok izlenen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta Türkiye'ye tarihi sevdiren isim Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın anısına bir kesit yayınlandı. Ortaylı'nın 2014 yılında Milyoner'de yaptığı sunuculuk ve programda yaşanan o anları yeniden gündem olarak geceye damga vurdu.

SAYGIYLA ANILDI Ömrünü tarihe adayan Prof. Dr. İlber Ortaylı, vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğarken espritüel kişiliği ve kendine has mizacı ile bir dönem Kim Milyoner Olmak İster programına renk katmıştı. Ünlü tarihçi yarışmanın bu haftaki bölümünde Milyoner'deki anları ile saygıyla yad edildi.

ORTAYLI'NIN MİLYONER'DEKİ ANLARI YENİDEN GÜNDEM OLDU Türkiye'ye tarihi sevdiren İlber Ortaylı, 2014 yılında merhum sunucu Kenan Işık'ın rahatsızlığı döneminde programa destek amacıyla sunucu koltuğuna oturmuştu.

Ortaylı'nın yarışmacılarla ettiği sohbet ve Milyoner'de çıkan sorulara verdiği ilginç yanıtları seyirciyi hem güldürürken hem de hüzünlendirdi. İLBER ORTAYLI'NIN MİLYONER'DEKİ O ANLARI İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI