Maarif'in kalbinde Ramazan coşkusu okulları sardı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Maarif'in Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında, Türkiye genelindeki okullarda Ramazan ayı büyük bir heyecan ve geleneksel motiflerle kutlanıyor. Öğrenciler, hazırladıkları gösteriler ve kurdukları Ramazan sokakları ile kadim gelenekleri geleceğe taşıyor.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Türkiye genelindeki okullar, manevi ve kültürel bir coşkuya sahne oldu. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Maarif'in Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler, anaokulundan liseye kadar her yaştan öğrenciyi bir araya getirerek unutulmaz anlara imza attı.
GELENEKSEL SANATLAR VE KÜLTÜREL MİRAS CANLANDI
Etkinliklerin en dikkat çekici yönlerinden biri, Ramazan ayıyla özdeşleşen kültürel mirasın yeniden canlandırılması oldu. Öğrenciler, geleneksel kıyafetler giyerek Ramazan davulcularını canlandırdı, maniler söyledi.
PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMA DEĞERLERİ ÖN PLANDA
Ramazan'ın temelini oluşturan yardımlaşma ve empati duygusu, etkinliklerin merkezinde yer aldı. Öğrenciler, ihtiyaç sahipleri için "Ramazan Kolileri" hazırlayarak sosyal sorumluluk bilinci kazandı.