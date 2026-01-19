Viral Galeri Viral Tıkla Milyoner'de alfabe sorusu damga vurdu! Verdiği yanıtla herkesi şoke etti

ATV ekranlarının her perşembe ve pazar akşamları büyük bir beğeniyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi yine birbirinden ilginç soruları ile seyircisini ekrana kilitledi. Milyoner'in 18 Ocak 2026 tarihinde yayınlanan bölümünde Arife Demirci isimli yarışmacı karşısına çıkan alfabe sorusunda oldukça zor anlar yaşarken verdiği yanıtla herkesi şoke etti. Sempatik yarışmacı Milyoner'e erken veda ederken yaşadığı şaşkınlık ise geceye damgasını vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Giriş Tarihi: 19.01.2026 02:49 Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 03:54
ATV'nin yıllardır en çok izlenen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi birbirinden farklı soruları ile izleyicisinin beğenisini kazanıyor. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ekrana gelen Milyoner'de 18 Ocak 2026 Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde seyirciyi hem eğlendirirken hem de şaşırtan anlara sahne oldu.

ALFABE SORUSUNDA TAKILI KALDI

Yarışmaya katılan Arife Demirci isimli yarışmacı, Milyoner'e iddialı başlarken yaşadığı talihsizlikler ile geceye damgasını vurdu. Demirci ilk iki soruyu hızla yanıtlarken karşısına çıkan alfabe sorusunda oldukça zor anlar yaşadı.

Yarışmacının karşısına çıkan 7 bin 500 TL değerindeki 3'üncü soruda "29 harfli Türk alfabesinde 21 tane ünsüz harf varken kaç tane sessiz harf vardır?" sorusu soruldu.

Şıklar arasında ise

a- 0
b- 8
c- 21
d- 29 yer aldı.

SEYİRCİ JOKERİNİ KULLANDI

Genç yarışmacı karşısına çıkan soruda oldukça heyecanlandığını ifade ederken seyirci joker hakkını kullandı.

Stüdyodaki konukların oylamasıyla yüzde 56 oranında b-8 şıkkı çıkarken, yarışmacı yanıta güvenerek cevabını verdi.

MİLYONER'E ALFABE SORUSU DAMGA VURDU!
