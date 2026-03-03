Kur’an’ın “en kapsamlı ayeti” Milyoner’de soruldu! Yarışmacı kritik detayı yakaladı
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, 2 Mart 2026 akşamı izleyicilere hem heyecan hem de derin bir dini muhasebe anı yaşattı. İzmir'den katılan 24 yaşındaki Fatihcan Kalender, 200 bin TL değerindeki soruda Kur'an-ı Kerim'in "en kapsamlı ayeti" olarak bilinen Nahl Suresi 90. ayet üzerinden ter döktü.
Yarışmaya "bedelli askerlik kredisini kapatmak" hedefiyle katılan genç yarışmacı, stratejik joker kullanımı ve sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Ancak asıl kırılma noktası, 200 bin TL'lik Nahl suresi sorusunda yaşandı.
200 BİN TL'LİK KRİTİK SORU
Soru şöyle:
"Hangisi, Nahl Suresi'nin 'O, düşünüp tutasınız diye öğüt veriyor' şeklinde biten 90. ayetinde direkt olarak emredilenlerden değildir?"
Şıklar:
A) Alçak gönüllü olmak
B) Adaletli davranmak
C) İyilik yapmak
D) Akrabaya yardım etmek
Fatihcan Kalender tüm jokerlerini kullanarak ilerlediği bu aşamada, doğru cevabın "A) Alçak gönüllü olmak" olduğunu işaretledi ve 200 bin TL'yi kazanarak büyük bir başarı elde etti.
NAHL SURESİ 90. AYET NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
📖 Ayetin meali: "Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." (Nahl, 16/90)
İslam âlimleri bu ayeti, Kur'an'ın ahlaki ve toplumsal çerçevesini en öz biçimde ortaya koyduğu için "en kapsamlı ayet" olarak nitelendirir. Her cuma hutbesinin sonunda okunması da bu kapsayıcılığın bir göstergesi olarak kabul edilir.
AYETİN EMRETTİĞİ ÜÇ TEMEL İLKE
⚖️ 1. Adalet: Toplumsal düzenin temelidir. Hakkı gözetmek, ölçülü davranmak ve her şeyi yerli yerine koymak anlamına gelir.
🤝 2. İhsan (İyilik): Sadece hakkı vermek değil, daha fazlasını yapmak; iyiliğe iyilikle karşılık vermek demektir. İhsan, ahlakın zirvesi olarak kabul edilir.
🌳 3. Akrabaya Yardım: Toplumsal dayanışmanın çekirdeğidir. Aile bağlarını korumak ve destek olmak, sosyal düzenin sürdürülebilirliğini sağlar.