MasterChef’te 2. ceketi kim giydi? 23 Aralık MasterChef’te ceket almaya kim hak kazandı?

İlk Ceketi Kim Kazandı?

İlk ceketi kazanmak için yarışan isimler arasında en yüksek puanı alarak öne çıkan Kerem oldu. Eda 42, Semih 44,5, Beyza 49,5, Erim 48, Onur 48,5 ve Kerem ise 51 puanla bu şansı yakaladı. Kerem, aldığı yüksek puanlarla ilk ceketi giyerek önemli bir avantaj elde etti.