Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul dahil birçok kentte sağanak kapıda
Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Buna göre İstanbul ve Ankara dahil birçok kentte sağanak yağış beklenirken, 20 il için sarı kodlu alarm verildi. Ayrıca radar görüntülerine göre İstanbul'da metrekareye yer yer 5 ila 15 kilogram arasında yağış düşeceği öngörülüyor. İşte bölge bölge, il il hava durumu tahminleri...
Vatandaşlar hem Kurban Bayramı coşkusunu hem de tatil heyecanını birlikte yaşarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji'nin 28 Mayıs 2026 tarihli yeni raporuna göre başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte yağmurun etkili olacağı belirtilirken, 20 il için de sarı kodlu alarm verildi.
YURDUN DÖRT BİR YANINDA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji'ye göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale hariç) Marmara, (İzmir hariç) Ege, (Antalya merkez hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu geçeceği belirtildi.
Yağışların günün ilerleyen saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde, geceye doğru ise Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması olacak.
SAĞANAK İSTANBUL'UN KAPISINA DAYANDI
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Edirne'de etkili olan sağanak ve dolu yağışı sebebiyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, su dolu yollarda çok sayıda araç mahsur kaldı. Gelişmelerle birlikte Meteoroloji ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak üst üste uyarılarda bulundu.
Radar görüntülerinden elde edilen son verilere göre, Marmara Denizi çevresinde hareketlenen yoğun bulut ve yağış kütleleri İstanbul'a doğru ilerliyor. Kentte sıcaklıkların ani bir düşüşle en düşük 14, en yüksek 24 derece civarında seyretmesi beklenirken, metrekareye yer yer 5 ila 15 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor. MGM yetkilileri, yağış anında rüzgarın hızını artırabileceğine dikkat çekerek kısa süreli su birikintileri, ani sel, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
METEOROLOJİ'DEN 20 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Yine Meteoroloji'den gelen son açıklamalara göre kuvvetli yağış beklenen Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Kahramanmaraş, Sakarya, Uşak, Kırıkkale, Karabük, Osmaniye ve Düzce illeri için de "sarı" kodla uyarı verildi.
Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'nin 28 Mayıs 2026 tarihli son raporuna göre bölge bölge, il il hava durumu tahminleri: