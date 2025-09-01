Milyoner’de heyecan dorukta: Üç renkli kedi sorusu yarışmaya damgasını vurdu!

ATV'nin yıllardır ekrana gelen, her bölümünde milyonları ekran başına kilitleyen efsane bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? 31 Ağustos akşamında da izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Büyük ödül için bilgilerini konuşturan yarışmacılar arasında bu kez 23 yaşındaki stajyer avukat Tuğçe Kurt vardı. 9'uncu soruda yarışmacının karşısına çıkan Norveç sorusu sonrası stüdyoda gülümseten anlar yaşandı.