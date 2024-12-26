Viral Galeri Viral Tıkla Mevduat faiz oranları değişti: 300 bin TL'nin mevduat getirisi ne kadar?

Mevduat faiz oranları değişti: 300 bin TL'nin mevduat getirisi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen yılın son faiz kararını açıkladı. Mevduat faiz oranları değişti. Mevduat faiz oranlarının açıklanmasının ardından, birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar hangi bankanın daha avantajlı olduğunu araştırmaya başladı. Bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 300 bin liranın 32 günlük getirisi merak konusu oldu. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne oldu? İşte 300 bin TL'nin mevduat getirisi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.12.2024 16:10 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 16:10
Mevduat faiz oranları değişti: 300 bin TL’nin mevduat getirisi ne kadar?

Türkiye ekonomisinde gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrilmişti. TCMB, 8 aylık sabit faiz döneminin ardından, bu yılın son toplantısında faiz oranlarında indirime gitme kararı aldı. Bugün açıklanan karar doğrultusunda, politika faizlerinde 250 baz puanlık bir indirim gerçekleştirildi. Böylece faiz oranları yüzde 47,5 seviyesine geriledi. Merkez Bankası, 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gitti. Politika faizlerinde yapılan 250 baz puanlık indirim, mevduat getirilerini nasıl etkiledi? 300 bin TL'nin bir aylık kazancı ne kadar oldu?

Mevduat faiz oranları değişti: 300 bin TL’nin mevduat getirisi ne kadar?

Hangi Banka Ne Kadar Mevduat Faizi Veriyor?


Yeni faiz oranlarına göre yapılan hesaplamalarda, 300 bin TL'nin bir aylık net getirisi mevcut piyasa koşullarında yeniden şekillendi. 300 bin TL'nin mevduat getirisi ne kadar oldu? İşte mevduat faiz oranları…

Mevduat faiz oranları değişti: 300 bin TL’nin mevduat getirisi ne kadar?

TEB - Türk Ekonomi Bankası - Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 12.511,48 TL

Vade Sonu Tutar: 312.511,48 TL

Mevduat faiz oranları değişti: 300 bin TL’nin mevduat getirisi ne kadar?

Odea - Oksijen Hesap

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 12.511,48 TL

Vade Sonu Tutar: 312.511,48 TL

Mevduat faiz oranları değişti: 300 bin TL’nin mevduat getirisi ne kadar?

Alternatif Bank - VOV Hesap

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 12.511,48 TL

Vade Sonu Tutar: 312.511,48 TL

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