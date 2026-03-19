Kursa katılana 224 bin TL! Gençlere hem meslek hem maaş

Türkiye ekonomisinde son dönemde işsizlik oranlarında gözlenen düşüş ve istihdam sayılarındaki istikrarlı artış dikkat çekiyor. Bu olumlu ivmenin en büyük destekçilerinden biri de İŞKUR'un sunduğu, işsizlere hem mesleki yetkinlik kazandıran hem de maddi destek sağlayan eğitim programları oluyor. İşte detaylar

Türkiye'de işsizlik oranları son yıllarda hızla düşerken istihdam edilenlerin sayısı da artıyor. İstihdam sayısı 32 milyon kişi geçerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı. İŞKUR tarafından başlatılan programlar işsizler ile sosyal yardım alanlar ve dezavantajlı kesimlerin iş ve meslek sahibi olmalarını sağlıyor. Üstelik bu programlara katılanlara ödemeler yapılıyor.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, gençleri meslek sahibi yapan programlar ile ilgili detayları köşesine taşıdı.

İŞKUR'UN PROGRAMLARI NEYİ AMAÇLIYOR?

İŞKUR'un aktif işgücü programları, iş sahibi olmak isteyen gençlerin yardımına yetişiyor. Mesleki eğitim kurslarına katılanlar iş öğrenirken, ayda 28 bin 75 liraya varan ödeme alıyor. Bu tutar kadınlarda ise 36 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Kurslar boyunca da toplam ödeme 224 bin 605 lirayı bulabiliyor.

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI NASIL UYGULANIYOR?

Mesleki eğitim kursları; mesleği olmayanlara meslek edindirmek, mesleği olmakla birlikte mesleki becerilerini geliştirmek isteyenlerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla düzenleniyor.

BU KURSLARA KİMLER KATILABİLİYOR?

Mesleki eğitim kurslarından faydalanmak için şu şartlar isteniyor:

Kuruma kayıtlı işsiz olmak

15 yaşını tamamlamış olmak,

Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak

Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak

Emekli olmamak

BU KURSLARIN SÜRESİ NE KADAR?

Mesleki eğitim kursları; günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk beş saat düzenlenmekte. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü geçememekte.

İŞBAŞI EĞİTİM KURSLARI İLE NEAMAÇLANIYOR?

İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenleniyor.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDANYARARLANMAK İÇİN NELER GEREKİYOR?

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak

15 yaşını tamamlamış olmak

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak

Emekli olmamak

Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININSÜRESİ NE KADAR?

Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabiliyor.

KURSLARDA GÜNLÜK ÖDEMELERNE KADAR YAPILIYOR?

Bu yıl kurslar katılan kursiyerlerden iş arayan statüsündekilere bin 79 lira 83 kuruş, işsizlik ödeneği alanlara da 539,91 lira günlük ödeme yapılıyor. İş arayan statüsündeki kadın kursiyerlere günlük bin 403 lira 78 kuruş, işsizlik ödeneği alanlara da 701,89 lira veriliyor.

PRİMLER ÖDENİYOR

PROGRAMLARAKATILANLARASİGORTA YAPILIYORMU?

Meslek kurslarına katılanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor. Kursu başarıyla tamamlayan kişilere Kurs Bitirme Belgesi/Sertifikası veriliyor.

MESLEKİ EĞİTİM ÖDEME TABLOSU

İş arayanlar: Günlük 1.079,83 TL (aylık 28.075, 160 günlük 172.773 TL)
İşsizlik ödeneği alanlar: Günlük 539,91 TL
Engelli-eski hükümlüler için iş garantisizkurslar:Günlük 323,95 TL

Engelli-eski hükümlüler için iş garantilikurslar:Günlük 431,93 TL
İş arayanlar kadın kursiyerler: Günlük 1.403,78 TL (aylık 36.498, 160 günlük 224.605 TL)
İşsizlik ödeneği alan kadın kursiyerler: Günlük 701,89 TL

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI ÖDEME TABLOSU

İş arayan statüsündeki katılımcılara: Günlük 1.079,83 TL
Lise ve altı örgün eğitime devam edenöğrencilere: Günlük 809,87 TL

İşsizlik ödeneği alanlara: Günlük 539,91 TL
Geleceğin meslekleri eğitiminekatalanlara: Günlük 1.403,78 TL
Lise ve altı örgün eğitimedevam eden öğrencilere: Günlük 1.052,83 TL

ENGELLİLER İÇİN DE VAR

ENGELLİLER İÇİN ÖZEL PROGRAM VAR MI?

Engelli ve eski hükümlülere de yönelik de mesleki eğitim kursları düzenleniyor. Bu kurslara katılanlara da eğer kurs istihdam garantisiz ise günlük 323,95, istihdam garantiliyse 431,93 lira ödeme yapılıyor.

BAŞVURU DA KOLAY

BU PROGRAMLARA NASIL BAŞVURULUYOR?

Programlara katılma şartlarını sağlayanlar illerinde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri'nden ve İŞKUR E-Şube üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

