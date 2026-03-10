Kuruluş Orhan'ın 17. bölümünde nefes kesen hesaplaşma

17.Bölüm Özeti

Karacahisar'ın Düşüşü Uçlarda Deprem Yaratıyor

Şahinşah, Germiyan ve Karesi ile birlikte Sultan Orhan'ın gücünü kırmak için harekete geçer. İlk hedef Karacahisar'dır. Kale Germiyan'ın eline geçince uçlarda büyük bir infial yaşanır. Sultan Orhan bu hamleye nasıl karşılık verecektir? Karacahisar'ın düşmesi, Bursa için yaklaşan büyük savaşın habercisi midir?