Milyoner'de alfabe sorusu damga vurdu! Verdiği yanıtla herkesi şoke etti
ATV ekranlarının her perşembe ve pazar akşamları büyük bir beğeniyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi yine birbirinden ilginç soruları ile seyircisini ekrana kilitledi. Milyoner'in 18 Ocak 2026 tarihinde yayınlanan bölümünde Arife Demirci isimli yarışmacı karşısına çıkan alfabe sorusunda oldukça zor anlar yaşarken verdiği yanıtla herkesi şoke etti. Sempatik yarışmacı Milyoner'e erken veda ederken yaşadığı şaşkınlık ise geceye damgasını vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...
Giriş Tarihi: 19.01.2026 02:49
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 03:54