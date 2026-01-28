Mahkeme başkanından evlat katili babaya tepki: Çocuklarını niye öldürdün

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 11:12 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Bursa'da çocukları Zeynep (11) ve Aslı'yı (6) bıçaklayarak, Muhammet Ali'yi (3) ise boğarak öldüren Murat Kılıç (41), yargılandığı davada 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada savunma yapan Kılıç, çocuklarını çok sevdiğini öne sürerek olay günü intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti. "Kendimi astım, sonra uyandım. Damarlarımı kestim, baktım olmuyor, teslim oldum" diyen sanığa, mahkeme başkanı "Çocuklarını neden öldürdün?" sorusuyla tepki gösterdi.

Olay, 29 Mayıs 2024'te Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'taki 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Geçimini evlerde boyacılık yaparak sağlayan Murat Kılıç, kızları Zeynep ve Aslı Kılıç'ı bıçaklayarak, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı da boğarak öldürdü. Kılıç, olayın ardından polis merkezine gidip suçunu itiraf etti. Adrese giden ekipler, 3 çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Çocukların cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otopside, Murat Kılıç'ın kızlarının vücudunda yaklaşık 20 bıçak yarası tespit edildi. Çocukların cenazeleri, babadan ayrı olan anneleri Gülay Kılıç'ın yaşadığı Erzurum'un Karayazı ilçesinde toprağa verildi.

GERİYE PENCEREYE ASILAN KIYAFETLER KALDI Kardeşlerden geriye, yıkandıktan sonra evlerinin penceresine asılmış olan kıyafetleri kaldı. Murat Kılıç ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi 5'inci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Can güvenliği açısından Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik koğuşta kalan Kılıç'ın, nöbetçi mahkemede verdiği ifadede, olay günü babasının evinde kaldığını belirterek, "Sabah işe gitmek üzere uyandım. Sigara almak için markete gittim. Bu sırada eşimin, çocuklarımı yanından zorla alıp getirdiğime ilişkin şikayeti üzerine güvenlik güçlerinden hakkımda tedbir kararı çıktığını öğrendim. Kafam attı, işe gitmemeye karar verdim. Olay yerine gittim. Çok fazla hatırlamıyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. Ne olduğunu yengem beni telefon ile aradığında fark ettim. Bir anda üzerime baktığımda her tarafın kan olduğunu gördüm. Bu sırada yaralandığımı düşündüm. Ne yaptığımı o anda anladım. Evde üzerimi değiştirip dışarı çıktığımı, kağıtlara yazılar yazdığımı hatırlıyorum. Üç kez canıma kıymak istedim, başaramadım. Çok pişmanım. Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ederim" dediği öğrenildi.

NOT KAĞITLARINA YAZDI Çocuklarını evde öldürdüğü yerleri yazdığı notlarının yanı sıra çocuklarının yanına bıraktığı, "Benim hiç psikolojik problemim yoktu. İftira atarak psikolojimi bozdular" yazılı notu da yer alan Kılıç'ın, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından düzenlenen raporda akıl hastalığının bulunmadığı ve bu fiillere karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu bildirildi.

'OĞLUM ÇOCUKLARINA DÜŞKÜNDÜ' Kılıç'ın, 'Altsoydan birine karşı ve çocuğa ya da beden bakımından veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Kılıç, duruşmaya tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanığın annesi Seher Kılıç, babası Niyazi Kılıç ve avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu. Duruşmada söz verilen Seher Kılıç, "Olayı görmedim. Oğlum çocuklarına çok düşkündü. Ben bu duruma getirenlerin araştırılmasını istiyorum. Ne için böyle oldu, ne için böyle yaptı? Araştırılmasını istiyorum" diyerek ağladı.