Meme kanseri neden artıyor? Canan Karatay mutfaktaki büyük tehlikeyi açıkladı

Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan "Neler Oluyor Hayatta" programının bugünkü konuğu, çarpıcı açıklamalarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay oldu. Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sorularını yanıtlayan Karatay; beslenmeden kanserle mücadeleye, güneş kremlerinden zayıflama yöntemlerine kadar pek çok konuda yerleşik doğruları sarsacak uyarılarda bulundu.

"Güneş koruyucular 90 faktöre kadar çıktı ve hakikaten çok tehlikeli, karaciğeri bozuyor. Asla çocuklara sürmeyin. Cildinize sürdüğünüz her şey için 'Bunu içebiliyor muyum?' diye düşünün. Bronzlaşmak için asla krem kullanmayın, zeytinyağı sürün."

Yaz mevsiminin gelmesiyle kullanımı artan güneş koruyuculara sert çıkan Karatay, bu ürünlerin kanserojen risk taşıdığını iddia etti. Cildin emdiği her şeyin kana karıştığını hatırlatan Karatay, şu ifadeleri kullandı:

Son dönemin popüler trendi olan zayıflama iğneleri hakkında da konuşan Karatay, bu yöntemlerin vücudu mahvettiğini savundu. İlaç firmalarının bu durumdan kazanç sağladığını belirten profesör, "Bunlar çok zararlı, ilaç firmalarını sevindirmekten başka bir işe yaramaz. Evet, bu zayıflatıyor ama bütün vücudu mahvediyor; hücreleri, bütün hormonları, üremeyi, beyni, böbrekleri mahvediyor ve işe yaramıyor. Geçici bir çözüm. Ayrıca ameliyatlar da işe yaramıyor. Obezite için yeni bir aşıyı devreye sokma derdindeler." dedi.

SÜT ÜRÜNLERİ VE KANSERDE "DETERJAN" TEHLİKESİ

Karatay'ın dikkat çeken bir diğer uyarısı ise süt ürünlerine yönelik oldu. İnek sütünün tehlikeli olduğunu savunan Karatay, bunun yerine manda veya keçi sütünün tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Meme kanseri başta olmak üzere artan kanser vakalarına da değinen ünlü doktor, evdeki gizli tehlikeye işaret etti:

Ağır metaller: Deterjanların içindeki kimyasallar hücrelere girerek vücudu zehirliyor.

Doğal temizlik: Ev temizliğinde paketli deterjanlar yerine İngiliz karbonatı ve sirke kullanılmalı.