Milli piyango bilet sorgulama telefondan nasıl yapılır? 2025 MPİ bilet sonucumu telefondan nasıl öğrenirim?
2025 yılbaşı Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık akşamında gerçekleşen büyük heyecanla sonuçlandı. 600 milyon TL'lik rekor ikramiye ve diğer ödüller sahiplerini bulurken talihli numaralar milyonlarca kişinin hayalini süsledi. Biletinize hangi ödülün çıktığını öğrenmek için sonuç sorgulama yöntemleriyle kolayca bilgi alabilirsiniz. İşte biletinizin ödül kazanıp kazanmadığını öğrenme yolu...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 16:08