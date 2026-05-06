Meme kanseri neden artıyor? Canan Karatay mutfaktaki büyük tehlikeyi açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meme kanseri vakalarındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı programda ezber bozan bir uyarıda bulundu. Ünlü doktor, mutfaklardan banyolara kadar her yerde kullanılan o ürünün kanseri tetikleyen bir "ağır metal" bombası olduğunu açıkladı.

Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan "Neler Oluyor Hayatta" programının bugünkü konuğu, çarpıcı açıklamalarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay oldu. Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sorularını yanıtlayan Karatay; beslenmeden kanserle mücadeleye, güneş kremlerinden zayıflama yöntemlerine kadar pek çok konuda yerleşik doğruları sarsacak uyarılarda bulundu.

"GÜNEŞ KREMİ YERİNE ZEYTİNYAĞI SÜRÜN"

Yaz mevsiminin gelmesiyle kullanımı artan güneş koruyuculara sert çıkan Karatay, bu ürünlerin kanserojen risk taşıdığını iddia etti. Cildin emdiği her şeyin kana karıştığını hatırlatan Karatay, şu ifadeleri kullandı:

"Güneş koruyucular 90 faktöre kadar çıktı ve hakikaten çok tehlikeli, karaciğeri bozuyor. Asla çocuklara sürmeyin. Cildinize sürdüğünüz her şey için 'Bunu içebiliyor muyum?' diye düşünün. Bronzlaşmak için asla krem kullanmayın, zeytinyağı sürün."

"ZAYIFLAMA İĞNELERİ BÜTÜN VÜCUDU MAHVEDİYOR"

Son dönemin popüler trendi olan zayıflama iğneleri hakkında da konuşan Karatay, bu yöntemlerin vücudu mahvettiğini savundu. İlaç firmalarının bu durumdan kazanç sağladığını belirten profesör, "Bunlar çok zararlı, ilaç firmalarını sevindirmekten başka bir işe yaramaz. Evet, bu zayıflatıyor ama bütün vücudu mahvediyor; hücreleri, bütün hormonları, üremeyi, beyni, böbrekleri mahvediyor ve işe yaramıyor. Geçici bir çözüm. Ayrıca ameliyatlar da işe yaramıyor. Obezite için yeni bir aşıyı devreye sokma derdindeler." dedi.

SÜT ÜRÜNLERİ VE KANSERDE "DETERJAN" TEHLİKESİ

Karatay'ın dikkat çeken bir diğer uyarısı ise süt ürünlerine yönelik oldu. İnek sütünün tehlikeli olduğunu savunan Karatay, bunun yerine manda veya keçi sütünün tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Meme kanseri başta olmak üzere artan kanser vakalarına da değinen ünlü doktor, evdeki gizli tehlikeye işaret etti:

Ağır metaller: Deterjanların içindeki kimyasallar hücrelere girerek vücudu zehirliyor.

Doğal temizlik: Ev temizliğinde paketli deterjanlar yerine İngiliz karbonatı ve sirke kullanılmalı.

TEMİZLİK MALZEMELERİNDE BÜYÜK TEHLİKE

Karatay şu ifadeleri kullandı:

"Mide, bağırsak, yumurtalık… Tüm kanserler arttı. Yine gıda, evde kullandığımız deterjanlar ve tarım zehirleri bunun nedeni. Meme kanserinin en büyük sebebi deterjanlar. İçindeki bu kötü maddeler ağır metal. Bunlar hücrelere giriyor ve vücudu zehirliyor. Temizlik maddelerinin çoğu ağır metallerden oluşuyor. Temizlik için, çamaşır için, tuvalet temizliği için ben İngiliz karbonatı öneriyorum. Asıl bu oksijen salgılıyor ve zararsız. Karbonat ve sirke ev temizliği için yeterlidir. Paketli deterjan almayın. Ayrıca aşıların etkisi de hâlâ vücuttan atılmadı.

"ASIL PANDEMİ BU"

Zona, adet bozukluğu, düşükler, birçok hastalığa yol açtı. MRNA hücrelerimizin DNA'sını bozdu. Kalp krizi ve pıhtı yapıyor. Bu pıhtıyı önlemenin en önemli yolu zeytinyağı. İçebildiğiniz kadar için. Zonayı yenmek için de İngiliz karbonatlı su ile vücut bol bol yıkansın ve bol bol soğuk sıkım zeytinyağı vücuda sürülsün. Ayrıca mide koruyucular kanser yapıyor, bunun yerine soğuk sıkım doğal zeytinyağı kullanın. Bu anne sütünün aynısıdır. Bütün bağırsakları, mideyi korur. Sabahları aç karnına zeytinyağı için. Türkiye'nin yüzde 80'i kabız. Ve çoğunluk hemoroit problemi yaşıyor. Asıl pandemi bu."

"ARALIKLI ORUÇ BİR MODA"

Diyetisyenler tarafından sıkça önerilen "aralıklı oruç" kavramını "uydurma" olarak nitelendiren Karatay, sağlıklı yaşamın formülünü iki öğün beslenmek olarak açıkladı. Ara öğünlerin gıda endüstrisinin bir oyunu olduğunu söyleyen Karatay; kahvaltıda zeytin, yumurta ve balın "baş tacı" edilmesi gerektiğini vurguladı.

"ÜÇ ÖĞÜN HASTALIKTIR"

Canan Karatay şöyle devam etti:

"İki öğün sağlıklıdır, üç öğün hastalıktır. Aralıklı orucu moda diye çıkardılar ama böyle bir şey yok. Doğal yiyeceksin ve vücuda göre sadece acıkınca yiyeceksiniz. Kahvaltıda zeytin, yumurta, bal baş tacımız. Bunları yiyince zaten acıkmıyorsunuz. Ara öğün denilen şey uydurma ve gıda endüstrisinin oyunu. Gıda endüstrisi ile ilaç endüstrisi kardeş."

Programın sonunda Karatay, Türkiye'nin en büyük gizli pandemisinin kabızlık ve hemoroit olduğunu belirterek, mide koruyucular yerine sabahları aç karnına zeytinyağı içilmesini tavsiye etti.

