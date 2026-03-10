Kuruluş Orhan'ın 17. bölümünde nefes kesen hesaplaşma
atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanacak yeni bölümüyle heyecanı zirveye taşıyor. Karacahisar'ın düşmesiyle uçlarda dengeler sarsılırken, Şahinşah maskesini çıkararak açıkça savaş ilan eder. Bursa'yı ele geçirmek için harekete geçen Şahinşah'ın kanlı planı karşısında Sultan Orhan hem tahtını hem de soyunu korumak için büyük bir mücadeleye girişir.
atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Orhan, yeni heyecan dolu bir bölümle ekranlara geliyor...
17.Bölüm Özeti
Karacahisar'ın Düşüşü Uçlarda Deprem Yaratıyor
Şahinşah, Germiyan ve Karesi ile birlikte Sultan Orhan'ın gücünü kırmak için harekete geçer. İlk hedef Karacahisar'dır. Kale Germiyan'ın eline geçince uçlarda büyük bir infial yaşanır. Sultan Orhan bu hamleye nasıl karşılık verecektir? Karacahisar'ın düşmesi, Bursa için yaklaşan büyük savaşın habercisi midir?
Orhan ve Asporça Uçurumun Kenarında!
Oğlu ölümle pençeleşen Şahinşah intikam yemini eder ve yüzündeki maskeyi tamamen çıkarır. Orhan ve Asporça'yı uçurumun kenarında kıstırır.
Teslim olmaktansa Asporça'yla birlikte uçurumdan atlayan Sultan Orhan bu ölümcül cendereden nasıl kurtulacaktır?
Bursa Sarayında Kanlı Baskın
Şahinşah'ın öfkesi dinmez. Sultan Orhan'ın soyundan kimseyi sağ bırakmamaya kararlıdır. Yandaşlarıyla birlikte Bursa'ya baskın düzenler.