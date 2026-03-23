Olası bir saldırının bölgesel yıkım getireceğini vurgulayan Dr. Tercan, "İran'ın altyapısına yapılacak ciddi bir saldırı, tüm Orta Doğu'nun felaketi demektir. Amerika bölge ülkelerinden büyük baskı görüyor. Savaşın yıllara yayılması ve Hürmüz'ün kapalı kalması ABD'nin asla istemeyeceği bir senaryo. Yeniden 'zafer' ilan ederek masaya dönme ihtimali en güçlü seçenek" dedi.

EDİTÖRÜN NOTU: ENERJİDE "TRUMP" VOLATİLİTESİ

Trump'ın 5 günlük "mola" kararı, aslında küresel ekonominin bir "enerji şokunu" kaldıramayacağının açık bir göstergesi. Dr. Canan Tercan'ın da belirttiği gibi, ABD seçimleri yaklaşırken benzin fiyatlarının artması Trump için siyasi bir risk oluşturuyor. Ancak unutulmamalıdır ki 5 gün kısa bir süre ve Hürmüz Boğazı halen dünyanın "şah damarı" konumunda. Yatırımcının gözü şimdi bu kısa mola sonrası gelecek "tam çözüm" haberlerinde olacak.