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MasterChef'te 2. ceketi kim giydi? 23 Aralık MasterChef'te ceket almaya kim hak kazandı?

MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan dorukta. Son oyunların oynandığı gecede, ikinci ceketi giyecek olan yarışmacı dün akşam belli oldu. Ceketlerini kazanabilmek için yarışmacılar büyük bir çaba gösteriyor. Bu hafta MasterChef Türkiye'ye şef Aret Sahakyan konuk olarak katıldı. Peki 23 Aralık 2024'te ikinci ceketi kim kazandı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 09:33
MasterChef’te 2. ceketi kim giydi? 23 Aralık MasterChef’te ceket almaya kim hak kazandı?

MasterChef Türkiye yarışmasında büyük final heyecanı yaklaşırken, yarışmacılar ceketlerini kazanabilmek için kıyasıya bir mücadele veriyor. Dün akşam ekrana gelen bölümde izleyiciler ikinci ceketi kimin giyeceğini merakla bekledi. Peki, MasterChef Türkiye'de 23 Aralık 2024 itibariyle kim kazandı ve ikinci ceketi kim giydi? İşte dün akşam yaşananlar...

MasterChef’te 2. ceketi kim giydi? 23 Aralık MasterChef’te ceket almaya kim hak kazandı?

MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde şef Aret Sahakyan konuk olarak yer aldı. Yarışmaya renk katan Sahakyan, yarışmacılara önemli önerilerde bulunarak mutfaklarındaki performanslarını gözler önüne serdi.

MasterChef’te 2. ceketi kim giydi? 23 Aralık MasterChef’te ceket almaya kim hak kazandı?

İkinci Ceketi Kim Kazandı?

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonrasında ise Onur ikinci ceketi kazanarak bir adım daha öne geçti.

MasterChef’te 2. ceketi kim giydi? 23 Aralık MasterChef’te ceket almaya kim hak kazandı?

İlk Ceketi Kim Kazandı?

İlk ceketi kazanmak için yarışan isimler arasında en yüksek puanı alarak öne çıkan Kerem oldu. Eda 42, Semih 44,5, Beyza 49,5, Erim 48, Onur 48,5 ve Kerem ise 51 puanla bu şansı yakaladı. Kerem, aldığı yüksek puanlarla ilk ceketi giyerek önemli bir avantaj elde etti.

MasterChef’te 2. ceketi kim giydi? 23 Aralık MasterChef’te ceket almaya kim hak kazandı?

MasterChef Türkiye'de Son 5'e Kalan Yarışmacılar

Beyza
Kerem
Onur
Erim
Eda

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