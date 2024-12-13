MasterChef Erim’in annesi neden gelmedi? MasterChef Erim’in ablası Eda kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye'nin son bölümü, Erim Şanal ve ablası Eda arasındaki duygu yüklü anlara sahne oldu. Yarışmanın heyecanı kadar ailevi bağların da ön planda olduğu bu özel buluşma, ekran başındaki izleyicilere unutulmaz bir an yaşattı. Erim'in, uzun bir aradan sonra ablasıyla bir araya geldiği bu anlar, programın en konuşulan bölümlerinden biri haline geldi.