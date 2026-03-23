Küresel piyasalarda 5 gün mola! Trump’ın kararı sonrası petrol fiyatları 100 doların altını gördü
Orta Doğu'da süregelen savaş, küresel enerji piyasalarını sarsmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki enerji altyapılarına yönelik saldırıları geçici olarak durdurma kararıyla birlikte petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı kısa sürede 100 doların altına gerilerken, Uluslararası İlişkiler uzmanı Dr. Canan Tercan A Haber canlı yayınında konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ
Küresel enerji piyasaları, Washington'dan gelen son dakika açıklamasıyla sarsıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın can damarı olan enerji tesislerine yönelik operasyonu geçici olarak durdurduğunu açıklaması, varil fiyatlarında sert düşüşü beraberinde getirdi.
SALDIRILARI 5 GÜN ERTELEME KARARI
Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ve İran arasında "tam ve kesin çözüm" için verimli görüşmeler yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu yapıcı görüşmelere dayanarak, Savaş Bakanlığına İran enerji altyapısına yönelik saldırıları 5 gün süreyle erteleme talimatı verdim."
Bu mesajın ardından piyasalarda tansiyon düştü, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9 değer kaybederek 96,96 dolara kadar geriledi.
"SEÇİM ÖNCESİ EKONOMİK BASKI TRUMP'I ZORLADI"
Dr. Canan Tercan, Trump'ın bu stratejik geri adımını ABD iç siyasetine bağlayarak şunları söyledi:
"Kasım ayında ABD'de seçimler var ve ekonomik dalgalanma hayati önem taşıyor. Savaş söylemleri ve borsadaki dalgalanmalar yatırımcıyı huzursuz etti. Hem iç piyasada hem de küresel anlamda ciddi bir baskıya maruz kalan Donald Trump, bu söylemi geri çekmek durumunda kaldı."
HÜRMÜZ BOĞAZI VE 48 SAATLİK ULTİMATOM
İran'ın Hürmüz Boğazı hamlesine karşı Trump'ın elektrik santrallerini vurma tehdidini hatırlatan Tercan, karşılıklı restleşmenin boyutunu şöyle özetledi:
"İran, Hürmüz adımıyla bir alternatif sundu ve bunu iç siyaset malzemesi yaptı. Trump 'santralleri vururum' dedi, İran ise bölgedeki 11 kritik tesisi hedef alan görüntülerle karşılık verdi. Şu an her iki taraf da kendi halkına bir 'başarı hikayesi' sunmak zorunda."