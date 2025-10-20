Viral Galeri Viral Tıkla KYK burs/kredi sonuçları bugün açıklanır mı? GSB son dakika: 2026 KYK burs ve kredi sonuç ekranı açıldı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 2025-2026 eğitim yılı burs ve kredi başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği başvuruların ardından gözler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. KYK bursu, öğrencilere karşılıksız maddi destek sağlarken; KYK öğrenim kredisi, mezuniyet sonrası geri ödeme şartıyla veriliyor.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 08:58
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 2025-2026 eğitim yılı burs ve kredi başvuruları tamamlandı şimdi ise binlerce öğrencinin gözü sonuç açıklamasına çevrildi. Elektronik ortamda alınan başvuruların değerlendirme süreci devam ederken, sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir duyuru henüz yapılmadı.

KİMLER KYK BURS VE KREDİSİNE BAŞVURDU?

Bu yıl başvuru hakkı, ilk kez bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte eğitimine devam eden ara sınıf öğrencilerine ve yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşlarına tanındı. Başvuru süreci, öğrencilerin ekonomik durumu, başarı düzeyi ve sosyal koşulları dikkate alınarak yürütülüyor.

KYK, öğrencilerin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu çeşitli kamu kurumları aracılığıyla teyit ediyor. İnceleme sonucunda kriterleri karşılayan adaylara burs veya geri ödemeli öğrenim kredisi tahsis ediliyor.

KYK BURSU VE KREDİSİ NE KADAR OLACAK?

2024-2025 döneminde KYK burs ve kredi miktarları; önlisans ve lisans öğrencileri için 3.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 6.000 TL, doktora öğrencileri için ise 9.000 TL olarak uygulanmıştı. Yeni dönem tutarlarıyla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Ancak önceki yıllar dikkate alındığında sonuçların kasım ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.

