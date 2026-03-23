Küresel piyasalarda 5 gün mola! Trump’ın kararı sonrası petrol fiyatları 100 doların altını gördü

ahaber.com.tr - Özel Haber

Orta Doğu'da süregelen savaş, küresel enerji piyasalarını sarsmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki enerji altyapılarına yönelik saldırıları geçici olarak durdurma kararıyla birlikte petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı kısa sürede 100 doların altına gerilerken, Uluslararası İlişkiler uzmanı Dr. Canan Tercan A Haber canlı yayınında konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu'da enerji savaşları tam gaz sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik saldırıları 5 gün erteleme kararı geldi. Enerji altyapısına yönelik saldırıların askıya alınmasıyla Brent petrol 100 doların altına geriledi. A Haber canlı yayınına katılan Dr. Canan Tercan, Trump'ın bu geri adımının perde arkasındaki "seçim ve borsa" baskısını yorumladı.

PETROL PİYASALARINDA TRUMP RÜZGARI
PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Küresel enerji piyasaları, Washington'dan gelen son dakika açıklamasıyla sarsıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın can damarı olan enerji tesislerine yönelik operasyonu geçici olarak durdurduğunu açıklaması, varil fiyatlarında sert düşüşü beraberinde getirdi.

SALDIRILARI 5 GÜN ERTELEME KARARI

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ve İran arasında "tam ve kesin çözüm" için verimli görüşmeler yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu yapıcı görüşmelere dayanarak, Savaş Bakanlığına İran enerji altyapısına yönelik saldırıları 5 gün süreyle erteleme talimatı verdim."

Bu mesajın ardından piyasalarda tansiyon düştü, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9 değer kaybederek 96,96 dolara kadar geriledi.

"SEÇİM ÖNCESİ EKONOMİK BASKI TRUMP'I ZORLADI"

Dr. Canan Tercan, Trump'ın bu stratejik geri adımını ABD iç siyasetine bağlayarak şunları söyledi:

"Kasım ayında ABD'de seçimler var ve ekonomik dalgalanma hayati önem taşıyor. Savaş söylemleri ve borsadaki dalgalanmalar yatırımcıyı huzursuz etti. Hem iç piyasada hem de küresel anlamda ciddi bir baskıya maruz kalan Donald Trump, bu söylemi geri çekmek durumunda kaldı."

HÜRMÜZ BOĞAZI VE 48 SAATLİK ULTİMATOM

İran'ın Hürmüz Boğazı hamlesine karşı Trump'ın elektrik santrallerini vurma tehdidini hatırlatan Tercan, karşılıklı restleşmenin boyutunu şöyle özetledi:

"İran, Hürmüz adımıyla bir alternatif sundu ve bunu iç siyaset malzemesi yaptı. Trump 'santralleri vururum' dedi, İran ise bölgedeki 11 kritik tesisi hedef alan görüntülerle karşılık verdi. Şu an her iki taraf da kendi halkına bir 'başarı hikayesi' sunmak zorunda."

PETROL FİYATLARINDAKİ DALGALANMALARIN PERDE ARKASI
"ALTYAPI SALDIRISI BİR FELAKET DEMEKTİR"

Olası bir saldırının bölgesel yıkım getireceğini vurgulayan Dr. Tercan, "İran'ın altyapısına yapılacak ciddi bir saldırı, tüm Orta Doğu'nun felaketi demektir. Amerika bölge ülkelerinden büyük baskı görüyor. Savaşın yıllara yayılması ve Hürmüz'ün kapalı kalması ABD'nin asla istemeyeceği bir senaryo. Yeniden 'zafer' ilan ederek masaya dönme ihtimali en güçlü seçenek" dedi.

KISA KISA: 5 SORUDA PETROLDEKİ DÜŞÜŞ

  1. Petrol fiyatları neden bir anda düştü? Trump'ın İran'a yönelik saldırıları 5 gün ertelediğini açıklaması, arz güvenliği endişesini azalttı ve fiyatları aşağı çekti.
  2. 100 dolar eşiği neden kritik? 100 dolar psikolojik bir sınırdır. Bu seviyenin altı, küresel enflasyon baskısının hafifleyeceği beklentisini güçlendirir.
  3. Saldırılar tamamen iptal mi edildi? Hayır, açıklanan karar sadece "5 günlük bir erteleme"yi kapsıyor. Görüşmelerin seyrine göre tansiyon yeniden yükselebilir.
  4. Hürmüz Boğazı kapalı mı? Boğaz üzerindeki tehdit devam etse de müzakere süreci nedeniyle geçişlerdeki risk algısı geçici olarak yumuşadı.
  5. Piyasalardaki düşüş devam eder mi? Dr. Tercan'a göre seçim baskısı sürdüğü müddetçe Trump fiyatları dengede tutmaya çalışacaktır ancak kalıcı düşüş kalıcı bir barışa bağlı.
EDİTÖRÜN NOTU: ENERJİDE "TRUMP" VOLATİLİTESİ

Trump'ın 5 günlük "mola" kararı, aslında küresel ekonominin bir "enerji şokunu" kaldıramayacağının açık bir göstergesi. Dr. Canan Tercan'ın da belirttiği gibi, ABD seçimleri yaklaşırken benzin fiyatlarının artması Trump için siyasi bir risk oluşturuyor. Ancak unutulmamalıdır ki 5 gün kısa bir süre ve Hürmüz Boğazı halen dünyanın "şah damarı" konumunda. Yatırımcının gözü şimdi bu kısa mola sonrası gelecek "tam çözüm" haberlerinde olacak.

