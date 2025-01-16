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Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle en çok izlenen yapım oldu

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, geçtiğimiz gün 177. bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlanan bu bölüm, izleyicilerden büyük beğeni toplarken, dizi reyting sonuçlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Kuruluş Osman, 177. bölümüyle %7,49 reyting ve %18,10 izlenme payı elde ederek tüm kişiler kategorisinde günün en çok izlenen yapımı oldu ve birinci sıraya yerleşti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 12:41
Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle en çok izlenen yapım oldu

Burak Özçivit'in başrolünde olduğu "Kuruluş Osman" dizisi, dün yayınlanan 177. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle en çok izlenen yapım oldu

'Kuruluş Osman' 177. Bölümü %7,49 reyting, %18,10 izlenme payı elde ederek Tüm Kişiler kategorisi'nde günün en çok izlenen yapımı olarak birinci sıraya yerleşti.

KURULUŞ OSMAN 178. BÖLÜM FRAGMANI
Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle en çok izlenen yapım oldu

Dizinin 177. bölümünde;
Ulugan'ın tuzağına düşen Osman Bey Moğolların su kuyularını zehirlediğini öğrenir. Panzehir karşılığında Ulugan'a biat etmesi istenen Osman Bey; milletinin hayatı ve devletinin geleceği için Ulugan'ın teklifini kabul etmek zorunda kalır.

Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle en çok izlenen yapım oldu

Boynuna bir zincir vurulup Türk yurtlarında dolaştırılan Osman bey bu hengameden kurtulmak için bir oyun kurar.

Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle en çok izlenen yapım oldu

Altugan tarafından işkence gören Orhan Bey babası Osman Bey gibi Ulugan'a biat etmeye zorlanır.

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