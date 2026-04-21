Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? 37 ekonomistten 22'si aynı senaryoda birleşti
Merkez Bankası, jeopolitik gerilimlerin gölgesinde Nisan ayı politika faizi kararını yarın açıklıyor. Piyasaların kilitlendiği kritik toplantı öncesi ekonomistlerin beklentisi netleşti. 37 uzmandan 22'si aynı senaryoyu işaret etti.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
AA Finans'ın TCMB'nin 22 Nisan Çarşamba günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 37 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.
22 EKONOMİST SABİT KALACAĞINDA HEM FİKİR
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 22'si Fatih Karahan başkanlığındaki PPK toplantısından pas kararı çıkmasını bekliyor.
15 EKONOMİST ARTIŞ BEKLİYOR
Ekonomistlerin 1'i 100 baz puan, 14'ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak hesaplandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılanlar ise politika faizinin yüzde 37,75'e yükselmesini bekliyor.