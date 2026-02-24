CANLI YAYIN
Maarif'in kalbinde Ramazan coşkusu okulları sardı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Maarif'in Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında, Türkiye genelindeki okullarda Ramazan ayı büyük bir heyecan ve geleneksel motiflerle kutlanıyor. Öğrenciler, hazırladıkları gösteriler ve kurdukları Ramazan sokakları ile kadim gelenekleri geleceğe taşıyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Türkiye genelindeki okullar, manevi ve kültürel bir coşkuya sahne oldu. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Maarif'in Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler, anaokulundan liseye kadar her yaştan öğrenciyi bir araya getirerek unutulmaz anlara imza attı.

OKULLARDA "MAARİF'İN KALBİNDE RAMAZAN" ETKİNLİKLERİ GÖZ DOLDURDU
Proje kapsamında okullar, Ramazan'ın birleştirici ruhunu, paylaşma ve dayanışma kültürünü öğrencilere uygulamalı olarak yaşatmayı hedefledi.
GELENEKSEL SANATLAR VE KÜLTÜREL MİRAS CANLANDI

Etkinliklerin en dikkat çekici yönlerinden biri, Ramazan ayıyla özdeşleşen kültürel mirasın yeniden canlandırılması oldu. Öğrenciler, geleneksel kıyafetler giyerek Ramazan davulcularını canlandırdı, maniler söyledi.

Birçok okulda kurulan Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sahneleri, öğrencilere hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı. Ayrıca, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin ilahiler seslendirdiği konserler ve sema gösterileri gibi sanatsal performanslar da projenin zenginliğine katkıda bulundu.
PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMA DEĞERLERİ ÖN PLANDA

Ramazan'ın temelini oluşturan yardımlaşma ve empati duygusu, etkinliklerin merkezinde yer aldı. Öğrenciler, ihtiyaç sahipleri için "Ramazan Kolileri" hazırlayarak sosyal sorumluluk bilinci kazandı.

Okullarda kurulan sembolik iftar sofraları ve pide fırınları, paylaşmanın ve bir arada olmanın önemini vurguladı. Bu faaliyetler sayesinde öğrenciler, Ramazan'ın sadece oruç tutmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda bir dayanışma ve iyilik ayı olduğunu öğrendi.

OKUL KORİDORLARI RAMAZAN SOKAĞINA DÖNÜŞTÜ

Proje kapsamında okulların fiziki mekanları da Ramazan ruhuna uygun olarak süslendi. Öğrenciler ve öğretmenler el birliğiyle okul koridorlarını, sınıfları ve panoları rengarenk fenerler, hilal ve yıldız figürleri, "Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan" yazılarıyla donattı.

"Ramazan Sokağı" konseptiyle düzenlenen koridorlarda, Ramazan'a özgü kavramların (Sahur, İftar, Teravih, Fitre vb.) anlatıldığı panolar ve öğrencilerin yaptığı el işi ürünler sergilendi. Bu görsel şölen, öğrencilerin Ramazan ayını daha coşkulu ve heyecanla karşılamasını sağladı.

HER YAŞTAN ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİN MERKEZİNDE

"Maarif'in Kalbinde Ramazan" projesi, en küçüğünden en büyüğüne tüm öğrencileri kucakladı. Anaokulu öğrencileri Ramazan temalı boyamalar ve el işi faaliyetleri yaparken, ilkokul öğrencileri maniler öğrendi ve dramalar sahneledi.

Ortaokul ve lise öğrencileri ise daha kapsamlı organizasyonlar olan konserler, tiyatrolar ve yardım kampanyalarında aktif rol aldı. Karlı bir köy okulundan büyük şehirlerdeki modern kampüslere kadar projenin ülke geneline yayılması, eğitimin her alanında milli ve manevi değerlere verilen önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği Ramazan genelgesinin ardından İstanbul Valiliği de dev bir adım attı. Kent genelindeki okullar ve tarihi binalar, Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtacak şekilde süslenip ışıklandırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, projenin detaylarını ve hem öğrenciler hem de vatandaşlar üzerindeki olumlu etkilerini ilk kez A Haber ekranlarında paylaştı.

İSTANBUL'UN DÖRT BİR YANINDA RAMAZAN COŞKUSU
MANEVİ ATMOSFER SOKAKLARA TAŞTI
Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla başlayan Ramazan hazırlıkları, İstanbul Valiliği'nin koordinasyonuyla tüm şehri saran bir görsel şölene dönüştü. Okullarda kurulan Ramazan köşeleri ve yapılan süslemeler, öğrencilerin eğitim yuvalarına bambaşka bir hava kattı. Konuya ilişkin A Haber muhabirine önemli açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Amacımız; hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz, daha önemlisi de yolda geçen hemşehrilerimiz Ramazan'ın farkındalığını hissetsinler" ifadelerini kullandı.

TARİHİ BİNALARDA GÖRSEL ŞÖLEN
Sadece okul içlerinin değil, binaların dış cephelerinin de bu manevi iklime uygun şekilde donatıldığını belirten Vali Gül, estetik dokunuşların önemine dikkat çekti. Yapılan çalışmaların kurumsal desteklerle güçlendirildiğini ifade eden Gül, "Okullarımızın içinde Ziraat Katılım destekleriyle süslemeler yaptık. Dışında da özellikle tarihi binaları ışıklandırarak görsel bir güzellik oluşturduk" sözleriyle kentin mimari estetiğinin Ramazan ruhuyla birleştiğini aktardı.

HEDEF: "İSTANBUL'DA RAMAZAN YAŞANIR" DEDİRTMEK
İstanbul Valisi Davut Gül, uygulamanın sadece eğitim kurumlarıyla sınırlı kalmadığını, tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan geniş bir vizyonla hareket ettiklerini vurguladı. Şehrin her noktasında bu coşkunun hissedilmesini istediklerini belirten Gül, "Sadece okullarda değil; Ramazan öncesi yayımladığımız genelgenin özeti şu: Hemşehrilerimizin Ramazan'ı coşkuyla yaşayabilmeleri, dışarıdan gelenlerin 'İstanbul'da Ramazan yaşanır' demeleri için kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere herkesin Ramazan'a hazırlanmasını istedik" şeklinde konuştu.

ÇOCUKLAR VE AİLELER MUTLULUKTAN UÇUYOR
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi sembol okulların ışıklandırılması vatandaşlardan büyük alkış alırken, sahadan gelen geri dönüşlerin memnuniyet verici olduğu belirtildi. Vali Gül, çocukların bu etkinliklerle aidiyet duygusunun güçlendiğini dile getirerek, "Aileler çok mutlu, çocuklarımız çok mutlu. Çocuklarımızın özellikle bu anlamda yaptığı etkinlikleri okul müdürlerimiz, milli eğitim müdürlerimiz ve kaymakamlarımız zaman zaman bizlere de iletiyor. Çocuklarımızın bu kadar mutlu olduğunu daha önce hiç görmemiştim" sözleriyle projenin toplumsal başarısını özetledi.

