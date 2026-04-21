Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? 37 ekonomistten 22'si aynı senaryoda birleşti

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Merkez Bankası, jeopolitik gerilimlerin gölgesinde Nisan ayı politika faizi kararını yarın açıklıyor. Piyasaların kilitlendiği kritik toplantı öncesi ekonomistlerin beklentisi netleşti. 37 uzmandan 22'si aynı senaryoyu işaret etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimin gölgesinde Nisan ayı politika faizi kararını yarın açıklayacak. Faiz kararı öncesinde ekonomistlerin beklentisi belli oldu. 37 ekonomistten 22'si aynı görüşte birleşti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

AA Finans'ın TCMB'nin 22 Nisan Çarşamba günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 37 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

22 EKONOMİST SABİT KALACAĞINDA HEM FİKİR

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 22'si Fatih Karahan başkanlığındaki PPK toplantısından pas kararı çıkmasını bekliyor.

15 EKONOMİST ARTIŞ BEKLİYOR

Ekonomistlerin 1'i 100 baz puan, 14'ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak hesaplandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılanlar ise politika faizinin yüzde 37,75'e yükselmesini bekliyor.

YABANCI KURULUŞLARIN BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Uluslararası finans kuruluşları da benzer bir görünüm çiziyor.

  • JPMorgan Chase, Nisan toplantısında TCMB'nin faizlerini sabit tutmasını beklerken, para politikasında sıkı duruşun devam edeceğine işaret ediyor.
  • Citigroup ise erken bir gevşeme ihtimalinin düşük olduğunu, Merkez Bankası'nın temkinli yaklaşımını sürdüreceğini değerlendiriyor.
  • Goldman Sachs analistleri de İran'daki savaşın sürmesi veya enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda faizlerin yeniden artırılabileceğine işaret ediyor.

Analistler, 22 Nisan'daki PPK'da 300 baz puanlık bir faiz artışı ihtimaline dikkat çekiyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Para Politikası Kurulu (PPK), TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 22 Nisan Çarşamba günü bir araya gelecek. Nisan ayı faiz kararı saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.

Öte yandan Mart ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37'de sabit tutulmuştu.

