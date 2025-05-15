Viral Galeri Viral Tıkla Mekselina İlkbahar olayında yeni gelişme! Müge Anlı tepki gösterdi: "Senin ne işin var orada?"

Mekselina İlkbahar olayında yeni gelişme! Müge Anlı tepki gösterdi: "Senin ne işin var orada?"

3 çocuklu 62 yaşındaki Metin Sağkulak'ı 4,5 milyon TL'den fazla dolandırdığı iddia edilen "sözde doktor" Mekseline İlkbahar'ın yalanları tek tek ortaya çıktı. Gündemde yankı uyandıran olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Metin Bey, fenomen ismin kendisini cinsel olarak istismar ettiğini açıklayarak motoru ile gezdirdiğini itiraf etti. Bu açıklamalar karşısında Müge Anlı, sert tepki gösterdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.05.2025 12:39
Mekselina İlkbahar olayında yeni gelişme! Müge Anlı tepki gösterdi: Senin ne işin var orada?

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran dolandırıcılık olayında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 3 çocuk babası 62 yaşındaki Metin Sağkulak'ı, 4,5 milyon TL'den fazla dolandırdığı iddia edilen ve kendisini "doktor" olarak tanıtan Mekseline İlkbahar hakkında şok edici açıklamalar geldi.

Mekselina İlkbahar olayında yeni gelişme! Müge Anlı tepki gösterdi: Senin ne işin var orada?

"BENİ İSTİSMAR ETTİ"

Canlı yayında konuşan Metin Sağkulak, sadece maddi değil, cinsel olarak da istismara uğradığını ifade etti. Mekselina'nın otelde kredi çektirdiğini söyleyen Metin Bey'in "Mekselina beni istismar etti" demişti. Bugün ise yaşlı adam Mekselina'nın kendisini motosiklet ile gezdirdiğini de itiraf etti.

Mekselina İlkbahar olayında yeni gelişme! Müge Anlı tepki gösterdi: Senin ne işin var orada?

23 YAŞINDAKİ KIZIN ARKASINDA NE İŞİN VAR?

Bu sözler üzerine Müge Anlı da sinirlerine hakim olamadı. Anlı, bu açıklamalar karşısında hayrete düşürek, "Sen birçok kadında hayal kırıklığı yaşatıyorsun. Sen buraya tek başına gelsen sana üzülmezdim. Gezdiğine say derdim ama bu kadının da parası gitti. Metin amcaya çok üzülmüyorum. Kızın motosikletinin arkasına binip gezerken bana mı sordun? Senin 23 yaşındaki kızın motosikletinin arkasında ne işin var?" dedi. Anlı Metin amcanın eşi Şahsenem Hanım'a çok üzüldüğünü söyledi.

Mekselina İlkbahar olayında yeni gelişme! Müge Anlı tepki gösterdi: Senin ne işin var orada?

Mekselina da Metin Bey'in bir sevgilisi daha olduğunu öne sürdü. Yaşlı adam, "Sevgilim yok. İş yerinde bir zam konusu vardı onu konuşmuştuk. Mekselina'yı kıskandırmak için öyle söyledim" dedi.

Mekselina İlkbahar olayında yeni gelişme! Müge Anlı tepki gösterdi: Senin ne işin var orada?

AKRABALAR YAYINA BAĞLANDI

Mekselina'nın anneannesi olduğunu iddia ettiği Muteber Hanım'ın yeğeni Veysel Bey de açıklamalarda bulundu. Veysel Bey, "Muteber halam hayvancılıkla uğraşıyordu. Yaptıkları büyük ayıp. Siz bu kadının kemiklerini nasıl sızlatırsınız? Halamın 4,5 milyon borç verecek bir parası yok. Kadın maydanoz toplayıp satıyordu" dedi.

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