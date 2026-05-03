Küresel görgüsüzlüğe sadelik freni: Gösteriş ekonomisi çöküyor mu?

Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 09:10 Son Güncelleme: 03 Mayıs 2026 09:19

Sosyal medyada lüks yaşamın sürekli sergilenmesi genç kuşakların değer algısını kökten değiştiriyor. Kolay yoldan zenginlik vaadiyle beslenen bu dijital vitrin emeğin geri plana itildiği yeni bir "görgüsüzlük kültürü" meydana getiriyor. Çin'in servet teşhirine karşı başlattığı sert düzenlemeler ve Batı'da hızla yayılan sade yaşam akımları bu kültüre karşı küresel bir kırılmanın sinyali olarak görülüyor.

Sosyal medya artık sadece bir paylaşım alanı değil yeni bir "teşhir sahnesi." Lüks arabalar, marka çantalar, milyonluk kombinler. Paranın, ihtişamın ve kolay yoldan zenginleşmenin parlatıldığı bu vitrin özellikle genç kuşaklar üzerinde derin bir tahribata yol açıyor. Emek yerine kestirme yolların özendirildiği, değer yerine gösterişin ödüllendirildiği bu düzen toplumsal dengeleri sarsarken, yeni bir "görgüsüzlük kültürü" inşa ediyor. İşte tam bu noktada Çin "servet teşhiri" ve "para tapınması"na karşı sert bir dijital temizlik başlattı.

Ancak tartışma yalnızca Çin'le sınırlı değil. ABD'de "quiet luxury" (sessiz lüks/gösterişsiz zenginlik) ve "underconsumption core" (az tüketim akımı/sade tüketim trendi) gibi yeni akımlar aşırı tüketim ve teşhire karşı bir duruş olarak yükseliyor. Avrupa'da ise lüks tüketim, iklim krizi ve gelir eşitsizliği üzerinden sorgulanıyor. Bütün dünya aynı sorunun etrafında dönüyor: Gösteriş çağının panzehiri küresel bir boykot olabilir mi?

DEĞER YARGILARI AŞINIYOR Sabah'tan Harun Sekmen'in haberine göre, Etik ve Toplumsal Değerler Uzmanı Prof. Dr. Esra Akın, sosyal medyada lüks yaşamların teşhir edilmesinin toplumsal değerler açısından ciddi riskler barındırdığını şöyle belirtiyor: "Sosyal medyada lüks yaşamların ön plana çıkarılması ve bu konuda özendirici paylaşımların yapılması toplumsal değerler açısından risk oluşturmaktadır. Çünkü tüketim odaklı yaklaşımı destekleyen ve maddi gücün yaşamda önemli bir yer tuttuğuna inandıran bu görseller bireylerin değer yargılarında olumsuz kararların oluşmasına neden olmaktadır. Toplumda bazı kesimler için erişilmesi çok zor olan bu yaşamlar özellikle gençler üzerinde daha sarsıcı etkilerin oluşmasına yol açmaktadır."

MİNİMAL YAŞAM REVAÇTA Akın, dünyada sade yaşam eğiliminin güçlendiğine şu ifadelerle dikkat çekiyor: "Günümüzde dünya minimalize yaşamın anlamlılığına inanmakta, toplumlar daha mütevazi bir yaşam anlayışını benimsemektedir."