Maarif'in kalbinde Ramazan coşkusu okulları sardı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği Ramazan genelgesinin ardından İstanbul Valiliği de dev bir adım attı. Kent genelindeki okullar ve tarihi binalar, Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtacak şekilde süslenip ışıklandırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, projenin detaylarını ve hem öğrenciler hem de vatandaşlar üzerindeki olumlu etkilerini ilk kez A Haber ekranlarında paylaştı. İSTANBUL'UN DÖRT BİR YANINDA RAMAZAN COŞKUSU

MANEVİ ATMOSFER SOKAKLARA TAŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla başlayan Ramazan hazırlıkları, İstanbul Valiliği'nin koordinasyonuyla tüm şehri saran bir görsel şölene dönüştü. Okullarda kurulan Ramazan köşeleri ve yapılan süslemeler, öğrencilerin eğitim yuvalarına bambaşka bir hava kattı. Konuya ilişkin A Haber muhabirine önemli açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Amacımız; hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz, daha önemlisi de yolda geçen hemşehrilerimiz Ramazan'ın farkındalığını hissetsinler" ifadelerini kullandı.



TARİHİ BİNALARDA GÖRSEL ŞÖLEN

Sadece okul içlerinin değil, binaların dış cephelerinin de bu manevi iklime uygun şekilde donatıldığını belirten Vali Gül, estetik dokunuşların önemine dikkat çekti. Yapılan çalışmaların kurumsal desteklerle güçlendirildiğini ifade eden Gül, "Okullarımızın içinde Ziraat Katılım destekleriyle süslemeler yaptık. Dışında da özellikle tarihi binaları ışıklandırarak görsel bir güzellik oluşturduk" sözleriyle kentin mimari estetiğinin Ramazan ruhuyla birleştiğini aktardı.



HEDEF: "İSTANBUL'DA RAMAZAN YAŞANIR" DEDİRTMEK

İstanbul Valisi Davut Gül, uygulamanın sadece eğitim kurumlarıyla sınırlı kalmadığını, tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan geniş bir vizyonla hareket ettiklerini vurguladı. Şehrin her noktasında bu coşkunun hissedilmesini istediklerini belirten Gül, "Sadece okullarda değil; Ramazan öncesi yayımladığımız genelgenin özeti şu: Hemşehrilerimizin Ramazan'ı coşkuyla yaşayabilmeleri, dışarıdan gelenlerin 'İstanbul'da Ramazan yaşanır' demeleri için kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere herkesin Ramazan'a hazırlanmasını istedik" şeklinde konuştu.

