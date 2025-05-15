Mekselina İlkbahar olayında yeni gelişme! Müge Anlı tepki gösterdi: "Senin ne işin var orada?"
3 çocuklu 62 yaşındaki Metin Sağkulak'ı 4,5 milyon TL'den fazla dolandırdığı iddia edilen "sözde doktor" Mekseline İlkbahar'ın yalanları tek tek ortaya çıktı. Gündemde yankı uyandıran olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Metin Bey, fenomen ismin kendisini cinsel olarak istismar ettiğini açıklayarak motoru ile gezdirdiğini itiraf etti. Bu açıklamalar karşısında Müge Anlı, sert tepki gösterdi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.05.2025 12:39