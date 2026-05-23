Kurban Bayramı’nda yağmur uyarısı: 2. gün kritik sağanak geliyor

Kurban Bayramı öncesi hava durumu netleşti. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Türkiye genelinde arife günü yaygın yağış, bayramın ilk günü ise büyük ölçüde yağışsız hava beklendiğini açıkladı. Ancak ikinci günden itibaren sağanakların geri döneceği ve bazı bölgelerde fırtına ile dolu riskinin artacağı uyarısı yapıldı.

Kurban Bayramı tatili başlarken milyonlarca vatandaşın gözü kulağı hava durumuna çevrildi. Meteoroloji uzmanlarından peş peşe uyarılar gelirken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek bayram boyunca beklenen hava durumunu detaylarıyla paylaştı. KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK? Bazı bölgeler için fırtına ve dolu uyarısı yapılırken, bayramın hangi günlerinde sağanak yağışın etkili olacağı netleşti. İşte bölge bölge bayramda hava durumu tahminleri...

GÜNCEL DURUM: FIRTINA VE DOLU RİSKİ KAPIDA Bayram öncesi hava durumuna ilişkin son verileri paylaşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Ülke genelinde şu saatler itibarıyla kuvvetli yağışların olduğu yerler var, hatta fırtına hücreleri oluşmuş vaziyette. Özellikle Kütahya, Eskişehir ve Afyon arasında yer yer etkili olan sağanakla birlikte dolu yağışı da görülüyor. Başkent Ankara, Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır'da da çok kuvvetli yağış geçişleri sürüyor." ifadelerini kullandı.

ARİFE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? Arife günü için Marmara bölgesi hariç birçok noktada yağış beklendiğini belirten Tek, "Arife günü pazartesi günü de yağışlar devam edecek. Sadece Marmara dışında hemen hemen her yerde yağış var. Özellikle Doğu Karadeniz ve öğleden sonra Akdeniz'in iç kesimlerinde yağışları görüyor olacağız." sözleriyle durumu aktardı.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ İÇİN MÜJDELİ HABER Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için sevindirici haberi veren Adil Tek, "Bayramın birinci günü yurt genelinde aslında yağış yok denecek kadar az. Bayram namazı sabah saatlerinde, özellikle kurbanın kesildiği o saatlerde yurt genelinde yağışın olmadığını müjdeleyebiliriz. Sadece öğleden sonra Ege'nin güneyi ve Akdeniz'in batısında iç kesimlerde yağış göreceğiz." dedi.