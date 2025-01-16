Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle en çok izlenen yapım oldu

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, geçtiğimiz gün 177. bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlanan bu bölüm, izleyicilerden büyük beğeni toplarken, dizi reyting sonuçlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Kuruluş Osman, 177. bölümüyle %7,49 reyting ve %18,10 izlenme payı elde ederek tüm kişiler kategorisinde günün en çok izlenen yapımı oldu ve birinci sıraya yerleşti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi