Kursa katılana 224 bin TL! Gençlere hem meslek hem maaş
Türkiye ekonomisinde son dönemde işsizlik oranlarında gözlenen düşüş ve istihdam sayılarındaki istikrarlı artış dikkat çekiyor. Bu olumlu ivmenin en büyük destekçilerinden biri de İŞKUR'un sunduğu, işsizlere hem mesleki yetkinlik kazandıran hem de maddi destek sağlayan eğitim programları oluyor. İşte detaylar
Türkiye'de işsizlik oranları son yıllarda hızla düşerken istihdam edilenlerin sayısı da artıyor. İstihdam sayısı 32 milyon kişi geçerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı. İŞKUR tarafından başlatılan programlar işsizler ile sosyal yardım alanlar ve dezavantajlı kesimlerin iş ve meslek sahibi olmalarını sağlıyor. Üstelik bu programlara katılanlara ödemeler yapılıyor.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, gençleri meslek sahibi yapan programlar ile ilgili detayları köşesine taşıdı.
İŞKUR'UN PROGRAMLARI NEYİ AMAÇLIYOR?
İŞKUR'un aktif işgücü programları, iş sahibi olmak isteyen gençlerin yardımına yetişiyor. Mesleki eğitim kurslarına katılanlar iş öğrenirken, ayda 28 bin 75 liraya varan ödeme alıyor. Bu tutar kadınlarda ise 36 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Kurslar boyunca da toplam ödeme 224 bin 605 lirayı bulabiliyor.
MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI NASIL UYGULANIYOR?
Mesleki eğitim kursları; mesleği olmayanlara meslek edindirmek, mesleği olmakla birlikte mesleki becerilerini geliştirmek isteyenlerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla düzenleniyor.
BU KURSLARA KİMLER KATILABİLİYOR?
Mesleki eğitim kurslarından faydalanmak için şu şartlar isteniyor:
Kuruma kayıtlı işsiz olmak
15 yaşını tamamlamış olmak,
Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak
Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak
Emekli olmamak