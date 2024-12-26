Mevduat faiz oranları değişti: 300 bin TL'nin mevduat getirisi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen yılın son faiz kararını açıkladı. Mevduat faiz oranları değişti. Mevduat faiz oranlarının açıklanmasının ardından, birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar hangi bankanın daha avantajlı olduğunu araştırmaya başladı. Bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 300 bin liranın 32 günlük getirisi merak konusu oldu. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne oldu? İşte 300 bin TL'nin mevduat getirisi…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.12.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 16:10