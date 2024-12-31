Milli piyango bilet sorgulama telefondan nasıl yapılır? 2025 MPİ bilet sonucumu telefondan nasıl öğrenirim?

Amorti ve Teselli İkramiyesi: Kaçan Büyük Şansın Telafisi

Amorti, biletinizin son rakamına göre belirlenen bir ödüldür. Çekilişte belirlenen iki amorti numarasından birine sahipseniz, biletinizin tutarını geri kazanabilirsiniz. Örneğin, yarım bilet aldıysanız, amorti kazandığınızda bilet fiyatının yarısı size ödenir.

Teselli ikramiyesi ise büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıranlara küçük bir teselli sunar. Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan yalnızca bir rakam farklı olan biletler bu ödülden yararlanır. Bu ödül, büyük şansı kaçıranlar için bir nebze de olsa sevindirici bir fırsattır.