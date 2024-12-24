MasterChef'te 2. ceketi kim giydi? 23 Aralık MasterChef'te ceket almaya kim hak kazandı?
MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan dorukta. Son oyunların oynandığı gecede, ikinci ceketi giyecek olan yarışmacı dün akşam belli oldu. Ceketlerini kazanabilmek için yarışmacılar büyük bir çaba gösteriyor. Bu hafta MasterChef Türkiye'ye şef Aret Sahakyan konuk olarak katıldı. Peki 23 Aralık 2024'te ikinci ceketi kim kazandı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 09:33