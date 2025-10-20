KYK burs/kredi sonuçları bugün açıklanır mı? GSB son dakika: 2026 KYK burs ve kredi sonuç ekranı açıldı mı?

KYK BURSU VE KREDİSİ NE KADAR OLACAK?

2024-2025 döneminde KYK burs ve kredi miktarları; önlisans ve lisans öğrencileri için 3.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 6.000 TL, doktora öğrencileri için ise 9.000 TL olarak uygulanmıştı. Yeni dönem tutarlarıyla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.