Meğer bu cilt hastalığı yüksek kolestrolün habercisiymiş! Her 50 kişiden 1'inde var
Vücudunuz görünüşte basit gibi görünen sinyallerle hayati mesajlar veriyor olabilir. Özellikle cildinizdeki ufak bir değişiklik sadece yüzeysel bir sorun değil çok daha derinlerde yatan ciddi bir sağlık probleminin sessiz habercisi olabilir. Farkında olmadan gözden kaçırdığınız bu uyarı sağlığınız için büyük bir öneme sahip olabilir.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:02