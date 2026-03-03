CANLI YAYIN
Kur’an’ın “en kapsamlı ayeti” Milyoner’de soruldu! Yarışmacı kritik detayı yakaladı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, 2 Mart 2026 akşamı izleyicilere hem heyecan hem de derin bir dini muhasebe anı yaşattı. İzmir'den katılan 24 yaşındaki Fatihcan Kalender, 200 bin TL değerindeki soruda Kur'an-ı Kerim'in "en kapsamlı ayeti" olarak bilinen Nahl Suresi 90. ayet üzerinden ter döktü.

Yarışmaya "bedelli askerlik kredisini kapatmak" hedefiyle katılan genç yarışmacı, stratejik joker kullanımı ve sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Ancak asıl kırılma noktası, 200 bin TL'lik Nahl suresi sorusunda yaşandı.

200 BİN TL'LİK KRİTİK SORU

Soru şöyle:

"Hangisi, Nahl Suresi'nin 'O, düşünüp tutasınız diye öğüt veriyor' şeklinde biten 90. ayetinde direkt olarak emredilenlerden değildir?"

Şıklar:

A) Alçak gönüllü olmak
B) Adaletli davranmak
C) İyilik yapmak
D) Akrabaya yardım etmek

Fatihcan Kalender tüm jokerlerini kullanarak ilerlediği bu aşamada, doğru cevabın "A) Alçak gönüllü olmak" olduğunu işaretledi ve 200 bin TL'yi kazanarak büyük bir başarı elde etti.

NAHL SURESİ 90. AYET NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

📖 Ayetin meali: "Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." (Nahl, 16/90)

İslam âlimleri bu ayeti, Kur'an'ın ahlaki ve toplumsal çerçevesini en öz biçimde ortaya koyduğu için "en kapsamlı ayet" olarak nitelendirir. Her cuma hutbesinin sonunda okunması da bu kapsayıcılığın bir göstergesi olarak kabul edilir.

AYETİN EMRETTİĞİ ÜÇ TEMEL İLKE

⚖️ 1. Adalet: Toplumsal düzenin temelidir. Hakkı gözetmek, ölçülü davranmak ve her şeyi yerli yerine koymak anlamına gelir.

🤝 2. İhsan (İyilik): Sadece hakkı vermek değil, daha fazlasını yapmak; iyiliğe iyilikle karşılık vermek demektir. İhsan, ahlakın zirvesi olarak kabul edilir.

🌳 3. Akrabaya Yardım: Toplumsal dayanışmanın çekirdeğidir. Aile bağlarını korumak ve destek olmak, sosyal düzenin sürdürülebilirliğini sağlar.

AYETİN YASAKLADIĞI ÜÇ KÖTÜLÜK

🚫 Hayasızlık (Fahşâ) – Ahlak dışı, edep sınırlarını aşan davranışlar
🚫 Fenalık (Münker) – Akıl ve vicdanın kötü gördüğü tutumlar
🚫 Azgınlık (Bağy) – Hak ihlali, zorbalık ve saldırganlık

"ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK" NEDEN DOĞRU CEVAP?

Sorunun püf noktası burada yatıyordu. Alçak gönüllülük (tevazu) İslam ahlakında önemli bir erdemdir; ancak Nahl Suresi 90. ayette doğrudan emredilen kavramlar arasında yer almaz. Ayet açıkça üç şeyi emreder: adalet, ihsan ve akrabaya yardım.

Bu nedenle yarışmada doğru cevap A şıkkı oldu.

300 BİN TL'LİK RAKIM SORUSU

Fatihcan Kalender, 200 bin TL'yi garantiledikten sonra 300 bin TL'lik soruya geldi.

Soru şöyle:

Hangi başkentin rakımı diğer üçünün rakımından daha fazladır?

A) İsviçre'nin başkenti Bern

B) İspanya'nın başkenti Madrid

C) Türkiye'nin başkenti Ankara

D) Gürcistan'ın başkenti Tiflis

Soruda risk almamayı tercih eden yarışmacı yarışmadan çekildi.

Sunucu Oktay Kaynarca'nın "Cevap vermen gerekseydi hangi şıkkı seçerdin" sorusuna yarışmacı "C Ankara" yanıtını verdi. Doğru yanıt C Ankara olarak açıklandı.

Böylece genç yarışmacı, yarışmaya 200 bin TL ile veda etti.

