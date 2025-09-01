Viral Galeri Viral Tıkla Milyoner’de heyecan dorukta: Üç renkli kedi sorusu yarışmaya damgasını vurdu!

ATV'nin yıllardır ekrana gelen, her bölümünde milyonları ekran başına kilitleyen efsane bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? 31 Ağustos akşamında da izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Büyük ödül için bilgilerini konuşturan yarışmacılar arasında bu kez 23 yaşındaki stajyer avukat Tuğçe Kurt vardı. 9'uncu soruda yarışmacının karşısına çıkan Norveç sorusu sonrası stüdyoda gülümseten anlar yaşandı.

Giriş Tarihi: 01.09.2025 01:06 Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 01:08
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen bölümde Tuğçe Kurt, sergilediği başarılı performansıyla dikkat çekti. İstanbul'dan yarışmaya katılan genç yarışmacı, ardı ardına verdiği doğru yanıtlarla baraj sorularını hızla geçti. Ancak işler, 300 bin TL değerindeki kritik soruya gelindiğinde değişti. Salondaki heyecan yükselirken, Tuğçe Kurt'un vereceği karar herkesin merak konusu oldu.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİM ANNEM OLDU"

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu 23 yaşındaki Tuğçe Kurt, avukatlık stajına devam ettiğini ve aslen Bursalı olduğunu belirterek yarışmaya Bursa'dan katıldığını söyledi.

Babasını yıllar önce kaybettiğini dile getiren Kurt, o günden bu yana hayatında en büyük desteğin annesi olduğunu ifade etti. Üniversite eğitimini kazanmasının ardından annesiyle birlikte İstanbul'a taşındığını, eğitimini tamamladıktan sonra ise tekrar Bursa'ya döndüklerini anlattı.

Yarışmanın başlamasıyla birlikte sorulara peş peşe doğru yanıtlar veren Kurt, 9'uncu sorunun kilidini açmayı başardı.

NORVEÇ SORUSU SONRASI GÜLÜMSETEN ANLAR!

Bu soruda karşısına, "Norveç'in başkenti Oslo'dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?" sorusu çıktı.

Seçenekler şöyleydi:

A) Güllü
B) Kibariye
C) Bergen
D) Dilberay

