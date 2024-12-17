Meğer bu cilt hastalığı yüksek kolestrolün habercisiymiş! Her 50 kişiden 1’inde var

Yüksek Kolesterol ve Sedef Hastalığı Arasındaki Bağlantı

Dr. James O'Donovan, sedef hastalığının yüksek kolesterol ile ilişkisini vurguluyor. Dr. O'Donovan, sedefin bir otoimmün hastalık olduğunu ve vücutta yarattığı iltihaplanmanın damar sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor.

Yapılan bazı araştırmalara göre, yüksek kolesterolü olan bireylerde sedef hastalığının daha sık görüldüğü tespit edilmiştir. Ancak uzmanlar, sedef hastalığı ile yüksek kolesterol arasındaki ilişkiyi daha iyi anlayabilmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor.