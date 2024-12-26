Mevduat faiz oranları değişti: 300 bin TL’nin mevduat getirisi ne kadar?

Türkiye ekonomisinde gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrilmişti. TCMB, 8 aylık sabit faiz döneminin ardından, bu yılın son toplantısında faiz oranlarında indirime gitme kararı aldı. Bugün açıklanan karar doğrultusunda, politika faizlerinde 250 baz puanlık bir indirim gerçekleştirildi. Böylece faiz oranları yüzde 47,5 seviyesine geriledi. Merkez Bankası, 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gitti. Politika faizlerinde yapılan 250 baz puanlık indirim, mevduat getirilerini nasıl etkiledi? 300 bin TL'nin bir aylık kazancı ne kadar oldu?