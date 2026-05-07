Küçükbaş hayvancılıkta stratejik adım: Suni tohumlamayla verimi artırma hedefi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TAGEM Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü, küçükbaş hayvanlarda yetiştirici şartlarında suni tohumlama çalışmalarını başlattı. Projeyle yüksek kaliteli damızlık genlerinin daha hızlı yaygınlaştırılması, kuzu verimi ve et üretiminde de artış sağlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü, küçükbaş hayvancılıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yeni bir çalışma başlattı.

Enstitüde yürütülen proje kapsamında, yetiştirici şartlarında küçükbaş hayvanlarda suni tohumlama uygulamalarına geçildi. Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Kerim Kılınç, kurumun uzun yıllardır merinos koyunu ıslahı ve Bandırma koyununa yönelik önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

"SUNİ TOHUMLAMA STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR" Kılınç, küçükbaş hayvancılıkta kalite ve verimin artırılması amacıyla hayata geçirilen projeler arasında suni tohumlamanın stratejik bir yere sahip olduğunu ifade etti. Enstitüde bulunan yüksek kaliteli damızlık koçlardan alınan spermaların "Halk Elinde Islah" projesi kapsamındaki işletmelere aktarıldığını kaydeden Kılınç, çalışmaların birçok işletmede son aşamaya geldiğini söyledi.

"BAŞARI ORANI BEKLENENİN ÜZERİNDE" Projede elde edilen sonuçların olumlu olduğunu belirten Kılınç, şu değerlendirmede bulundu: "Birçok işletmedeki çalışmalarda son aşamaya gelindi. Başarı oranı beklenenin üzerinde. Bu proje sayesinde sahip olduğumuz yüksek kalitedeki kan değerlerinin yetiştiricilere daha hızlı aktarılmasını sağlıyoruz."

Kılınç, proje sayesinde işletmelerde sperma kalitesinin artırılacağını, doğan yavruların canlı ağırlık artışının hızlanacağını ve kuzu kesim ağırlıklarının yükseleceğini ifade etti.

ET VERİMİNDE ARTIŞ HEDEFLENİYOR Kılınç, küçükbaş hayvanlarda suni tohumlama uygulamalarının daha önce küçük çaplı ve lokal düzeyde yapıldığını belirterek, yetiştirici şartlarında gerçekleştirilen bu yaygın çalışmanın bir ilk olduğunu söyledi. Yürütülen çalışma ile küçükbaş hayvancılıkta et veriminin artırılması ve sektörde üretim kapasitesine katkı sağlanması amaçlanıyor.