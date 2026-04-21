Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? 37 ekonomistten 22'si aynı senaryoda birleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimin gölgesinde Nisan ayı politika faizi kararını yarın açıklayacak. Faiz kararı öncesinde ekonomistlerin beklentisi belli oldu. 37 ekonomistten 22'si aynı görüşte birleşti.

Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

22 EKONOMİST SABİT KALACAĞINDA HEM FİKİR

15 EKONOMİST ARTIŞ BEKLİYOR

Ekonomistlerin 1'i 100 baz puan, 14'ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak hesaplandı.