MasterChef Erim'in annesi neden gelmedi? MasterChef Erim'in ablası Eda kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
MasterChef Türkiye 2024 sezonunun yeni bölümünde yarışmacılara yapılan sürpriz ziyaret duygusal anlara sahne oldu. Annelerini stüdyoda gören yarışmacılar, heyecan ve mutluluk içinde gözyaşlarını tutmakta zorlanırken, izleyiciler de ekran başında bu anlara tanıklık etti. Ancak bölümde dikkat çeken bir nokta ise yarışmacılardan Erim Şanal'ın annesinin gelmemesi oldu. Peki MasterChef Erim'in annesi neden gelmedi?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 23:27