Mekselina İlkbahar olayında yeni gelişme! Müge Anlı tepki gösterdi: "Senin ne işin var orada?"

23 YAŞINDAKİ KIZIN ARKASINDA NE İŞİN VAR?

Bu sözler üzerine Müge Anlı da sinirlerine hakim olamadı. Anlı, bu açıklamalar karşısında hayrete düşürek, "Sen birçok kadında hayal kırıklığı yaşatıyorsun. Sen buraya tek başına gelsen sana üzülmezdim. Gezdiğine say derdim ama bu kadının da parası gitti. Metin amcaya çok üzülmüyorum. Kızın motosikletinin arkasına binip gezerken bana mı sordun? Senin 23 yaşındaki kızın motosikletinin arkasında ne işin var?" dedi. Anlı Metin amcanın eşi Şahsenem Hanım'a çok üzüldüğünü söyledi.