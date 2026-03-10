CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Kuruluş Orhan'ın 17. bölümünde nefes kesen hesaplaşma

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanacak yeni bölümüyle heyecanı zirveye taşıyor. Karacahisar'ın düşmesiyle uçlarda dengeler sarsılırken, Şahinşah maskesini çıkararak açıkça savaş ilan eder. Bursa'yı ele geçirmek için harekete geçen Şahinşah'ın kanlı planı karşısında Sultan Orhan hem tahtını hem de soyunu korumak için büyük bir mücadeleye girişir.

Kuruluş Orhan'ın 17. bölümünde nefes kesen hesaplaşma 1

atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Orhan, yeni heyecan dolu bir bölümle ekranlara geliyor...

Kuruluş Orhan'ın 17. bölümünde nefes kesen hesaplaşma 2

17.Bölüm Özeti

Karacahisar'ın Düşüşü Uçlarda Deprem Yaratıyor

Şahinşah, Germiyan ve Karesi ile birlikte Sultan Orhan'ın gücünü kırmak için harekete geçer. İlk hedef Karacahisar'dır. Kale Germiyan'ın eline geçince uçlarda büyük bir infial yaşanır. Sultan Orhan bu hamleye nasıl karşılık verecektir? Karacahisar'ın düşmesi, Bursa için yaklaşan büyük savaşın habercisi midir?

Kuruluş Orhan'ın 17. bölümünde nefes kesen hesaplaşma 3

Orhan ve Asporça Uçurumun Kenarında!

Oğlu ölümle pençeleşen Şahinşah intikam yemini eder ve yüzündeki maskeyi tamamen çıkarır. Orhan ve Asporça'yı uçurumun kenarında kıstırır.

Kuruluş Orhan'ın 17. bölümünde nefes kesen hesaplaşma 4

Teslim olmaktansa Asporça'yla birlikte uçurumdan atlayan Sultan Orhan bu ölümcül cendereden nasıl kurtulacaktır?

Kuruluş Orhan'ın 17. bölümünde nefes kesen hesaplaşma 5

Bursa Sarayında Kanlı Baskın

Şahinşah'ın öfkesi dinmez. Sultan Orhan'ın soyundan kimseyi sağ bırakmamaya kararlıdır. Yandaşlarıyla birlikte Bursa'ya baskın düzenler.

Kuruluş Orhan'ın 17. bölümünde nefes kesen hesaplaşma 6

Sarayda büyük bir infial yaşanırken Didar, Gonca ve Nilüfer arasında hesaplaşma başlar. Öte yanda Kasım ve Süleyman kendilerini ölümcül bir tehlikenin ortasında bulur. Şahinşah'ın kanlı planının sonunda Şehzade Kasım ölecek midir?

Kuruluş Orhan'ın 17. bölümünde nefes kesen hesaplaşma 7

Flavius Ölümle Yüz Yüze

Bursa'da Şahinşah'a karşı direniş sürerken Flavius kalleş bir saldırıya uğrar. Ölümün kıyısında kalan Flavius, Müslüman olmak istediğini söyler.

Kuruluş Orhan'ın 17. bölümünde nefes kesen hesaplaşma 8

Fatma ile imkansız bir sevdayı paylaşan Flavius hayatta kalabilecek mi? Ölüm, Flavius ve Fatma'yı sonsuza dek ayıracak mıdır?

Kuruluş Orhan'ın 17. bölümünde nefes kesen hesaplaşma 9

Şahinşah Tahta Yürüyor!

Şahinşah adım adım hedefe yaklaşır. Bursa'yı ele geçirip Osmanlı'nın kaderini değiştirmek ister. Sultan Orhan bu büyük oyunu bozabilecek midir? Şahinşah'ın planı başarıya ulaşacak mı?

Kuruluş Orhan'ın 17. bölümünde nefes kesen hesaplaşma 10

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

Kuruluş Orhan'ın 17. bölümünde nefes kesen hesaplaşma 11

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

Kuruluş Orhan'ın 17. bölümünde nefes kesen hesaplaşma 12

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

Mobil uygulamalarımızı indirin