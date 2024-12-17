Viral Galeri Viral Tıkla Meğer bu cilt hastalığı yüksek kolestrolün habercisiymiş! Her 50 kişiden 1'inde var

Meğer bu cilt hastalığı yüksek kolestrolün habercisiymiş! Her 50 kişiden 1'inde var

Vücudunuz görünüşte basit gibi görünen sinyallerle hayati mesajlar veriyor olabilir. Özellikle cildinizdeki ufak bir değişiklik sadece yüzeysel bir sorun değil çok daha derinlerde yatan ciddi bir sağlık probleminin sessiz habercisi olabilir. Farkında olmadan gözden kaçırdığınız bu uyarı sağlığınız için büyük bir öneme sahip olabilir.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:02
Meğer bu cilt hastalığı yüksek kolestrolün habercisiymiş! Her 50 kişiden 1’inde var

Sedef hastalığının, yalnızca ciltteki iltihaplanma ve kaşıntıyla sınırlı bir rahatsızlık olmadığı aynı zamanda kalp hastalığı riskini artırabilecek önemli bir belirti olabileceği uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Yapılan açıklamalara göre, sedef hastalığı vücuttaki iltihaplanmayı artırarak kalp damarlarını olumsuz etkileyebiliyor. Bununla birlikte bu hastalığın yüksek kolesterolle de bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Meğer bu cilt hastalığı yüksek kolestrolün habercisiymiş! Her 50 kişiden 1’inde var

Sedef Hastalığı Nedir?

Sedef hastalığı bağışıklık sistemi nedeniyle ciltte iltihaplanmalara, pullanmalara ve kaşıntıya neden olan kronik bir hastalıktır. İngiltere'de her 50 kişiden birinin etkilendiği tahmin edilen bu hastalık aslında sadece ciltle sınırlı kalmayıp vücutta daha geniş sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, bu hastalığın vücutta iltihaplanmaya neden olarak kalp hastalıkları da dahil olmak üzere ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini belirtiyor.

Meğer bu cilt hastalığı yüksek kolestrolün habercisiymiş! Her 50 kişiden 1’inde var

Yüksek Kolesterol ve Sedef Hastalığı Arasındaki Bağlantı

Dr. James O'Donovan, sedef hastalığının yüksek kolesterol ile ilişkisini vurguluyor. Dr. O'Donovan, sedefin bir otoimmün hastalık olduğunu ve vücutta yarattığı iltihaplanmanın damar sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor.

Yapılan bazı araştırmalara göre, yüksek kolesterolü olan bireylerde sedef hastalığının daha sık görüldüğü tespit edilmiştir. Ancak uzmanlar, sedef hastalığı ile yüksek kolesterol arasındaki ilişkiyi daha iyi anlayabilmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor.

Meğer bu cilt hastalığı yüksek kolestrolün habercisiymiş! Her 50 kişiden 1’inde var

Kalp Hastalıkları Riski: Sedef Hastaları Dikkat Etmeli

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), sedef hastalığı olan bireylerin kalp hastalıkları açısından daha yüksek risk altında olduğunu belirtiyor. Özellikle hastalığın şiddetli olduğu durumlarda veya psöriatik artrit gibi eklem problemleriyle birlikte görüldüğünde bu riskin arttığı vurgulanıyor. Uzmanlar, sedef hastalığının yalnızca ciltte değil aynı zamanda vücutta iltihaplanma yaratması nedeniyle kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler problemlere yol açabileceğini ifade ediyor.

Meğer bu cilt hastalığı yüksek kolestrolün habercisiymiş! Her 50 kişiden 1’inde var

Yaşam Tarzı Değişiklikleri ile Risk Azaltılabilir

NHS, sedef hastalığına sahip olan bireylerin kalp hastalıkları ve yüksek kolesterol risklerini azaltabilmek için yaşam tarzı değişiklikleri yapmalarını öneriyor. Bu değişiklikler arasında düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek ve stres yönetimini sağlamak yer alıyor. Yapılan araştırmalar sağlıklı bir yaşam tarzının sedef hastalığına sahip bireylerde kalp hastalığı riskini düşürebileceğini ortaya koyuyor.

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