Kur’an’ın “en kapsamlı ayeti” Milyoner’de soruldu! Yarışmacı kritik detayı yakaladı

AYETİN YASAKLADIĞI ÜÇ KÖTÜLÜK

🚫 Hayasızlık (Fahşâ) – Ahlak dışı, edep sınırlarını aşan davranışlar

🚫 Fenalık (Münker) – Akıl ve vicdanın kötü gördüğü tutumlar

🚫 Azgınlık (Bağy) – Hak ihlali, zorbalık ve saldırganlık

"ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK" NEDEN DOĞRU CEVAP?

Sorunun püf noktası burada yatıyordu. Alçak gönüllülük (tevazu) İslam ahlakında önemli bir erdemdir; ancak Nahl Suresi 90. ayette doğrudan emredilen kavramlar arasında yer almaz. Ayet açıkça üç şeyi emreder: adalet, ihsan ve akrabaya yardım.

Bu nedenle yarışmada doğru cevap A şıkkı oldu.